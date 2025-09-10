Apple Watch全系列 3新機健康追蹤再升級 「睡眠分數」功能助你好眠

Apple在秋季發表會亮相了Apple Watch全系列新一代產品，包括Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3與Apple Watch SE 3。這三款新機集結了更全面的健康功能、更持久的電池續航力與更強大的耐用性，陪伴用戶在日常生活、健康追蹤與運動鍛鍊各方面，帶來更有感的使用體驗。以下重點更新，讓你快速了解今年的新特色。

3款新Apple Watch都新增了「睡眠分數」功能。相較於現有的睡眠追蹤，它能為使用者提供更詳細且容易理解的睡眠品質分析。不僅能在睡眠時測量心率、手腕溫度、血氧、呼吸速率等重要健康指標，甚至可偵測潛在的睡眠呼吸中止症。此外，Apple更參考美國睡眠醫學學會等權威機構的指引，根據睡眠時長、規律性、醒來頻率及各階段睡眠時間等因素進行綜合評分，並給予個人化建議，協助用戶獲得更具修復效果的睡眠。

Apple Watch SE 3首度搭載手腕溫度感測器，除了能提供「睡眠分數」，也可用於排卵期回溯推估與睡眠呼吸中止症通知。而在健康監測方面，Apple Watch Series 11與Apple Watch Ultra 3新增「高血壓通知」功能，利用光學感測器與機器學習分析30天內的血壓變化，若偵測到慢性高血壓的持續徵兆，就會發出提醒，幫助使用者及早發現潛在健康風險。此功能已經過超過10萬名參與者的研究驗證，並預計在全球超過150個國家推出，但目前仍在進行FDA認證，確切的可用時間與地區尚未公布。

在外型設計上雖然沒有大幅度改變，但Apple Watch今年選擇在材質上進行強化，全面提升耐用度。Apple Watch SE 3的玻璃面板抗裂能力比前一代提升4倍；Apple Watch Series 11鋁金屬款採用特製Ion-X玻璃與陶瓷鍍膜，抗刮能力提升2倍，鈦金屬款則維持藍寶石玻璃的堅固表現。

電池續航力也全面升級。Apple Watch Series 11最長可達24小時，並支援快速充電，只需15分鐘即可提供8小時電力；Apple Watch Ultra 3在日常使用模式下續航可達42小時；Apple Watch SE 3則提供18小時續航，並同樣新增支援快速充電。

通訊能力方面，Apple Watch Series 11與Apple Watch Ultra 3均支援5G行動網路，帶來更快下載速度與更穩定的連線品質。在支援衛星連線的地區，Apple Watch Ultra 3更可在緊急時刻自動發送SOS訊息並分享位置，透過重新設計的天線，訊號強度提升一倍。

Apple Watch Series 11提供鋁金屬與拋光鈦金屬等多種錶殼材質與顏色選擇。今年秋季，錶帶系列也迎來全新色系，包括森林色、霓虹黃色、錨藍色、窈紫色等，Nike運動型錶帶、錶環與Hermès系列錶帶也同步推出新材質與新色。Apple Watch Series 11售價12,900元起，Apple Watch Ultra 3售價26,900元起，Apple Watch SE 3售價7,900元起，即日起開放訂購，並將於9月19日正式上市。 Apple Watch Series 11電池續航力現可長達24小時，同時保留與前一代相同的輕薄舒適設計。鋁金屬機型的顯示器擁有2倍抗刮能力。圖／Apple提供 Apple Watch Ultra 3內建衛星通訊功能，在提供此服務的指定地區遇到緊急狀況時可啟用此功能。圖／Apple提供 「睡眠分數」是一項全新功能，幫助Apple Watch使用者瞭解睡眠品質，以及如何讓睡眠更具修復效果。圖／Apple提供 如果檢測到慢性高血壓或高血壓的跡象，Apple Watch的高血壓通知會主動提醒使用者。圖／Apple提供

商品推薦