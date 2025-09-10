快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

iPhone 17新機19日上午8點開賣 中華電全台500間門市備戰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，一次提供銀色、宇宙橙色、藏藍色等絢麗外觀。 歐新社
iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，一次提供銀色、宇宙橙色、藏藍色等絢麗外觀。 歐新社

蘋果宣布推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，中華電信（2412）除宣布推出限量網路預約，更將在19日開賣，全台近500間門市及網路門市備戰。

中華電信10日宣布下午3點起，開放新機限量網路預約，自9月10日15點起至17點止，搶先登記，詳見中華電信預約網站。

為寵愛果粉，中華電信同時宣布，iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

此外，中華電信表示，Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3於9月19日於上述指定銷售據點與網路門市，亦於8點起開賣，讓果粉們以最快速度購得蘋果新機與新錶。

中華電信表示，iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，支援更進化的自拍功能、具備6.3吋Super Retina XDR顯示器支援ProMotion以及A19晶片，效能更升級，iPhone 17並提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色。

Apple全新推出的iPhone Air，是歷來最纖薄的專業效能iPhone，搭載前後全新相機系統及絕佳的全天電池續航力，並為Apple首款純eSIM機型、提供太空黑色、雲白色、淺金色和天藍色。

iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，一次提供銀色、宇宙橙色、藏藍色等絢麗外觀。

Apple iPhone 17 中華電信 iPhone 17 Pro

延伸閱讀

iPhone 17規格升級、加量不加價 電信商預期：將引爆年度換機潮

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

Apple Watch電池螢幕升級 可偵測高血壓、睡眠品質

相關新聞

台灣大哥大iPhone 17 Pro Max預約占比5成！256GB、宇宙橙最受青睞

台灣大哥大於今天（9月10日）上午11點30分起開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11／SE ...

謝欣穎站台浪琴表大曬「月亮感性」 親曝抒壓Me Time最愛這樣活

月亮的美來自於陰晴圓缺，提醒了人們不圓滿也是一種特別的存在，進而把握變幻莫測的當下。浪琴（Longines）今日發表最新...

遠傳資費出爐！iPhone 17零元購機 iPhone 16降價、最高省9000元

蘋果iPhone Air、iPhone 17於10 日凌晨正式登場，果粉關注資費方案也正式出爐，遠傳（4904）表示，除...

這一款最搶手！中華電信iPhone Air／17系列 網路門市限量預約「3分鐘內額滿」

中華電信今天（9月10日）下午3點開放網路門市預約iPhone 17全系列及iPhone Air新機，3分鐘內即預約額滿...

iPhone Air／17系列登場！遠傳網路門市9月12日晚間8點開放限量預購

全球果粉關注的Apple年度旗艦iPhone新機系列登場，今年除了iPhone 17、iPhone 17 Pro / P...

iPhone 17新機19日上午8點開賣 中華電全台500間門市備戰

蘋果宣布推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。