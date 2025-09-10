快訊

ISSEY MIYAKE 101專賣店重新開幕 全系列四品牌一站式購足！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Paper Bag系列靈感來自巴黎的的虛構展覽海報，不規則的色塊印製於服裝表面，充滿鮮明對比的實驗玩興。圖／台灣君梵提供
Paper Bag系列靈感來自巴黎的的虛構展覽海報，不規則的色塊印製於服裝表面，充滿鮮明對比的實驗玩興。圖／台灣君梵提供

ISSEY MIYAKE、Homme Plissé Issey Miyake雙品牌近日正式完成台北101專門店改裝，今日正式對外營業，結合鄰近的Bao Bao與Pleats Please Issey Miyake，形容一次帶來同集團四品牌的完整呈現，日系仙氣滿點！

全新開幕的ISSEY MIYAKE與Homme Plissé Issey Miyake從空間感受、照明上就帶來顯著差異，前者聚焦於透明感、冷色系調性，Homme Plissé Issey Miyake則帶有更多的沈穩色澤、石材感堅固的牆面。

ISSEY MIYAKE 2025秋冬系列以「[N]either [N]or」（不是也是）主題，設計師近藤悟史以哲學性的思考出發，挑戰衣服結構之於物品的多重關聯。像是看似紙袋的結構被轉化為Paper Bag系列白色上衣，正面具有山峰稜線的立體感，但背面則是大膽性感的大面積鏤空，同系列另有This is a paper Bag系列手提包，以模仿手提（指）袋的形式重新設計手提包，大膽玩味。

ISSEY MIYAKE秋冬系列亮點單品另包含Uni-Form（Wool）不對稱造型洋裝、Panni圓領包袖上衣，設計師以後設的思考模式省思：當一件衣物在布料之後、成為服裝之間的自由恣意型態，讓服裝與人之間跳脫了制式可能；像是Panni系列便是以義大利經典美食帕尼尼三明治命名，衣服使用融合羊毛/羊駝毛紗線與熱塑纖維，經熱壓後不僅形成清晰的邊緣，更形塑出衣物與穿著者更為立體的風格樣貌。

Homme Plissé Issey Miyake系列則帶來台北101獨賣系列的Agate Entire系列，靈感來自設計師團隊一次在野外的經驗，將岩石的色澤紋理以彩繪轉化為衣物表情，不規則、不對稱的剪裁與輪廓更呈現有機的生動姿態，讓人彷若融入了野生地景；該系列的針織單品，皆是以染色紗線交錯編織並經長達八小時工序，同時石頭裂開後不規則的鋸齒狀紋路則成為了服裝的傾斜，讓人如奇岩，也柔軟也剛烈，遺世獨立、自成一格。

全新ISSEY MIYAKE台北101與Homme Plissé ISSEY MIYAKE台北 101，已正式開幕，亦可個別店洽：0903-136786或0903-136787（Homme Plissé Issey Miyake）。

Homme Plissé Issey Miyake台北101獨賣AgateV領壓釦開襟衫，價格店洽。圖／台灣君梵提供
Homme Plissé Issey Miyake台北101獨賣AgateV領壓釦開襟衫，價格店洽。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Agate Knit圓領長袖上衣、Angular Stone角袖上衣、Angular Stone長褲，價格店洽。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Agate Knit圓領長袖上衣、Angular Stone角袖上衣、Angular Stone長褲，價格店洽。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake台北101專賣店已於近日正式營業。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake台北101專賣店已於近日正式營業。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Panni系列寬款長褲，45,800元；同系列圓領包袖上衣，27,800元。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Panni系列寬款長褲，45,800元；同系列圓領包袖上衣，27,800元。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Uni-Form（Wool）系列不對稱上衣 & 長裙，價格店洽。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Uni-Form（Wool）系列不對稱上衣 & 長裙，價格店洽。圖／台灣君梵提供
ISSEY MIYAKE 2025秋冬系列以「[N]either [N]or」（不是也是）主題，像是模特兒身上的白色上衣出自Paper Bag系列，將紙袋結構轉化為服裝。圖／台灣君梵提供
ISSEY MIYAKE 2025秋冬系列以「[N]either [N]or」（不是也是）主題，像是模特兒身上的白色上衣出自Paper Bag系列，將紙袋結構轉化為服裝。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Uni-Form（Wool）系列不對稱洋裝，34,300元。圖／台灣君梵提供
Issey Miyake Uni-Form（Wool）系列不對稱洋裝，34,300元。圖／台灣君梵提供
沈穩的色系、照明與牆面配置，是Homme Plissé Issey Miyake的空間特色。圖／台灣君梵提供
沈穩的色系、照明與牆面配置，是Homme Plissé Issey Miyake的空間特色。圖／台灣君梵提供

