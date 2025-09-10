遠傳資費出爐！iPhone 17零元購機 iPhone 16降價、最高省9000元

蘋果iPhone Air、iPhone 17於10 日凌晨正式登場，果粉關注資費方案也正式出爐，遠傳（4904）表示，除了同步Apple官網開放限量預購外，提前公布優惠資費方案，老客戶、VIP申辦指定方案月付1,399元，iPhone 17就能零元起帶走。

根據遠傳人氣票選活動初步統計，截至下午15點，選擇頂規機種iPhone 17 Pro、Pro Max的果粉，合計超過七成，顯示忠實果粉最想優先入手功能最強頂規機種，體驗新款iPhone完整魅力，而iPhone最輕薄的Air，也有15%的占比。

遠傳指出，今年新推出的iPhone 17「薰衣草紫」、iPhone Air「天空藍」配色，最受青睞，獲得超過近四成果粉指名。至於iPhone 17 Pro系列，則同樣以新色「宇宙橙」、「藏藍」最受歡迎，指名超過七成。

遠傳表示，「iPhone Air/17 人氣票選活動」持續進行中，9月11日10點59分前，都能為心目中的人氣新機投下一票，還有機會把 iPhone Air 256GB 帶回家，快上活動官網投票試手氣：https://fetnet.tw/pObZVk 。得獎名單將於9月17日前公布於遠傳官網。

新機上市，舊機同步優惠，遠傳表示，對iPhone16情有獨鍾的朋友們有福了，遠傳將於11日起，先針對目前熱賣機款iPhone 16降價回饋果粉，不論是空機或專案皆降價，iPhone 16 128G、iPhone 16 256G降價4,000元，加上VIP最高5,000元優惠，最高現省9,000元，不管是最新機款或是熱賣款，遠傳次滿足所有果粉需求。

遠傳強調，提供用戶最彈性的選擇與最超值的體驗，從購機方案到影音娛樂、音樂串流與資安防護，一站式打造最完整的數位生活服務，更貼心再獻好康優惠，包括遠傳friDay影音影劇暢看2個月、遠傳守護網旗下「防駭心守護服務」3個月免月租，Spotify Premium首訂用戶享3個月免費，不論是追劇、聽音樂或上網都安心。

商品推薦