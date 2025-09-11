中秋節一人烤肉沒問題！十大個人燒肉聲量大公開

一人一爐不尷尬！獨自開烤儀式感滿滿

內向人（I人）最怕社交壓力，但還是想吃燒肉怎麼辦？近年台灣掀起「個人燒肉」風潮，從快速解饞的小資價格，到細緻品味的頂級享受通通有，各家餐廳紛紛推出「一人一爐」的貼心設計，對外食族來說特別友善，不用擔心揪不到人，也不怕尷尬開烤。平時隨時能解饞，中秋節想吃燒肉也能毫無壓力，一人就能享受完整儀式感。

《網路溫度計 DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2023/09/05～2025/09/04）網路討論聲量，揭曉十大「I人最友善的個人燒肉餐廳」，不論是想快速解饞，還是追求高質感氛圍，都能找到最適合獨自開烤的那一間。

No.10 松笠屋

店址｜台南市北區和緯路三段395號

被封為「最爽單人燒肉」的松笠屋，在台南打出超高討論度。最低339元起就能開烤，還有冰淇淋、飲料無限供應，成為不少外食族的口袋名單。店內僅規劃1至2人座位，強調安靜用餐氛圍，不接待6歲以下孩童，也禁止攜帶酒精飲料，讓整體環境格外清幽。最大亮點在於半包廂式座位，每個座位都配有獨立電視，Netflix、YouTube想看就看，下班後一邊追劇、一邊吃燒肉完全不怕寂寞。再加上插座充電、味噌湯免費續碗、飲料和冰淇淋無限供應，簡直是「社恐人的天堂」。

網路聲量也反映出這種差異化體驗，不少人感嘆「台北怎麼沒有！」「一個人吃燒肉也不無聊耶」，還有人笑說「很像K書中心的燒肉店，有自己的小空間很棒」。也有人點出「FB訂位非常方便，服務人員也都很親切」。雖然餐點品質被部分網友認為中規中矩，但舒適環境、友善服務與「邊吃邊追劇」的獨特模式，已讓松笠屋成功在個人燒肉市場佔有一席之地。

No.9 小札卡燒肉

店址｜逢甲店（個人燒肉）：台中市西屯區福星北路29號

台中市向來是燒肉的一級戰區，名店林立、競爭激烈。札卡燒肉以全台首創雙軌輸送帶燒肉聞名，被網友譽為台中燒肉界的GUCCI，其中逢甲店以「小札卡燒肉」之名經營，主打個人燒肉，吧台座位設計讓一人用餐也能自在開烤，在社群中累積不少單人用餐好評。至於漢口店與南屯店則主打2至3人套餐，定位不同。

逢甲店的一人套餐內容完整，就有網友直呼「真的很喜歡他們的月見漢堡排！」另一道人氣招牌「寶藏盒牛」，是以超值加購價399元就能品嚐到「日本A5和牛」的一大亮點，網友表示「寶藏盒牛不能錯過」，強調就算是一個人來用餐，「也能輕鬆享受燒肉」。前菜、海鮮與甜點同樣獲得好評，有人說「前菜真的非常有趣」，也有人分享「海鮮的蒜味焗扇貝我超愛，也有甜點完美收尾」。店家還提供VIP制度，年費199元即可享9折優惠與會員日招待肉品，壽星用餐也有手切肉品或松阪花招待。雖然部分網友覺得消費方式較複雜、價格並非最親民，但對想體驗高質感個人燒肉的客群而言，依舊是值得收藏的選擇。

No.8 one&one燒肉

店址｜全台6間分店地址請點連結

以高CP值和牛套餐打響名號的one&one燒肉，起家於台中，如今在全台已有6間分店，據點大多設在人潮聚集或交通便利的量販店與百貨公司。品牌主打「單人剛剛好」的精緻套餐設計，搭配木質明亮空間，讓不想社交的I人也能放心獨自進店用餐。

餐點選擇多元，和牛、伊比利豚、松板肉到全燒鳥盛合都有對應組合，滿足不同口味。不少網友提到，平價卻能吃到和牛是最大驚喜，味噌湯甚至被稱為「一不小心就喝三碗的神湯」。從網路討論來看，雖然有人覺得價格稍高，但多數意見仍肯定其品質與份量，認為是「CP值最好的個人燒肉之一」。還有網友大推蛋拌鹽蔥飯，直呼「滿滿的蔥太幸福了」。

No.7 肉執事Meat Butler

店址｜台北松山門市：台北市松山區市民大道六段135號1樓

台北三創門市：台北市中正區市民大道三段2號B2（B201+B202區）

桃園內壢門市：桃園市中壢區中華路一段450號1樓

肉執事以小火車直送餐點搭配隔板座位，成為近年聲量竄起的個人燒肉品牌。全店採無煙環境，不必擔心衣服沾染氣味，點餐則透過掃描QR code完成，少了與店員的互動流程，對I人來說特別友善。若是攜伴聚餐，也提供桌席選擇，目前採現場候位，用餐時間為60分鐘。

餐點份量向來被網友拿來討論，有人直言「肉本身中規中矩，但份量真的蠻多的，連男生都會吃不下」，也有人分享「白飯粒粒分明，不小心會吃太多」。店內還能依食量選白飯份量，或加點包肉生菜、海苔等配料，增加搭配樂趣。網路聲量也聚焦在用餐氛圍，「一人一桌超舒適，女生自己來也很OK」是常見好評。另有不少人覺得小火車送餐設計趣味十足，「邊吃邊看餐車跑來跑去」成為肉執事的標誌性亮點。

No.6 鹿邊燒肉Yakiniku Moose

店址｜五福店：高雄市鹽埕區五福四路302號

至聖店：高雄市左營區至聖路163號

鹿邊燒肉近年在高雄爆紅，被網友譽為鹽埕宵夜必訪的單人燒肉店。主打高CP值個人套餐，基礎價位即可享受豐盛內容，還能無限取用和牛肉燥與暖心雞湯；若想升級，也有更高檔的日澳和牛套餐。店內規定每人低消為一份套餐，用餐時間70分鐘，並基於安全考量不接待12歲以下孩童。

對I人而言，鹿邊燒肉的細節設計頗為貼心，從提供手機支架方便邊吃邊追劇，到多款調味料與新鮮肉品的搭配自由度，都能讓人專心享受獨處的燒肉時光。白飯還能再續一碗，搭配和牛肉燥成為許多人心中的隱藏版吃法。多數網友肯定「點餐前的說明非常仔細」、「全牛套餐搭配吃起來很不錯」、「店員態度好，整體CP值很高」，雞湯也被形容「很好喝，很暖胃」。但也有意見認為肉量對男生可能偏少，加上用餐空間略顯狹窄，是在享受美味之外的小遺憾。

No.5 燒肉政宗

店址｜全台10間分店地址請點連結

由路易奇電力公司推出的燒肉政宗，以「平價單人燒肉」在市場上打出名氣。不同於一般平價燒肉走熱鬧喧嘩的氛圍，政宗延續品牌一貫的調性，店內氛圍沉穩低調，帶著一點神秘感。外觀雖然不容易被路人注意，但走進店內卻能感受到極簡明亮的設計，讓整體空間乾淨俐落。氛圍對I人來說格外友善，既能專心享受餐點，又不用擔心社交壓力。座位規劃以吧檯為主，每個位置都設有專屬烤爐，讓單人用餐自在不尷尬。肉品皆為固定份量，每盤以100克為單位，可依喜好單點，或選擇2至4種組合套餐，點得越多平均單價越划算；另提供150克單點，滿足食量較大的需求。這樣的設計不僅減少選擇壓力，也避免浪費。

網路討論多集中在高CP值，許多人直呼「心中CP值最高的個人燒肉，最喜歡點任選3款！吃超飽，小食量可以點兩種就好」，網友分享「備餐速度快」、「冷氣很強，很舒服，小菜不錯」；但也有聲音指出「燒烤種類較少，以肉類為主，希望能吃到牛腸或內臟」。

No.4 燒肉ChaCha

店址｜西門店：台北市萬華區西寧南路161號

新店裕隆城：新北市新店區中興路三段70號3樓L-307

馬辣集團旗下的燒肉ChaCha，主打「個人燒肉＋自助吧」的雙重享受，用餐時間90分鐘，不必有短時間就得離席的壓力。套餐最低只要390元起，就能享用多款肉品，搭配自助吧數十種食材吃到飽，還有哈根達斯冰淇淋無限供應，對想一個人吃燒肉又怕不飽的客群相當友善。店內環境乾淨明亮，座位以單人或小桌為主，每桌還配有手機架，讓I人能自在邊吃邊追劇，活在自己的小世界。自助吧則提供咖哩、牛丼飯、讚岐烏龍麵等，白飯也能自由搭配，不怕只靠套餐會吃不飽。

網友評價多半認為「自助吧部分因為可以無限取用，整體來說在吃到飽的價位裡算是滿划算的選擇」，也有人肯定「搭配的小菜與湯品很用心」、「溫泉蛋吃到飽已經太棒」。不過也有聲音指出「套餐的肉量有點少，肉質偏普通」，認為主要亮點還是在冰淇淋與自助吧。整體而言，對食量大又不愛社交的I人來說，自助吧能解決飽足感問題，單人座位也同時保留了隱私感。

No.3 IKIGAI燒肉專門店

店址｜全台7間分店地址請點連結

由全家國際餐飲打造的首個自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」，自2022年底開出首店後，短短兩年間便快速展店，聲量不斷上升。主打平價一人燒肉、大份量套餐與附餐吃到飽，白飯、味噌湯、配料都能免費續加，不僅滿足大食量客群，也讓網友直呼「吃完很有飽足感」。招牌菜「甕漬巨龍燒肉」以特殊刀法處理牛肝連肉，佐壽喜燒醬醃漬後上桌，伴隨乾冰效果一出場就相當吸睛。除了餐點豐富，店內也特別強調用餐體驗。全店採下吸式無煙烤爐，有效減少油煙殘留，還貼心設計「燒肉計時漏斗」，照著時間翻面就能掌握最佳熟度，對新手或習慣一人用餐的I人來說相當友善。

不少網友肯定「肉質不錯，飯跟湯可以免費續，上菜快速」、「吃完身上完全沒有燒肉味，對帶小孩的我們來說真的很加分」。還有人提醒，這是全家便利商店體系開設的燒肉店，用餐結帳時還能累積全家會員點數，也成為吸引網友話題的亮點之一。

No.2 燒肉LIKE

店址｜全台10間分店地址請點連結

榮登聲量第二名的燒肉LIKE被譽為「燒肉界的速食店」，來自日本，是全球展店超過200家的個人燒肉始祖。2019年首度登台，就在台北京站引發超過300人排隊的盛況，目前全台已有10間分店，深受上班族與小資族青睞。品牌主打「隨心所欲的燒肉體驗」，每人都有專屬烤爐，可以依照口味挑選肉品部位與份量。個人套餐附白飯、味噌湯、小菜，白飯份量還能調整或改成生菜，對I人來說不僅彈性高、不怕浪費，也能依照自己的步調慢慢開烤。店內採無煙設計，單人座位規劃更讓一個人吃燒肉變得自在毫無壓力。近期還推出稀有部位「牛胸腹肋條」，因為一頭牛只能取少量，肉香濃郁、帶有嚼勁，一登場就引發討論。

網路聲量中，有人直呼「每次來都點牛五花＋橫膈膜，雖然價格有調漲，但仍是個人燒肉首選」，也有網友提到「白飯可以選份量，還能換成生菜，這點很彈性」、「四種烤肉醬可任選」。不少人認為這裡最大的優勢就是「方便迅速，想吃燒肉時隨時能解饞」，也有人喜歡「不趕時間慢慢烤」的悠閒氛圍。整體來說，燒肉LIKE的話題焦點集中在「效率」與「彈性」，成為網友公認最適合上班族與I人的速食型燒肉選擇。

No.1 燒肉Smile

店址｜全台26間分店地址請點連結

在個人燒肉風潮中脫穎而出，奪下聲量冠軍的燒肉Smile，靠著平價入手的單人套餐與密集展店策略，成功成為最多人討論的一人燒肉選擇。燒肉Smile是築間餐飲集團旗下的人氣日式燒肉品牌，自2020年在台中創立後快速展店，目前全台已有26間門市。品牌主打多元套餐選擇，從平價單人烤肉到海陸盛合應有盡有，今年邁入五周年更推出全新16款日式套餐，話題度不斷升溫。

對I人而言，燒肉Smile的最大優點就是「隨時都能吃」。像台北忠孝店營業到凌晨3點，加班後或半夜睡不著覺，都能一個人進店好好吃頓燒肉。部分分店還有自助吧，提供十款生菜、飲品與霜淇淋無限享用，不論是想清爽解膩或是加點甜味收尾，都能自由選擇。初次造訪可以直接嘗試「和牛拼盤」；若偏好海味，「海陸套餐」則結合豚五花、梅花豚與干貝、魷魚、鮮蝦等食材，以冷藏方式保留鮮甜口感，深受網友推薦。

網友熱烈討論中，不少人直呼「我的台北深夜個人燒肉宵夜首選」、「營業到半夜，很適合加班餓壞了的人」。也有人提醒「用餐環境油煙味重，吃完全身都會有味道，不適合拿來當約會選擇」。至於餐點部分，多數人肯定肉質新鮮，調料選擇豐富，雖然份量對女生來說偏多，但整體仍被認為是兼具便利性與滿足感的個人燒肉霸主。

一個人的燒肉時光，不再是尷尬的代名詞，而是一種專屬的療癒片刻。無論是下班後想快速解饞，還是週末想細細品味，這份聲量榜單都能幫I人找到最剛好的落腳處。

當然，一個人吃燒肉有一個人的樂趣，一群人聚在一起烤肉也自有其熱鬧氛圍。若你還想了解更多燒烤店的相關資訊與聲量，不妨參考「全台燒烤連鎖」口碑聲量排行。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年09月05日至2025年09月04日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

