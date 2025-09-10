高雄日航酒店攜日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」 打造「御錫之禮」

高雄日航酒店攜日本百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」，共同打造職人美學「御錫之禮」10日揭幕，結合日本料理與傳統錫器之美，期間限定「錫禮饗宴」和食套餐，順勢推出一泊二食住房專案。

日航酒店行銷公關經理蘇軒表示，預訂專案入住即享飛翔日本料理「錫禮饗宴」和食套餐，每房至多兩客，可選午餐或晚餐時段，日航行政酒廊全時段餐飲、能作「心心相印」純錫筷架一組，及精選氣泡酒一瓶等總價值超過8,000元禮遇。

專案入住期間自2025年9月15日起至2025年11月30日，不僅是一場職人工藝與味覺文化的美學體驗，也為高雄日航酒店即將迎來的開幕一周年暖身，預告品牌邁入嶄新里程的重要時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦