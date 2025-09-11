快訊

卡地亞明日製表人才獎即日起開放徵件 賦予經典座鐘機芯嶄新創意

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
本屆比賽規定參賽者以卡地亞經典座鐘機芯為基礎進行創作。圖／卡地亞提供
本屆比賽規定參賽者以卡地亞經典座鐘機芯為基礎進行創作。圖／卡地亞提供

卡地亞（Cartier）宣布第28屆「卡地亞明日製表人才獎」即日起至2025年10月31日止開放徵件。今年以「重製平衡」為題，鼓勵年輕製表師探索時間閱讀的新方式，最終成果將於2026年春天在瑞士拉夏德芳的卡地亞藝術大師工坊發表。

這項獎項自1995年由卡地亞製表學院創立，專為培養新世代人才而設，鎖定正就讀第三、四年初階職業培訓的學徒製表師，以及瑞士、法國、比利時與德國高階職業製表課程一、二年級的學生。歷屆比賽皆環繞特定主題，鼓勵參賽者重新詮釋機芯，選出兼具技術挑戰與創意發想的傑出作品。近三十年來，該獎項已成為業界新秀的重要舞台，也象徵卡地亞在傳承與創新之間取得的平衡。

卡地亞製表學院自1993年成立以來，已培育近200位學徒，每年亦有上百名員工透過專屬課程持續進修。這套完整的教育系統，成為獎項的養分來源，也讓卡地亞能持續在傳統工藝中注入新思維。

事實上，今年的主題「重置平衡：以不同方式閱讀與感知時間」呼應品牌近期動向。今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，卡地亞就以 Privé 系列中的新作Tank à Guichets展現顛覆傳統的時間美學：取消指針與表盤，以跳顯與滑顯設計重新定義讀時體驗，充分體現以「技術服務設計」的理念。本屆比賽規定參賽者以卡地亞經典座鐘機芯（pendulette）為基礎進行創作，鼓勵自由揮灑美學與創意。

徵件自9月8日展開，參賽者須提交影片、設計草圖與專案說明。12月初，評審團將選出12位入圍者，並在三個月內由專家一對一指導完成原型作品。最後的決賽作品將在拉夏德芳發表，由五位製表專家與收藏家組成的評審團評選優勝者。報名詳情可參考官方網站 prixcartiertalentshorlogersdedemain.com。

第28屆「卡地亞明日製表人才獎以「重製平衡」為題。圖／卡地亞提供
第28屆「卡地亞明日製表人才獎以「重製平衡」為題。圖／卡地亞提供
本屆比賽規定參賽者以卡地亞經典座鐘機芯為基礎進行創作。圖／卡地亞提供
本屆比賽規定參賽者以卡地亞經典座鐘機芯為基礎進行創作。圖／卡地亞提供
第28屆「卡地亞明日製表人才獎」即日起至2025年10月31日止開放徵件。圖／卡地亞提供
第28屆「卡地亞明日製表人才獎」即日起至2025年10月31日止開放徵件。圖／卡地亞提供
第28屆「卡地亞明日製表人才獎」即日起至2025年10月31日止開放徵件。圖／卡地亞提供
第28屆「卡地亞明日製表人才獎」即日起至2025年10月31日止開放徵件。圖／卡地亞提供
第28屆「卡地亞明日製表人才獎以「重製平衡」為題。圖／卡地亞提供
第28屆「卡地亞明日製表人才獎以「重製平衡」為題。圖／卡地亞提供

