快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

六福村萬聖檔期開跑！亡靈終點站新登場 最低499元暢玩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
六福村墓碑鎮首次推出「禁忌VIP」保留席套餐，每位$999，可在最佳觀賞保留位欣賞亡靈終點站夜間表演秀。圖／六福村提供
六福村墓碑鎮首次推出「禁忌VIP」保留席套餐，每位$999，可在最佳觀賞保留位欣賞亡靈終點站夜間表演秀。圖／六福村提供

新竹六福村主題樂園萬聖檔期全面開跑，自即日起至11月20日止，凡全身70%以上完成變裝（含頭臉、上身、下身或彩繪元素），即可享優惠票價599元入園；13時後入園僅需699元，假日16時後更祭出星光票價499元，吸引民眾直奔夜間大秀。

今年六福村全新規畫墓碑鎮，以互動舞台「亡靈終點站」為核心，並推出夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」，結合廢棄校車場景與環繞式燈光特效，營造百年詛咒鬼鎮氛圍，開幕即成為社群熱議焦點。

園區並首度推出「禁忌獻祭VIP」，每人999元（不含入園門票），旅客可坐在最靠近舞台的專屬席位，近距離感受鬼怪伸手嚇人的瞬間，並加贈「腥伯爵辣雞堡套餐」及芮妮限定商品，強調沉浸感與獨家體驗。

全台唯一的解謎鬼屋「怨靈礦屋」同樣成為焦點（每人259元）。遊客需組隊入內挑戰，隨著燈光搖晃、冷風竄入，還可能遭遇「鬼娃Renee芮妮」低語逼近，真假難辨，讓人驚嚇連連。

此外，六福村臉書舉辦「墓碑鎮超會搭」變裝召集令，遊客只要拍下造型並上傳指定貼文，就有機會角逐人氣獎、搞鬼獎與創意獎，最大獎包含價值逾萬元的關西六福莊一泊二食住宿券、六福村年票及芮妮限定玩偶。

六福莊也同步化身萬聖驚奇基地，推出「墓碑鎮系列住房專案」，包括學生最愛的「抓鬼哈囉營」、親子取向的「南瓜奇緣」、情侶必住的「與芮妮共舞」，專案均含六福村兩日暢遊手環、特色早餐、南瓜燈籠手作及變裝體驗，更有機會在惡靈餐廳享用40盎司戰斧牛排特餐，將萬聖氛圍延伸至住宿行程。

六福村強調，今年墓碑鎮從園區到飯店全面升級，以票價優惠、互動舞台與沉浸式住宿體驗，邀請遊客成為芮妮舞會的一部分。

保留席套餐不只有專屬保留席，還有墓碑鎮限定的血腥伯爵辣雞堡套餐與芮妮周邊商品。圖／六福村提供
保留席套餐不只有專屬保留席，還有墓碑鎮限定的血腥伯爵辣雞堡套餐與芮妮周邊商品。圖／六福村提供
全台唯一解謎鬼屋「怨靈礦屋」，徵求膽大又邏輯清晰的三五好友一起組團，在密室解開謎題、破除詛咒。圖／六福村提供
全台唯一解謎鬼屋「怨靈礦屋」，徵求膽大又邏輯清晰的三五好友一起組團，在密室解開謎題、破除詛咒。圖／六福村提供
六福村墓碑鎮首次推出「禁忌VIP」保留席套餐，每位$999，可在最佳觀賞保留位欣賞亡靈終點站夜間表演秀。圖／六福村提供
六福村墓碑鎮首次推出「禁忌VIP」保留席套餐，每位$999，可在最佳觀賞保留位欣賞亡靈終點站夜間表演秀。圖／六福村提供

墓碑 六福村 住宿券

延伸閱讀

台糖農場1萬頭豬被淹死 台糖董事長首度出席獸魂碑祭拜

沒其他選擇？她不解新竹人假日只去1處 在地人曝關鍵：免費最棒

啃40盎司戰斧牛排看折骨舞！全台最鬼美食「惡靈餐廳」開放預約

動滋券、客家幣都能用 六福村推雙幣500元暢遊園區優惠

相關新聞

台灣旅客轉機赴歐、杜拜需求多 阿聯酋航空8月起增班

「中東三雄」之一的阿提哈德航空8日以曼城足球彩繪機抵達台灣，每日提供台北至阿布達比往返各1航班，而同樣服務台北往返中東航...

Apple Watch全系列3新機健康追蹤再升級 「睡眠分數」功能助你好眠

Apple在秋季發表會亮相了Apple Watch全系列新一代產品，包括Apple Watch Series 11、Ap...

六福村萬聖檔期開跑！亡靈終點站新登場 最低499元暢玩

新竹六福村主題樂園萬聖檔期全面開跑，自即日起至11月20日止，凡全身70%以上完成變裝（含頭臉、上身、下身或彩繪元素），...

250周年紀念！Breguet登台北101沈浸式體驗特展限時兩日 回顧也遠眺

瑞士高級製表品牌Breguet寶璣今年適逢250周年重要紀念，今年預計發行9只重要全新表款，並巡迴全世界包含日內瓦、上海...

台灣大哥大iPhone 17 Pro Max預約占比5成！256GB、宇宙橙最受青睞

台灣大哥大於今天（9月10日）上午11點30分起開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11／SE ...

謝欣穎站台浪琴表大曬「月亮感性」 親曝抒壓Me Time最愛這樣活

月亮的美來自於陰晴圓缺，提醒了人們不圓滿也是一種特別的存在，進而把握變幻莫測的當下。浪琴（Longines）今日發表最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。