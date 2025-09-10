韓國超人氣男團 SEVENTEEN 官方角色快閃企劃《MINITEEN HOUSE PARTY》在全球巡迴掀起熱潮，繼台北場吸引粉絲朝聖後，九月移師南台灣，自即日起至 9 月 28 日在新光三越高雄左營店本館10F展演中心舉辦，吸引不少粉絲前來朝聖，眾多官方商品高雄場同步上架，吸引不少粉絲專程前來。

《MINITEEN》為韓國知名男團 SEVENTEEN 官方推出的 Q 版角色品牌，設計由 13 位成員本人親自參與構想，融合個性與興趣，不僅外型可愛，也具備團員的迷人靈魂，Ｑ版玩偶角色外型各異、性格鮮明，MINITEEN 是本命偶像的 Q 版化身，代表了 SEVENTEEN 與粉絲間獨特的情感連結，也成為粉絲們最想蒐藏的夢幻夥伴之一。

高雄場快閃店延續韓國原版與台北場的經典設計概念，現場分為兩大主題區域：「MINITEEN HOUSE」與「商品專區」。快閃店還原角色生活場景，透過沉浸式空間設計，營造既活潑又溫馨的家庭派對，粉絲可以進入 MINITEEN 的夢幻家園，與角色立牌、打卡牆、大型造景一同合影，留下專屬回憶。 韓團SEVENTEEN 官方角色快閃店移師高雄，吸引粉絲朝聖。圖／新光三越百貨提供

