快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

聽新聞
0:00 / 0:00

這一款最搶手！中華電信iPhone Air／17系列 網路門市限量預約「3分鐘內額滿」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內即預約額滿。圖／翻攝自Apple官網
中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內即預約額滿。圖／翻攝自Apple官網

中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內即預約額滿。iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，以及全新推出的iPhone Air為歷來最纖薄的專業效能iPhone，話題十足，讓果粉迫不及待趕快入手，帶動iPhone 17全系列及iPhone Air預約熱烈。

中華電信官方LINE帳號於今早舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」，根據統計，果粉最想購買機型中iPhone 17 Pro／17 Pro Max占比高達8成，以容量512GB最多，佔3成5；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藏藍色、宇宙橙色、銀色，皆為iPhone 17 Pro系列機型專屬，iPhone 17系列則以薰衣草紫色最受歡迎。

iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起在中華電信全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

網路 iPhone Air iPhone 17 Pro

延伸閱讀

iPhone 17新機19日上午8點開賣 中華電全台500間門市備戰

中華電營收／8月185億元、年增1.1% 創近9年同期新高

iPhone 17規格升級、加量不加價 電信商預期：將引爆年度換機潮

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

相關新聞

台灣大哥大iPhone 17 Pro Max預約占比5成！256GB、宇宙橙最受青睞

台灣大哥大於今天（9月10日）上午11點30分起開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11／SE ...

謝欣穎站台浪琴表大曬「月亮感性」 親曝抒壓Me Time最愛這樣活

月亮的美來自於陰晴圓缺，提醒了人們不圓滿也是一種特別的存在，進而把握變幻莫測的當下。浪琴（Longines）今日發表最新...

遠傳資費出爐！iPhone 17零元購機 iPhone 16降價、最高省9000元

蘋果iPhone Air、iPhone 17於10 日凌晨正式登場，果粉關注資費方案也正式出爐，遠傳（4904）表示，除...

這一款最搶手！中華電信iPhone Air／17系列 網路門市限量預約「3分鐘內額滿」

中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內即預約額滿...

iPhone Air／17系列登場！遠傳網路門市9月12日晚間8點開放限量預購

全球果粉關注的Apple年度旗艦iPhone新機系列登場，今年除了iPhone 17、iPhone 17 Pro / P...

iPhone 17新機19日上午8點開賣 中華電全台500間門市備戰

蘋果宣布推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。