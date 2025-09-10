快訊

謝欣穎站台浪琴表大曬「月亮感性」 親曝抒壓Me Time最愛這樣活

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
謝欣穎（中）今日出席浪琴表Primaluna新品活動，並與Swatch Group台灣區總經理Christy Lai（右）、台北101商場事業處營運長方君之Nadia（左）一同合影。記者沈昱嘉／攝影
謝欣穎（中）今日出席浪琴表Primaluna新品活動，並與Swatch Group台灣區總經理Christy Lai（右）、台北101商場事業處營運長方君之Nadia（左）一同合影。記者沈昱嘉／攝影

月亮的美來自於陰晴圓缺，提醒了人們不圓滿也是一種特別的存在，進而把握變幻莫測的當下。浪琴（Longines）今日發表最新Primaluna月相女表，以34毫米的纖細尺寸，雙色金、藍色珍珠母貝、鑲鑽等多重配置結合浪琴表獨家L899.5自動上鍊機芯，活動中並邀請女星謝欣穎氣質站台。

謝欣穎今日以一身黑色席地洋裝搭配了新款Primaluna月相表款上手，氣質滿點。她透露每天家事做完都會站在陽台欣賞月亮，尤其每天晚上七點多到八點間的變幻更為顯著。她更由「月亮觀察家」延伸到心路歷程分享，表示她從以前就很喜歡月亮，甚至將月亮以刺青形式留在身上。她表示人不可能很長期生活過得很享受、心態樂觀，也會有低落的情境，現在的她則樂於去接受每一個狀態、去喜歡每一個階段的自己，不管是外在、心態、工作、演員生涯也是，儼然成為最代表月亮與Primaluna的一日心靈導師，大曬「月亮感性」。

Primaluna系列首次發表於2009年，今年則首度加入月相功能，並邀請品牌代言人「小珍」珍妮佛羅倫斯（Jennifer Lawrence）拍攝了形象照片，展現表款一如月亮與女性的多變魅力。全新浪琴Primaluna月相表款悉數採用小巧如寶石的34毫米表殼，自動上鍊的L899.5機芯是浪琴獨家專屬，動力儲存可達72小時，同時具備抗磁性的矽游絲因而通過ISO 764防磁認證。表款共有精鋼、雙色金，皮表帶或精鋼表帶等多種配置，其中最高價款則使用了藍色珍珠母貝面盤，並於表圈鑲嵌了48顆色彩深淺變化的藍寶石、總重達1.06克拉，時標則鑲嵌14顆鑽石總重約0.06克拉，訂價20萬2,500元。

浪琴Primaluna系列月相表另包含精鋼表殼搭配鍊帶的表圈鑲鑽款、雙色金鍊帶款、雙色金搭配勃根地色皮表帶款、精鋼鍊帶搭配白色珍珠母貝面盤，功能全數皆具備時間、日期、月相顯示，訂價約自87,800元至18萬9,00元不等，可洽浪琴表台北101專門店，或全台專門店或授權經銷商洽詢。

身為品牌代言人的「小珍」珍妮佛羅倫斯為浪琴Primaluna月相表拍攝了全新形象情境，展現表款的多變魅力。圖／浪琴表提供
身為品牌代言人的「小珍」珍妮佛羅倫斯為浪琴Primaluna月相表拍攝了全新形象情境，展現表款的多變魅力。圖／浪琴表提供
身為品牌代言人的「小珍」珍妮佛羅倫斯為浪琴Primaluna月相表拍攝了全新形象情境，展現表款的多變魅力。圖／浪琴表提供
身為品牌代言人的「小珍」珍妮佛羅倫斯為浪琴Primaluna月相表拍攝了全新形象情境，展現表款的多變魅力。圖／浪琴表提供
透明的後底蓋中將可欣賞浪琴獨家、具矽游絲的L899.5自動上鍊機芯。圖／浪琴表提供
透明的後底蓋中將可欣賞浪琴獨家、具矽游絲的L899.5自動上鍊機芯。圖／浪琴表提供
新款Primaluna表款共有精鋼、雙色金，皮表帶或精鋼表帶等多種配置，是一枚手上的時光寶石。圖／浪琴表提供
新款Primaluna表款共有精鋼、雙色金，皮表帶或精鋼表帶等多種配置，是一枚手上的時光寶石。圖／浪琴表提供
謝欣穎今日以黑色長洋裝搭配浪琴新款Primaluna月相表，同時分享心路歷程、大曬「月亮感性」。記者沈昱嘉／攝影
謝欣穎今日以黑色長洋裝搭配浪琴新款Primaluna月相表，同時分享心路歷程、大曬「月亮感性」。記者沈昱嘉／攝影
藍色羅馬數字時標、藍鋼指針、月相顯示的多重層次，讓34毫米的小巧面盤像時間舞台一樣，曼妙華麗。圖／浪琴表提供
藍色羅馬數字時標、藍鋼指針、月相顯示的多重層次，讓34毫米的小巧面盤像時間舞台一樣，曼妙華麗。圖／浪琴表提供
Longines Primaluna新月系列腕表，精鋼、34毫米、自動上鍊機芯、鑲嵌48顆藍寶石、天藍色珍珠母貝面盤，20萬2,500元。 圖／浪琴表提供
Longines Primaluna新月系列腕表，精鋼、34毫米、自動上鍊機芯、鑲嵌48顆藍寶石、天藍色珍珠母貝面盤，20萬2,500元。 圖／浪琴表提供
謝欣穎今日以黑色長洋裝搭配浪琴新款Primaluna月相表，同時分享心路歷程、大曬「月亮感性」。記者沈昱嘉／攝影
謝欣穎今日以黑色長洋裝搭配浪琴新款Primaluna月相表，同時分享心路歷程、大曬「月亮感性」。記者沈昱嘉／攝影
浪琴新款Primaluna表款的表殼、表冠、金屬鍊帶，都巧妙融入了月亮的弧形輪廓，在細節處賦予柔和之美。圖／浪琴表提供
浪琴新款Primaluna表款的表殼、表冠、金屬鍊帶，都巧妙融入了月亮的弧形輪廓，在細節處賦予柔和之美。圖／浪琴表提供

珍珠 心態 女星

