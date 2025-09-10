i-dle雨琦率先打卡 全球唯一FENDI BFF House台北101限定登場
FENDI自即日起至9月28日止於台北101一樓松智廣場打造期間限定FENDI BFF House，全球唯一的四米高的巨型娃娃屋充滿童趣，並擺放以2025-26秋冬的BFF吊飾為靈感等比放大的句型娃娃，無疑將是本季第一的時尚拍照打卡點。FENDI並於9月10日率先舉辦獨家預覽派對，FENDI品牌大使、韓團i-dle成員宋雨琦更特地來台揭幕，滿滿粉絲從早上起就擠爆現場，讓她感到相當驚喜。台灣男星劉以豪、丁春誠等人也都現身打卡。
宋雨琦手提抹茶綠色Spy Bag包款，上面掛著名為Bread的粉紅色頭髮BFF吊飾，腳踩搭配吊飾的FENDI Match Platform運動鞋，展現活潑青春的氣息。這次BFF House又酷又可愛和自己個性很合拍，讓她感到很自在，她笑說最喜歡今天腳上的運動鞋，除了本來就喜歡運動風，還有能拉長腿部的比例的厚底。而一直喜歡各種掛飾的她對每個BFF都如數家珍，平常會針對每天的穿搭更換掛飾，今天的Bread一頭粉紅捲髮很有嘻哈感。手上的Spy Bag對雨琦來說則是大小剛好的一款包，獨特的暗袋可以放屬於自己的私密小物，她更大方透露自己今天放的是眼藥水，讓今天戴的美瞳可以隨時水亮水亮。
劉以豪則特別喜歡今日的穿搭，既正式又casual很有鬆弛感，而鮮嫩的黃色是不僅他自己以往很少嘗試，在清東更是少見，搭認為是很大膽的色調，充滿朝氣與活力。平常穿搭最重視包包的他特別喜歡這次散發慵懶隨意感的Lui包，他更掛上穿著馬術服的Sylvia吊飾為造型畫龍點睛。
FENDI最初是在2025-26秋冬品牌成立百年的紀念時裝秀上亮相了各種迷你小巧的吊飾，大受歡迎，隨即誕生了新款FENDI BFF Maxi 大尺寸和Mini迷你尺寸吊飾和搭配吊飾的FENDI Match Platform運動鞋，完美結合品牌的創意、精湛工藝、與玩趣精神。
系列吊飾家族以一大一小兩種尺寸呈現，每一款吊飾都有自己的名字與個性，成為值得珍藏的「最親密摯友」。限量推出的Maxi大尺寸吊飾採用升級再造布料與皮草製作，以俏皮的童心展現精湛工藝與環保巧思。不同尺寸的吊飾更增添了混搭與將包款配件個人化的穿搭樂趣。Maxi大尺寸採用限量發行的方式，在FENDI BFF House期間特別來台，之後則需至店上另行訂製。
這些可愛的吊飾中，角色的靈感都是來自Fendi家族及其友人，例如宋雨琦在出發搭機來台時，身上的Mamma Baguette包上所掛的Adele娃娃掛飾，就讓人想起品牌創辦人Adele Casagrande Fendi，而名為Silvia的吊飾所穿著的迷你復刻服飾，正是傳奇設計師老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1967年時為年僅七歲的Silvia Venturini Fendi設計的馬術裝扮；她的孫兒們今年更在FENDI百年大秀上穿上同款馬術服，為大秀揭開序幕，設計蘊含深厚的傳承意義。
今年首度推出的FENDI Match Platform運動鞋是經典Match系列招牌鞋款的5公分厚底版本，結合展現個人時尚風格的俏皮迷你吊飾。這款2021年推出的原創鞋型將原本的FFLOGO圖案稍微縮小，讓可替換、可拆卸的吊飾成為眾人的目光焦點，每雙鞋皆附有專屬於該配色的三款獨家手工吊飾，相較於包包吊飾設計更為抽象精巧。其中一款可愛的娃娃造型，頭戴水貂皮草絨球，身穿絲絨蕾絲製成的雙色人字紋大衣；一款吊牌上以深棕與煙草色呈現經典Pequin條紋元素；一款則是採用登山鞋帶編織、搭配雙色水貂毛絨球的特色吊飾。FENDI Match Platform運動鞋共提供奶油色和焦糖色、薄荷綠和白色、粉霧色和奶油色、棕色和奶油色等4種配色選擇，搭配同色系人字紋鞋帶。
FENDI BFF House也同步展出於2025-26秋冬時裝秀強勢回歸的FENDI Spy Bag經典包款。這款於2005年由Silvia Venturini Fendi創意發想的品牌代表作，在20年後再度強勢亮相，以奢華材質和精湛工藝重新詮釋，保留了用暗扣開啟隱藏在包身翻蓋下的祕密口袋經典設計，也是此包命名的由來。店內牆上妝點著這一季以品牌典藏檔案為靈感FENDI Dots圖案，結合細緻條紋、紅色圓點與半圓造型，充滿復古氣息。牆面上更掛有FENDI BFF家族角色的肖像，彷彿走進娃娃家族家中，猶如掉進奇幻世界的愛麗絲。
迎接2025-26秋冬系列的上市，FENDI也將於台北101精品店獨家販售一款極具收藏價值的淺米色翻羊毛材質小型款FENDI Spy Bag。
FENDI BFF House
日期：2025年9月11日（週四）至9月28日（週日）
開放時間：上午11:00至晚上09:00
地點：台北101一樓松智廣場（台北市信義區市府路45號松智路側）
