台灣大哥大iPhone 17 Pro Max預約占比5成！256GB、宇宙橙最受青睞

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
台灣大哥大於今天（9月10日）上午11點30分起開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11／SE 3／Ultra 3，其中有高達5成用戶選擇iPhone 17 Pro Max，有高達5成用戶選擇；顏色方面，iPhone 17 Pro系列以「宇宙橙」最受歡迎。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大於今天（9月10日）上午11點30分起開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11／SE 3／Ultra 3，根據預約狀況顯示，在4款新機中以iPhone 17 Pro Max最受歡迎，有高達5成用戶選擇，其次為iPhone 17 Pro，占3成；以容量來看，以256GB最受青睞，占5成；顏色方面，iPhone 17 Pro系列以「宇宙橙」最受歡迎，占比4成，其次為「藏藍」；iPhone 17和iPhone 17 Air分別以「紫色」、「金色」備受果粉喜愛。而在myfone網路門市的iPhone 17全系列預約中，iPhone 17 Pro Max關注度最高，高達近5成用戶選擇；全系列預約開放短短10分鐘即突破上千支。

至於Apple Watch S11、SE 3與Ultra 3系列新錶的預約表現，以Apple Watch S11最受果迷青睞，占比約6成，第二名則是Apple Watch SE 3，占比約2成。

iPhone 17系列不僅在外觀設計與智慧功能全面升級，果粉換機到台灣大哥大，可享受精彩AI娛樂生活圈，申辦新機搭配5G指定專案，最高享14＋1項加值服務，涵蓋AI、影音娛樂、資安等多元類型。當中14項為台灣大哥大獨家優惠，包括Apple One及Perplexity Pro等；其中2項更為iPhone 17用戶限定擁有，分別為App Store折抵金800元，以及「Netflix＋HBO Max」限時優惠月付399元（原價600元）。此外，再加贈1項KKBOX 3個月免費體驗。若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。

除了14＋1項加值服務，用戶於實體門市申辦iPhone 17系列指定專案，老客戶升轉最高贈1,500元mo幣；若於myfone網路門市申辦，最高送6,800元以上mo幣與電子禮券，申辦5G指定方案可獲得Taiwan Duck限量版公仔，還有機會抽中iPad Air M3。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

