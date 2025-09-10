許光漢、Karina同款GENTLE MONSTER 超酷未來感出自2025 BOLD系列

GENTLE MONSTER日前在首爾聖水洞新地標HAUS NOWHERE SEOUL舉辦開幕預覽活動，邀請許光漢、Tilda Swinton、aespa成員 Karina、Stray Kids成員Felix等名人出席呈現全新2025 BOLD系列。

HAUS NOWHERE是由GENTLE MONSTER構想的實驗性零售空間，建造出極具視覺衝擊力的未來零售空間。現在GENTLE MONSTER 台北微風南山店，也可搶先預覽2025 BOLD系列。

2025 BOLD系列高度呈現未來主義美學與雕塑感廓形，充滿了未來前衛感。這系列最大特色是透過取消鼻墊的顛覆性設計，以一體化的盾牌結構鼻橋取代，醋酸纖維鏡架以誇張立體的前框設計，帶來強烈前衛視覺。2025 BOLD系列現已於台灣Gentle Monster官方網站、微風南山門市同步發售中。 Karina配戴款式：Saga 02。圖／GENTLE MONSTER提供 Felix配戴款式：Mosh 02。圖／GENTLE MONSTER提供

商品推薦