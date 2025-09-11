你聞起來很渣？這對Balenciaga可能是讚美！品牌全新香氛11月開賣

香水的香氣設定大多以性別、大自然為靈感，像是男性多以木質、古龍、濃郁為大方向，女性則常見花草、清新基調，但現在竟然有香水聞起來像很帥渣男、西班牙小漁村或是......睫毛膏，是認真的嗎？

這是Balenciaga的最新力作！Balenciaga向1947年品牌創辦人、設計師Cristóbal Balenciaga的巴黎第一瓶香水Le Dix致意，其中Le Dix就是法文中「十」的意思。因此本次Balenciaga也一次呈現了包含「No Comment」、「Getaria」、「Twenty Four Seven」、「To Be Confirmed」、「Muscara」、「Le Dix」、「100%」、「Extra」、「Cristóbal」，以及「Incense」十瓶香水。其中Le Dix除了致敬品牌初始的沙龍和工坊所在地——喬治五世大道10號，香水以象徵法式的鳶尾花為基調，花瓣並特別以香味最為鮮明的黎明時刻採摘，並使用傳統與現代技術加工。可補充式的香水瓶並具有球形玻璃瓶蓋、手工繫帶絲帶，同時包裝在刻意仿舊的包裝內，進而串連起Balenciaga的1947年與2025。

10瓶香水的風味各異，有些香味例如Getaria聞起來像西班牙的小漁村，致敬創辦人Cristóbal Balenciaga的誕生地，有些聞起來則帶有清爽、度假村的氣氛；同時命名也顛覆傳統，像是100%聞起來像是玫瑰，Muscara（睫毛膏）則帶有濃郁調性，此外Extra則像是很帥、有點危險，但可能讓人想要相遇的花花公子！

香水將從9月10日起開始於巴黎喬治五世大道10號的Balenciaga全新香氛精品店開賣，台灣則預計將在10月後、11月開賣，台幣售價未定，可洽全台Balenciaga專門店詢問。 看似顏色最深沈的「Incense」卻是10款中氣味最為清淡的，Balenciaga並強調可與其他9瓶香氣混搭使用。圖／Balenciaga提供 「Cristóbal」款香氛致敬了品牌創始人、設計師Cristóbal Balenciaga先生。圖／Balenciaga提供 「Le Dix」款除致敬品牌初始的沙龍和工坊所在地——喬治五世大道10號，並以象徵法式的鳶尾花為基調。圖／Balenciaga提供 Balenciaga本次發表向品牌1947年的第一款Le Dix香水致意，同時全新瓶身、外包裝都將仿似1947年的原始設計。圖／Balenciaga提供

