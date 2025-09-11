快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

你聞起來很渣？這對Balenciaga可能是讚美！品牌全新香氛11月開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga共發表10款全新香氛，命名方式包含100%、Extra、Twenty Four Seven、No Comment......別出心裁。圖／Balenciaga提供
Balenciaga共發表10款全新香氛，命名方式包含100%、Extra、Twenty Four Seven、No Comment......別出心裁。圖／Balenciaga提供

香水的香氣設定大多以性別、大自然為靈感，像是男性多以木質、古龍、濃郁為大方向，女性則常見花草、清新基調，但現在竟然有香水聞起來像很帥渣男、西班牙小漁村或是......睫毛膏，是認真的嗎？

這是Balenciaga的最新力作！Balenciaga向1947年品牌創辦人、設計師Cristóbal Balenciaga的巴黎第一瓶香水Le Dix致意，其中Le Dix就是法文中「十」的意思。因此本次Balenciaga也一次呈現了包含「No Comment」、「Getaria」、「Twenty Four Seven」、「To Be Confirmed」、「Muscara」、「Le Dix」、「100%」、「Extra」、「Cristóbal」，以及「Incense」十瓶香水。其中Le Dix除了致敬品牌初始的沙龍和工坊所在地——喬治五世大道10號，香水以象徵法式的鳶尾花為基調，花瓣並特別以香味最為鮮明的黎明時刻採摘，並使用傳統與現代技術加工。可補充式的香水瓶並具有球形玻璃瓶蓋、手工繫帶絲帶，同時包裝在刻意仿舊的包裝內，進而串連起Balenciaga的1947年與2025。

10瓶香水的風味各異，有些香味例如Getaria聞起來像西班牙的小漁村，致敬創辦人Cristóbal Balenciaga的誕生地，有些聞起來則帶有清爽、度假村的氣氛；同時命名也顛覆傳統，像是100%聞起來像是玫瑰，Muscara（睫毛膏）則帶有濃郁調性，此外Extra則像是很帥、有點危險，但可能讓人想要相遇的花花公子！

香水將從9月10日起開始於巴黎喬治五世大道10號的Balenciaga全新香氛精品店開賣，台灣則預計將在10月後、11月開賣，台幣售價未定，可洽全台Balenciaga專門店詢問。

看似顏色最深沈的「Incense」卻是10款中氣味最為清淡的，Balenciaga並強調可與其他9瓶香氣混搭使用。圖／Balenciaga提供
看似顏色最深沈的「Incense」卻是10款中氣味最為清淡的，Balenciaga並強調可與其他9瓶香氣混搭使用。圖／Balenciaga提供
「Cristóbal」款香氛致敬了品牌創始人、設計師Cristóbal Balenciaga先生。圖／Balenciaga提供
「Cristóbal」款香氛致敬了品牌創始人、設計師Cristóbal Balenciaga先生。圖／Balenciaga提供
「Le Dix」款除致敬品牌初始的沙龍和工坊所在地——喬治五世大道10號，並以象徵法式的鳶尾花為基調。圖／Balenciaga提供
「Le Dix」款除致敬品牌初始的沙龍和工坊所在地——喬治五世大道10號，並以象徵法式的鳶尾花為基調。圖／Balenciaga提供
Balenciaga本次發表向品牌1947年的第一款Le Dix香水致意，同時全新瓶身、外包裝都將仿似1947年的原始設計。圖／Balenciaga提供
Balenciaga本次發表向品牌1947年的第一款Le Dix香水致意，同時全新瓶身、外包裝都將仿似1947年的原始設計。圖／Balenciaga提供

香水 巴黎 西班牙

延伸閱讀

秋季蜂患高峰...「台灣最危險虎頭蜂」步道旁築巢 山友險踩雷

最香的日常保養儀式！CELINE高訂香水系列推出全新護手霜

Aesop不只香水護手霜！編輯精選6款小眾好物也都超值得入手

被喊Honey又偷親！五月天阿信當眾回吻畫面曝光！認了：變成你的形狀

相關新聞

0元入手新iPhone！全聯「小時達」限時7天下單滿額抽5台iPhone 17

果粉們注意！全聯「小時達」又有超狂活動，這回要零時差送出最新iPhone 17！即日起至9月17日期間，只要透過全聯小時...

你聞起來很渣？這對Balenciaga可能是讚美！品牌全新香氛11月開賣

香水的香氣設定大多以性別、大自然為靈感，像是男性多以木質、古龍、濃郁為大方向，女性則常見花草、清新基調，但現在竟然有香水...

有行旅／「京都紋樣」一窺百年工藝魅力

日本日常迷人的生活圖案，從食器、和服、和紙、榻榻米、簷廊、寺廟各式各樣傳達出來的紋樣，有行旅「京都紋樣」旅程走訪京都，整...

ISSEY MIYAKE 101專賣店重新開幕 全系列四品牌一站式購足！

ISSEY MIYAKE、Homme Plissé Issey Miyake雙品牌近日正式完成台北101專門店改裝，今日...

i-dle雨琦率先打卡 全球唯一FENDI BFF House台北101限定登場

FENDI自即日起至9月28日止於台北101一樓松智廣場打造期間限定FENDI BFF House，全球唯一的四米高的巨...

許光漢、Karina同款GENTLE MONSTER 超酷未來感出自2025 BOLD系列

GENTLE MONSTER日前在首爾聖水洞新地標HAUS NOWHERE SEOUL舉辦開幕預覽活動，邀請許光漢、Ti...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。