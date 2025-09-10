台灣旅客轉機赴歐、杜拜需求多 阿聯酋航空8月起增班

「中東三雄」之一的阿提哈德航空8日以曼城足球彩繪機抵達台灣，每日提供台北至阿布達比往返各1航班，而同樣服務台北往返中東航線的阿聯酋航空今表示，新業者的加入凸顯台灣市場快速成長，並指出台北出發旅客多中轉去歐洲，但近年以杜拜為目的地的人數也逐漸增加。

阿提哈德航空日前進軍台灣，開航台北至阿布達比航線，而同樣服務台北往返中東航線的阿聯酋航空台灣總經理勝利（Nasser Bahlooq）今表示，阿提哈德航空長期都是阿聯酋航空的競爭者，這次阿提哈德在台灣設點，凸顯台灣市場成長快速，有新的公司加入，代表台灣跟中東聯繫更為密切，能提供旅客不同選擇。

勝利說，阿聯酋航空2014年以波音777客機投入台灣市場，歷經10年，現在以兩艙等A380與三艙等波音777廣體客機執飛，今年8月起增設每日第2班台北至杜拜直飛航班，達到每周14班直飛航班，讓台灣出發及轉機的旅客能經由杜拜前往全球逾150個目的地。

針對旅客態樣，勝利觀察，台灣航線出發的旅客大多以歐洲為目的地，像是巴塞隆納、馬德里、蘇黎世等都是熱門目的地，但近期發現到，以杜拜為最終目的地的旅客有逐漸增加趨勢，赴開羅、北美或南美的旅客也不少。

勝利強調，全球航空業都很競爭，並非僅限於台灣市場，阿聯酋為全世界最好的航空公司，希望與自己比較，持續提供更好的產品及服務，也提供旅客不同的體驗。

此外，阿聯酋航空SkyCargo台灣貨運經理林曉峰說，阿聯酋航空每周提供約450噸的貨運運能，其優勢在於深夜11時50分及12時30分起飛，抵達杜拜後銜接飛往倫敦航班，有利於時效性高的貨物，像是台灣出口的半導體、電腦零件設備、AI伺服器專用架、醫療器材與汽車零配件等，進口則以新鮮鮭魚、鮮花及藥品為主。

