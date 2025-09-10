快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

高雄日航酒店攜日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」 打造「御錫之禮」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄日航酒店攜日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」，共同打造職人美學企劃「御錫之禮」。日航提供
高雄日航酒店攜日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」，共同打造職人美學企劃「御錫之禮」。日航提供

高雄日航酒店攜日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」，共同打造職人美學「御錫之禮」10日揭幕，結合日本料理與傳統錫器之美，期間限定「錫禮饗宴」和食套餐，順勢推出一泊二食住房專案。

日航酒店行銷公關經理蘇軒表示，預訂專案入住即享飛翔日本料理「錫禮饗宴」和食套餐，每房至多兩客，可選午餐或晚餐時段，日航行政酒廊全時段餐飲、能作「心心相印」純錫筷架一組，及精選氣泡酒一瓶等總價值超過8,000元禮遇。

專案入住期間自2025年9月15日起至2025年11月30日，不僅是一場職人工藝與味覺文化的美學體驗，也為高雄日航酒店即將迎來的開幕一周年暖身，預告品牌邁入嶄新里程的重要時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐飲 住宿

延伸閱讀

進典美國新廠投產 打入美、日半導體AI運算及特化市場

阿嬤醒醒！日本8旬老婦深信「太空人男友缺氧」 遭騙百萬日圓

高雄興達電廠爆炸 當地居民陷恐慌…綠營籲徹查事故真相

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

相關新聞

台灣旅客轉機赴歐、杜拜需求多 阿聯酋航空8月起增班

「中東三雄」之一的阿提哈德航空8日以曼城足球彩繪機抵達台灣，每日提供台北至阿布達比往返各1航班，而同樣服務台北往返中東航...

Apple Watch全系列3新機健康追蹤再升級 「睡眠分數」功能助你好眠

Apple在秋季發表會亮相了Apple Watch全系列新一代產品，包括Apple Watch Series 11、Ap...

六福村萬聖檔期開跑！亡靈終點站新登場 最低499元暢玩

新竹六福村主題樂園萬聖檔期全面開跑，自即日起至11月20日止，凡全身70%以上完成變裝（含頭臉、上身、下身或彩繪元素），...

250周年紀念！Breguet登台北101沈浸式體驗特展限時兩日 回顧也遠眺

瑞士高級製表品牌Breguet寶璣今年適逢250周年重要紀念，今年預計發行9只重要全新表款，並巡迴全世界包含日內瓦、上海...

台灣大哥大iPhone 17 Pro Max預約占比5成！256GB、宇宙橙最受青睞

台灣大哥大於今天（9月10日）上午11點30分起開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11／SE ...

謝欣穎站台浪琴表大曬「月亮感性」 親曝抒壓Me Time最愛這樣活

月亮的美來自於陰晴圓缺，提醒了人們不圓滿也是一種特別的存在，進而把握變幻莫測的當下。浪琴（Longines）今日發表最新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。