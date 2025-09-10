iPhone 17新機19日上午8點開賣 中華電全台500間門市備戰

蘋果宣布推出iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，中華電信（2412）除宣布推出限量網路預約，更將在19日開賣，全台近500間門市及網路門市備戰。

中華電信10日宣布下午3點起，開放新機限量網路預約，自9月10日15點起至17點止，搶先登記，詳見中華電信預約網站。

為寵愛果粉，中華電信同時宣布，iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

此外，中華電信表示，Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3於9月19日於上述指定銷售據點與網路門市，亦於8點起開賣，讓果粉們以最快速度購得蘋果新機與新錶。

中華電信表示，iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，支援更進化的自拍功能、具備6.3吋Super Retina XDR顯示器支援ProMotion以及A19晶片，效能更升級，iPhone 17並提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色。

Apple全新推出的iPhone Air，是歷來最纖薄的專業效能iPhone，搭載前後全新相機系統及絕佳的全天電池續航力，並為Apple首款純eSIM機型、提供太空黑色、雲白色、淺金色和天藍色。

iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，一次提供銀色、宇宙橙色、藏藍色等絢麗外觀。

商品推薦