有行旅／「京都紋樣」一窺百年工藝魅力

聯合報／ 本報訊

日本日常迷人的生活圖案，從食器、和服、和紙、榻榻米、簷廊、寺廟各式各樣傳達出來的紋樣，有行旅「京都紋樣」旅程走訪京都，整座城市就是百年工藝坊，透過旅行一探「SOU SOU」的圖騰革命美學。

從西陣織看日本皇室的布上藝術，在丸益西村屋一窺京友禪，清窯會館筆繪清水燒紋樣，欣賞芸艸堂木版畫美學。旅程將入住藝術飯店Art Mon Zen Kyoto，而在百年町家Nazuna椿通，將有一場料理長與食器紋樣與擺盤設計對談的晚宴。

有行旅「京都紋樣」6天5夜旅程，10月17日至22日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網

京都 飯店 日本皇室

