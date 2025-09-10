快訊

iPhone Air／17系列登場！遠傳網路門市9月12日晚間8點開放限量預購

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
遠傳網路門市將同步Apple官網，於9月12日晚上8點起開放iPhone Air／iPhone 17系列限量預購。圖為iPhone 17。圖／遠傳電信提供
全球果粉關注的Apple年度旗艦iPhone新機系列登場，今年除了iPhone 17、iPhone 17 Pro / Pro Max之外，還有令人耳目一新的iPhone Air，遠傳網路門市宣布將同步Apple官網，於9月12日晚上8點起開放預購。延續遠傳歷年傳統，即起至9月11日上午10點59分限時推出「iPhone 17人氣票選活動」快閃調查，只要完成問卷就有機會抽中最新iPhone Air。

遠傳電信資深副總經理趙憶南表示，這次iPhone 17系列價格未受關稅影響，價格不漲價，iPhone 17容量相較前一代還加倍升級至256GB，加上超輕薄機種iPhone Air、iPhone Pro系列的重大突破、有感升級的嶄新使用體驗，預期將引爆年度換機潮。對於喜歡追求頂規機種的用戶，iPhone Pro、iPhone Pro Max分別有宇宙橙色、銀色及藏藍色，航空級鋁合金打造手感輕盈，是歷來最強大的 iPhone，全配備4,800萬像素後置相機，彷彿隨身攜帶8個專業級鏡頭，張張照片都預設2,400萬像素超高解析度，預期會成為消費主力族群的熱門首選，另外，iPhone Air極致美學的設計，也預計吸引更多果粉矚目。

趙憶南強調，遠傳5G網路連續獲得國際權威機構認證，更擁有全台最大5G頻寬，能完美詮釋iPhone 17系列的效能優勢。加上新機供貨穩定，搭配遠傳5G資費與多元換機方案，讓消費者能同時享受最新 iPhone、最強AI功能與最穩定網路。

全新iPhone 17搭載效能大幅升級的A19晶片，螢幕也升級加大，前鏡頭升級1,800萬像素並支援自動人像居中拍照功能，外觀設計也帶來青春活潑的薰衣草紫、鼠尾草綠、霧藍色以及經典的黑、白色。

高階旗艦機iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max皆為鋁合金一體成型設計，搭載A19 Pro晶片配備6核心GPU加快效能。顯示器部分，iPhone 17 Pro／Pro Max分別為6.3吋及6.9吋，超瓷晶盾面板能3倍提升抗刮能力。相機部分，3顆後置鏡頭均為4,800萬像素相機Pro融合相機系統，並增加8倍光學變焦，前置鏡頭也有1,800萬像素，並導入最新Center Stage技術，自拍時鏡頭自動調整取景。電池續航力方面，iPhone 17 Pro能維持31小時，而iPhone 17 Pro Max更有影片播放時間最長可達37小時的優異表現。其他支援錄影功能如ProRes RAW、ACES及Genlock Pro與open gate等錄影格式，展現更寬廣的色域，能讓使用者拍出電影級的專業影片。iPhone 17 Pro／Pro Max推出全新的宇宙橙色、藏藍色以及銀色。

今年話題焦點莫過於全新的iPhone Air，是史上最極致輕薄的新機型，機身厚度僅5.6公釐、重量165公克，搭載6.5吋顯示器，以及4,800萬像素的融合相機系統與1,800萬像素支援Center Stage的前置相機；特別的是，iPhone Air導入純eSIM設計，取消傳統實體SIM卡，將為消費者帶來全新的使用體驗，共推出天藍色、淺金色、雲白色、太空黑色。不論是搭配資費或是購買空機，到遠傳門市從購機服務到實體SIM轉換eSIM皆可輕鬆一站完成。

即起至9月11日上午10:59止，不限遠傳用戶，只要線上參加「iPhone 17人氣票選」投下你最愛的iPhone Air／17系列機款與顏色，就有機會抽中iPhone Air 256GB，每個門號限參加一次，抽獎名單將於9月17日公布於遠傳官網。官網連結：https://fetnet.tw/pObZVk。

遠傳網路門市的iPhone Air／iPhone 17系列限量預購，將於9月12日晚間8點準時開跑，開放新申辦門號、攜碼與續約；此外，想購買空機的消費者可透過遠傳friDay購物預購。

●附註：詳細活動內容以官網公告為準。

遠傳網路門市將同步Apple官網，於9月12日晚上8點起開放iPhone Air／iPhone 17系列限量預購。圖為iPhone 17 Pro。圖／遠傳電信提供
