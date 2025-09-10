250周年紀念！Breguet登台北101沈浸式體驗特展限時兩日 回顧也遠眺

瑞士高級製表品牌Breguet寶璣今年適逢250周年重要紀念，今年預計發行9只重要全新表款，並巡迴全世界包含日內瓦、上海、東京等大城市展開巡迴。今日Breguet寶璣特別於台北101購物中心5樓Ambi Space One帶來沈浸式體驗特展，除展出多只經典表款、250周年新作，最高單價的飛行陀飛輪鑽表更上看3,000多萬、總價上看約7,300萬，向250周年此一重要時刻，回顧也遠眺。

本次Crafting Emotions for 250 Years特展是以Central Libary為概念，透過四大展區分別展示寶璣從1780年的自動上鍊懷表「萬年鐘」、1790年代的避震裝置、1795年的寶璣游絲與隱藏式簽名、1801年的陀飛輪、2011的Hora Mundi……等10大發明，以及包含Classique、Tradition、Marine、Tourbillon等系列的12只250周年經典表款。

除此之外，Breguet今年並為250周年陸續發表紀念新品，包含以經典Subscription懷表搭配全新品牌獨家「寶璣金」的2025 Classique Subscription腕表，以大明火琺瑯面盤搭配單一指針指示時間的獨特面盤，手動上鍊的VS00機芯並具有專利Nivachron游絲與寶璣擺輪游絲，訂價157萬元，在台灣上市後叫好也叫座，已售出20多只，從形式、面盤琺瑯、機芯都代表了本格派的Breguet風味。

那不勒斯王后8999女表則是Breguet、也是瑞士當代高級女表的古典風格Icon，橢圓輪廓的蛋形表殼最早是為那不勒斯王后訂製所誕生，42.05毫米的18K白金表款共鑲嵌131顆總重約5.59克拉方鑽、0.26克拉水滴形切割鑽石，以及總重約0.464克拉的35顆明亮式切割鑽石，訂價853萬1,000元，並以鑽石鑲嵌與古典風格、母儀天下。

現場展出最高單價則屬一只Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪，訂價上看3,362萬元，除950鉑金的表殼、表圈、表耳、表面大量鑲嵌鑽石，588手動上鍊機芯更在表面呈現了兩只公轉也自轉的陀飛輪，機芯背後再鐫刻太陽系九大行星。不容錯過的新品更有一只2025的Type XX 2075飛行表，38.3毫米的表殼亦使用品牌獨家的「寶璣金」並搭配黑色陽極氧化處理鋁質面盤，黑金輝映，兼容了古典的前衛風格。具獨立編號與寶璣簽名的手動上鍊7279型機芯則由258個零件組成，並具防磁耐用的矽質扁平游絲、倒置擒縱叉帶矽質鉤爪，機芯並刻上一只Breguet 19飛機與航線，象徵從巴黎航向紐約的首次跨大西洋飛行，也象徵Breguet 250周年的傳承與新創，訂價127萬4,000元。

本次「寶璣Breguet250周年展」（Crafting emotions for 250 years）將在本周四、五兩日，於台北101 Ambi Space One，地址為台北市信義區信義路五段7號5F觀景台售票口，活動時間為早上11點至晚上9點，活動可提前於線上預約，網址為：https://reurl.cc/z5OmD7 寶璣Breguet250周年展（Crafting emotions for 250 years）將在本周四、五兩日，於台北101 Ambi Space One舉行。圖／Breguet提供 寶璣Classique Grande Complication經典複雜系列5349雙旋轉陀飛輪，3,362萬元。圖／Breguet提供 由製表大師寶璣（Abraham-Louis Breguet）先生製作的首款Subscription懷表，成為今日（年）新款Subscription腕表的製作靈感。圖／Breguet提供 融入飛行DNA、品牌獨家「寶璣金」的Type XX腕表，象徵了Breguet 250周年的傳承與新創。圖／Breguet提供 寶璣Breguet那不勒斯王后8999腕表，853萬1,000元。圖／Breguet提供 Breguet Marine航海系列 5577BR陀飛輪，544萬1,000元。圖／Breguet提供 今日活動現場並邀請瑞士工匠於現場示範了Breguet的傳家工藝Guilloche機刻雕花面盤。圖／Breguet提供

