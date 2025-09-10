i-dle雨琦率先打卡 全球唯一FENDI BFF House台北101限定登場

FENDI自即日起至9月28日止於台北101一樓松智廣場打造期間限定FENDI BFF House，全球唯一的四米高的巨型娃娃屋充滿童趣，並擺放以2025-26秋冬的BFF吊飾為靈感等比放大的句型娃娃，無疑將是本季第一的時尚拍照打卡點。FENDI並於9月10日率先舉辦獨家預覽派對，FENDI品牌大使、韓團i-dle成員宋雨琦更特地來台揭幕，滿滿粉絲從早上起就擠爆現場，讓她感到相當驚喜。台灣男星劉以豪、丁春誠等人也都現身打卡。

宋雨琦手提抹茶綠色Spy Bag包款，上面掛著名為Bread的粉紅色頭髮BFF吊飾，腳踩搭配吊飾的FENDI Match Platform運動鞋，展現活潑青春的氣息。這次BFF House又酷又可愛和自己個性很合拍，讓她感到很自在，她笑說最喜歡今天腳上的運動鞋，除了本來就喜歡運動風，還有能拉長腿部的比例的厚底。而一直喜歡各種掛飾的她對每個BFF都如數家珍，平常會針對每天的穿搭更換掛飾，今天的Bread一頭粉紅捲髮很有嘻哈感。手上的Spy Bag對雨琦來說則是大小剛好的一款包，獨特的暗袋可以放屬於自己的私密小物，她更大方透露自己今天放的是眼藥水，讓今天戴的美瞳可以隨時水亮水亮。

劉以豪則特別喜歡今日的穿搭，既正式又casual很有鬆弛感，而鮮嫩的黃色是不僅他自己以往很少嘗試，在清東更是少見，搭認為是很大膽的色調，充滿朝氣與活力。平常穿搭最重視包包的他特別喜歡這次散發慵懶隨意感的Lui包，他更掛上穿著馬術服的Sylvia吊飾為造型畫龍點睛。

FENDI最初是在2025-26秋冬品牌成立百年的紀念時裝秀上亮相了各種迷你小巧的吊飾，大受歡迎，隨即誕生了新款FENDI BFF Maxi 大尺寸和Mini迷你尺寸吊飾和搭配吊飾的FENDI Match Platform運動鞋，完美結合品牌的創意、精湛工藝、與玩趣精神。

系列吊飾家族以一大一小兩種尺寸呈現，每一款吊飾都有自己的名字與個性，成為值得珍藏的「最親密摯友」。限量推出的Maxi大尺寸吊飾採用升級再造布料與皮草製作，以俏皮的童心展現精湛工藝與環保巧思。不同尺寸的吊飾更增添了混搭與將包款配件個人化的穿搭樂趣。Maxi大尺寸採用限量發行的方式，在FENDI BFF House期間特別來台，之後則需至店上另行訂製。

這些可愛的吊飾中，角色的靈感都是來自Fendi家族及其友人，例如宋雨琦在出發搭機來台時，身上的Mamma Baguette包上所掛的Adele娃娃掛飾，就讓人想起品牌創辦人Adele Casagrande Fendi，而名為Silvia的吊飾所穿著的迷你復刻服飾，正是傳奇設計師老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）在1967年時為年僅七歲的Silvia Venturini Fendi設計的馬術裝扮；她的孫兒們今年更在FENDI百年大秀上穿上同款馬術服，為大秀揭開序幕，設計蘊含深厚的傳承意義。

今年首度推出的FENDI Match Platform運動鞋是經典Match系列招牌鞋款的5公分厚底版本，結合展現個人時尚風格的俏皮迷你吊飾。這款2021年推出的原創鞋型將原本的FFLOGO圖案稍微縮小，讓可替換、可拆卸的吊飾成為眾人的目光焦點，每雙鞋皆附有專屬於該配色的三款獨家手工吊飾，相較於包包吊飾設計更為抽象精巧。其中一款可愛的娃娃造型，頭戴水貂皮草絨球，身穿絲絨蕾絲製成的雙色人字紋大衣；一款吊牌上以深棕與煙草色呈現經典Pequin條紋元素；一款則是採用登山鞋帶編織、搭配雙色水貂毛絨球的特色吊飾。FENDI Match Platform運動鞋共提供奶油色和焦糖色、薄荷綠和白色、粉霧色和奶油色、棕色和奶油色等4種配色選擇，搭配同色系人字紋鞋帶。

FENDI BFF House也同步展出於2025-26秋冬時裝秀強勢回歸的FENDI Spy Bag經典包款。這款於2005年由Silvia Venturini Fendi創意發想的品牌代表作，在20年後再度強勢亮相，以奢華材質和精湛工藝重新詮釋，保留了用暗扣開啟隱藏在包身翻蓋下的祕密口袋經典設計，也是此包命名的由來。店內牆上妝點著這一季以品牌典藏檔案為靈感FENDI Dots圖案，結合細緻條紋、紅色圓點與半圓造型，充滿復古氣息。牆面上更掛有FENDI BFF家族角色的肖像，彷彿走進娃娃家族家中，猶如掉進奇幻世界的愛麗絲。

迎接2025-26秋冬系列的上市，FENDI也將於台北101精品店獨家販售一款極具收藏價值的淺米色翻羊毛材質小型款FENDI Spy Bag。

FENDI BFF House 日期：2025年9月11日（週四）至9月28日（週日） 開放時間：上午11:00至晚上09:00 地點：台北101一樓松智廣場（台北市信義區市府路45號松智路側）

FENDI品牌大使宋雨琦出席FENDI BFF House活動。記者沈昱嘉／攝影

FENDI Best Friends Forever吊飾Silvia大型款，20萬3,900元。圖／FENDI提供

台北101獨家款FENDI Spy Bag米色翻羊毛包小型款，14萬2,000元。圖／FENDI提供

FENDI Spy Bag米色皮革包大型款，15萬元。圖／FENDI提供

在2025-26秋冬大秀上亮相的FENDI Spy Bag翻羊毛材質款。圖／FENDI提供

FENDI Lui包淺棕色皮革中型款 ，86,000元。圖／FENDI提供

FENDI Spy Bag抹茶綠色皮革包小型款，10萬9,000元。圖／FENDI提供

FENDI Match粉色皮革運動鞋，47,500元。圖／FENDI提供

FENDI Best Friends Forever吊飾Hannah，36,200元。圖／FENDI提供

FENDI Best Friends Forever吊飾Bread，36,200元。圖／FENDI提供

宋雨琦機場時尚包包上掛著FENDI BFF吊飾Adele小型款，61,200元。圖／FENDI提供

FENDI品牌大使宋雨琦出席FENDI BFF House活動。記者沈昱嘉／攝影

FENDI品牌大使宋雨琦出席FENDI BFF House活動。記者沈昱嘉／攝影

FENDI Best Friends Forever吊飾Adele小型款，61,200元。圖／FENDI提供

FENDI Spy Bag黃色皮革包小型款，10萬9,000元。圖／FENDI提供

FENDI Lui黑色皮革包小型款，65,200元。圖／FENDI提供

FENDI Best Friends Forever吊飾Grace，40,500元。圖／FENDI提供

FENDI Best Friends Forever吊飾Adele大型款，20萬3,900元。圖／FENDI提供

丁春誠出席FENDI BFF House活動。記者沈昱嘉／攝影

劉以豪出席FENDI BFF House活動。記者沈昱嘉／攝影

FENDI Match綠色皮革運動鞋，47,500元。圖／FENDI提供

珍藏版加大吊飾Dardo，18萬4,000元。圖／FENDI提供

商品推薦