ISSEY MIYAKE 101專賣店重新開幕 全系列四品牌一站式購足！

ISSEY MIYAKE、Homme Plissé Issey Miyake雙品牌近日正式完成台北101專門店改裝，今日正式對外營業，結合鄰近的Bao Bao與Pleats Please Issey Miyake，形容一次帶來同集團四品牌的完整呈現，日系仙氣滿點！

全新開幕的ISSEY MIYAKE與Homme Plissé Issey Miyake從空間感受、照明上就帶來顯著差異，前者聚焦於透明感、冷色系調性，Homme Plissé Issey Miyake則帶有更多的沈穩色澤、石材感堅固的牆面。

ISSEY MIYAKE 2025秋冬系列以「[N]either [N]or」（不是也是）主題，設計師近藤悟史以哲學性的思考出發，挑戰衣服結構之於物品的多重關聯。像是看似紙袋的結構被轉化為Paper Bag系列白色上衣，正面具有山峰稜線的立體感，但背面則是大膽性感的大面積鏤空，同系列另有This is a paper Bag系列手提包，以模仿手提（指）袋的形式重新設計手提包，大膽玩味。

ISSEY MIYAKE秋冬系列亮點單品另包含Uni-Form（Wool）不對稱造型洋裝、Panni圓領包袖上衣，設計師以後設的思考模式省思：當一件衣物在布料之後、成為服裝之間的自由恣意型態，讓服裝與人之間跳脫了制式可能；像是Panni系列便是以義大利經典美食帕尼尼三明治命名，衣服使用融合羊毛/羊駝毛紗線與熱塑纖維，經熱壓後不僅形成清晰的邊緣，更形塑出衣物與穿著者更為立體的風格樣貌。

Homme Plissé Issey Miyake系列則帶來台北101獨賣系列的Agate Entire系列，靈感來自設計師團隊一次在野外的經驗，將岩石的色澤紋理以彩繪轉化為衣物表情，不規則、不對稱的剪裁與輪廓更呈現有機的生動姿態，讓人彷若融入了野生地景；該系列的針織單品，皆是以染色紗線交錯編織並經長達八小時工序，同時石頭裂開後不規則的鋸齒狀紋路則成為了服裝的傾斜，讓人如奇岩，也柔軟也剛烈，遺世獨立、自成一格。

全新ISSEY MIYAKE台北101與Homme Plissé ISSEY MIYAKE台北 101，已正式開幕，亦可個別店洽：0903-136786或0903-136787（Homme Plissé Issey Miyake）。 Homme Plissé Issey Miyake台北101獨賣AgateV領壓釦開襟衫，價格店洽。圖／台灣君梵提供 Issey Miyake Agate Knit圓領長袖上衣、Angular Stone角袖上衣、Angular Stone長褲，價格店洽。圖／台灣君梵提供 Issey Miyake台北101專賣店已於近日正式營業。圖／台灣君梵提供 Issey Miyake Panni系列寬款長褲，45,800元；同系列圓領包袖上衣，27,800元。圖／台灣君梵提供 Issey Miyake Uni-Form（Wool）系列不對稱上衣 & 長裙，價格店洽。圖／台灣君梵提供 ISSEY MIYAKE 2025秋冬系列以「[N]either [N]or」（不是也是）主題，像是模特兒身上的白色上衣出自Paper Bag系列，將紙袋結構轉化為服裝。圖／台灣君梵提供 Issey Miyake Uni-Form（Wool）系列不對稱洋裝，34,300元。圖／台灣君梵提供 沈穩的色系、照明與牆面配置，是Homme Plissé Issey Miyake的空間特色。圖／台灣君梵提供

