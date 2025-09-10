六福村萬聖檔期開跑！亡靈終點站新登場 最低499元暢玩
新竹六福村主題樂園萬聖檔期全面開跑，自即日起至11月20日止，凡全身70%以上完成變裝（含頭臉、上身、下身或彩繪元素），即可享優惠票價599元入園；13時後入園僅需699元，假日16時後更祭出星光票價499元，吸引民眾直奔夜間大秀。
今年六福村全新規畫墓碑鎮，以互動舞台「亡靈終點站」為核心，並推出夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」，結合廢棄校車場景與環繞式燈光特效，營造百年詛咒鬼鎮氛圍，開幕即成為社群熱議焦點。
園區並首度推出「禁忌獻祭VIP」，每人999元（不含入園門票），旅客可坐在最靠近舞台的專屬席位，近距離感受鬼怪伸手嚇人的瞬間，並加贈「腥伯爵辣雞堡套餐」及芮妮限定商品，強調沉浸感與獨家體驗。
全台唯一的解謎鬼屋「怨靈礦屋」同樣成為焦點（每人259元）。遊客需組隊入內挑戰，隨著燈光搖晃、冷風竄入，還可能遭遇「鬼娃Renee芮妮」低語逼近，真假難辨，讓人驚嚇連連。
此外，六福村臉書舉辦「墓碑鎮超會搭」變裝召集令，遊客只要拍下造型並上傳指定貼文，就有機會角逐人氣獎、搞鬼獎與創意獎，最大獎包含價值逾萬元的關西六福莊一泊二食住宿券、六福村年票及芮妮限定玩偶。
六福莊也同步化身萬聖驚奇基地，推出「墓碑鎮系列住房專案」，包括學生最愛的「抓鬼哈囉營」、親子取向的「南瓜奇緣」、情侶必住的「與芮妮共舞」，專案均含六福村兩日暢遊手環、特色早餐、南瓜燈籠手作及變裝體驗，更有機會在惡靈餐廳享用40盎司戰斧牛排特餐，將萬聖氛圍延伸至住宿行程。
六福村強調，今年墓碑鎮從園區到飯店全面升級，以票價優惠、互動舞台與沉浸式住宿體驗，邀請遊客成為芮妮舞會的一部分。
