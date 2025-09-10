快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple Watch全系列 3新機健康追蹤再升級 「睡眠分數」功能助你好眠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新一代Apple Watch SE提供卓越的健康、健身、連線與安全功能，並搭載S10晶片的強大效能，且價格非常實惠。圖／Apple提供
新一代Apple Watch SE提供卓越的健康、健身、連線與安全功能，並搭載S10晶片的強大效能，且價格非常實惠。圖／Apple提供

Apple在秋季發表會亮相了Apple Watch全系列新一代產品，包括Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3與Apple Watch SE 3。這三款新機集結了更全面的健康功能、更持久的電池續航力與更強大的耐用性，陪伴用戶在日常生活、健康追蹤與運動鍛鍊各方面，帶來更有感的使用體驗。以下重點更新，讓你快速了解今年的新特色。

3款新Apple Watch都新增了「睡眠分數」功能。相較於現有的睡眠追蹤，它能為使用者提供更詳細且容易理解的睡眠品質分析。不僅能在睡眠時測量心率、手腕溫度、血氧、呼吸速率等重要健康指標，甚至可偵測潛在的睡眠呼吸中止症。此外，Apple更參考美國睡眠醫學學會等權威機構的指引，根據睡眠時長、規律性、醒來頻率及各階段睡眠時間等因素進行綜合評分，並給予個人化建議，協助用戶獲得更具修復效果的睡眠。

Apple Watch SE 3首度搭載手腕溫度感測器，除了能提供「睡眠分數」，也可用於排卵期回溯推估與睡眠呼吸中止症通知。而在健康監測方面，Apple Watch Series 11與Apple Watch Ultra 3新增「高血壓通知」功能，利用光學感測器與機器學習分析30天內的血壓變化，若偵測到慢性高血壓的持續徵兆，就會發出提醒，幫助使用者及早發現潛在健康風險。此功能已經過超過10萬名參與者的研究驗證，並預計在全球超過150個國家推出，但目前仍在進行FDA認證，確切的可用時間與地區尚未公布。

在外型設計上雖然沒有大幅度改變，但Apple Watch今年選擇在材質上進行強化，全面提升耐用度。Apple Watch SE 3的玻璃面板抗裂能力比前一代提升4倍；Apple Watch Series 11鋁金屬款採用特製Ion-X玻璃與陶瓷鍍膜，抗刮能力提升2倍，鈦金屬款則維持藍寶石玻璃的堅固表現。

電池續航力也全面升級。Apple Watch Series 11最長可達24小時，並支援快速充電，只需15分鐘即可提供8小時電力；Apple Watch Ultra 3在日常使用模式下續航可達42小時；Apple Watch SE 3則提供18小時續航，並同樣新增支援快速充電。

通訊能力方面，Apple Watch Series 11與Apple Watch Ultra 3均支援5G行動網路，帶來更快下載速度與更穩定的連線品質。在支援衛星連線的地區，Apple Watch Ultra 3更可在緊急時刻自動發送SOS訊息並分享位置，透過重新設計的天線，訊號強度提升一倍。

Apple Watch Series 11提供鋁金屬與拋光鈦金屬等多種錶殼材質與顏色選擇。今年秋季，錶帶系列也迎來全新色系，包括森林色、霓虹黃色、錨藍色、窈紫色等，Nike運動型錶帶、錶環與Hermès系列錶帶也同步推出新材質與新色。Apple Watch Series 11售價12,900元起，Apple Watch Ultra 3售價26,900元起，Apple Watch SE 3售價7,900元起，即日起開放訂購，並將於9月19日正式上市。

Apple Watch Series 11電池續航力現可長達24小時，同時保留與前一代相同的輕薄舒適設計。鋁金屬機型的顯示器擁有2倍抗刮能力。圖／Apple提供
Apple Watch Series 11電池續航力現可長達24小時，同時保留與前一代相同的輕薄舒適設計。鋁金屬機型的顯示器擁有2倍抗刮能力。圖／Apple提供
Apple Watch Ultra 3內建衛星通訊功能，在提供此服務的指定地區遇到緊急狀況時可啟用此功能。圖／Apple提供
Apple Watch Ultra 3內建衛星通訊功能，在提供此服務的指定地區遇到緊急狀況時可啟用此功能。圖／Apple提供
「睡眠分數」是一項全新功能，幫助Apple Watch使用者瞭解睡眠品質，以及如何讓睡眠更具修復效果。圖／Apple提供
「睡眠分數」是一項全新功能，幫助Apple Watch使用者瞭解睡眠品質，以及如何讓睡眠更具修復效果。圖／Apple提供
如果檢測到慢性高血壓或高血壓的跡象，Apple Watch的高血壓通知會主動提醒使用者。圖／Apple提供
如果檢測到慢性高血壓或高血壓的跡象，Apple Watch的高血壓通知會主動提醒使用者。圖／Apple提供

Watch 售價 睡眠時間

延伸閱讀

中菲南海衝突恐升級！陸將在黃岩島建設國家級自然保護區

智冠營收／8月5.16億元 月增1%

外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

以色列為打擊哈瑪斯空襲卡達 陸外交部譴責：擔憂地區局勢緊張升級

相關新聞

台灣旅客轉機赴歐、杜拜需求多 阿聯酋航空8月起增班

「中東三雄」之一的阿提哈德航空8日以曼城足球彩繪機抵達台灣，每日提供台北至阿布達比往返各1航班，而同樣服務台北往返中東航...

i-dle雨琦率先打卡 全球唯一FENDI BFF House台北101限定登場

FENDI自即日起至9月28日止於台北101一樓松智廣場打造期間限定FENDI BFF House，全球唯一的四米高的巨...

許光漢、Karina同款GENTLE MONSTER 超酷未來感出自2025 BOLD系列

GENTLE MONSTER日前在首爾聖水洞新地標HAUS NOWHERE SEOUL舉辦開幕預覽活動，邀請許光漢、Ti...

Apple Watch全系列 3新機健康追蹤再升級 「睡眠分數」功能助你好眠

Apple在秋季發表會亮相了Apple Watch全系列新一代產品，包括Apple Watch Series 11、Ap...

韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄 吸引粉絲朝聖

韓國超人氣男團 SEVENTEEN 官方角色快閃企劃《MINITEEN HOUSE PARTY》在全球巡迴掀起熱潮，繼台...

六福村萬聖檔期開跑！亡靈終點站新登場 最低499元暢玩

新竹六福村主題樂園萬聖檔期全面開跑，自即日起至11月20日止，凡全身70%以上完成變裝（含頭臉、上身、下身或彩繪元素），...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。