這一款最搶手！中華電信iPhone Air／17系列 網路門市限量預約「3分鐘內額滿」

中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內即預約額滿。iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，以及全新推出的iPhone Air為歷來最纖薄的專業效能iPhone，話題十足，讓果粉迫不及待趕快入手，帶動iPhone 17全系列及iPhone Air預約熱烈。

中華電信官方LINE帳號於今早舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」，根據統計，果粉最想購買機型中iPhone 17 Pro／17 Pro Max占比高達8成，以容量512GB最多，佔3成5；其中，最受果粉青睞的新機顏色前三名依序為藏藍色、宇宙橙色、銀色，皆為iPhone 17 Pro系列機型專屬，iPhone 17系列則以薰衣草紫色最受歡迎。

iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起在中華電信全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

商品推薦