超搶手！中華電信iPhone 17限量預購 三分鐘額滿

中華電信（2412）表示，10日下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內預約額滿。

中華信表示，iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，以及全新推出iPhone Air為歷來最纖薄的專業效能iPhone，話題十足，讓忠實果粉迫不及待趕快入手，帶動iPhone 17全系列及iPhone Air預約熱烈。

此外，中華電信官方LINE帳號於今早舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」，根據統計，果粉最想購買機型為iPhone 17 Pro/17 Pro Max高達八成，以容量512GB最多，占35%；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藏藍色、宇宙橙色、銀色，皆為iPhone 17 Pro系列機型專屬，如為iPhone 17系列顏色，則以薰衣草紫色最受歡迎。

中華電信指出，iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣，入手最新iPhone首選中華電信。

