林志玲也愛吃的生煎包！台北夜上海「10款明星料理」88折 再送巧克力
2015年進駐新光三越信義新天地A4館的「台北夜上海」，為迎接登台10週年，即日起至9月底期間，限時享「指定菜餚88折」優惠，包括椒麻鵝掌、鮑魚佛跳牆、上海生煎包等10款菜色，均可適用。活動期間消費，還可加贈「Chakeli x Marou 茶古力」。
隸屬於優意集團的「夜上海」，自1998年創立，主打融會蘇、浙、滬等系列名菜，目前在香港金鐘、九龍、上海等地均有分店。其中九龍店自2011年起，已經連續15年獲得米其林一星肯定。2015年，夜上海正式登台，同樣延續品牌理念，主打濃油赤醬、色艷味香的上海本幫菜，還有蘇、浙等精華風味菜系。其中招牌的「上海生煎包」日前也登上名模林志玲的社群吃播影片，引起熱烈討論。
為慶祝登台10週年，即日起至9月底期間，台北夜上海針對10款指定菜色，推出「單點88折」優惠，品項囊括蔥烤香魚、椒麻鵝掌、棠菜牛舌、特式松子魚、蔥香鮑魚撈麵、芋茸香酥鴨，還有椰子土雞湯、鮑魚佛跳牆，以及上海0生煎包、蘿蔔絲酥餅等點心，每份售價200～2,280元不等。活動期間內用消費，每桌即贈送「Chakeli x Marou 茶古力」，共有普洱、香片、菊花三款口味，隨機贈送，送完為止。
