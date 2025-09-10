長汎假期打造「馬祖國際藝術島」主題遊程 每人10588元起

第三屆「2025馬祖國際藝術島」自9月5日起至11月16日止，在馬祖四鄉五島盛大登場。本屆以《拍楸─你的海洋，我的陸》為題，並首次開放國際徵件，邀請來自9個國家、超過55組藝術家與團隊，展出逾50件全新作品。長榮航空直營旅行社─長汎假期，繼前兩屆推出馬祖國際藝術島主題遊程之後，本屆也將持續帶領旅人，從藝術文化的視角，深度探索馬祖的在地之美。

長汎假期規劃「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，費用每人10,588元起，內容包括立榮航空來回機票、特色旅宿及當地美食，旅客可選擇由台北或台中出發，台北出發的旅客安排北竿進、南竿出的雙點進出航班；台中旅客則安排南竿往返，行程還包含馬祖島際間的交通船，並可前往欣賞藝術島精彩作品，一睹馬祖的藝術新風貌。

本屆最新作品包含策展藝術家劉致宏與在地居民共創的《漁汐》、《魚漬》，呼應本屆主題「拍楸—你的海洋，我的陸」；在南竿「二六據點」是由台裔加拿大藝術家李佩珊與在地藝文社群互動創作《不是誰的棋子，而我們是...》；在梅石特約茶室透過《白馬非馬》作品感受馬祖的島嶼信仰文化，當然也不容錯過前二屆藝術島的人氣常設展品，例如《打開老酒玻璃屋》以回收酒瓶打造的面海裝置藝術回應著馬祖老酒文化；走進《北竿電廠》，欣賞震撼人心的「軍魂之光」燈光藝術裝置，這些都是利用發電廠、軍事據點、老宅等廢置空間，透過藝術的轉譯，搖身一變成為震撼人心的展覽作品。

長汎假期不僅帶領旅人沉浸藝術之美，更要完整呈現馬祖的自然與人文之美：走訪馬祖的信仰中心「媽祖巨神像」；探訪「北海坑道」，親眼見證戰地前線的歷史痕跡，入住獨具特色的芹壁村閩式石屋老宅，並品嚐曾獲「500盤」美食評鑑的林義和私宅閩東風味餐，從味蕾感受在地風土故事。 「媽祖巨神像」代表著馬祖人對媽祖信仰的虔誠，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵著「365日，日日平安」，神像瞭望海景庇佑著四海平安。業者提供

