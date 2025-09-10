阿聯酋航空8月起增班 台灣客轉機赴歐洲多

阿聯酋航空台北-杜拜航線8月起增為每天2班，業者分析，台灣旅客多數是經由這條航線轉機赴歐洲多個目的地，像是蘇黎世、巴塞隆納等。

阿聯酋航空目前以A380與波音777廣體客機，每週14班台北-杜拜直飛航班，旅客可經由杜拜前往里斯本、羅馬、倫敦等42座歐洲城市。

阿聯酋航空台灣總經理勝利（Nasser Bahlooq）向媒體表示，台灣航線出發的旅客大部分都是以歐洲為目的地，像是巴塞隆納、蘇黎世等是最熱門目的地，但近期觀察以杜拜為最終目的地的旅客有逐漸增加趨勢，赴開羅、北美或南美的也都有不少旅客。

由於阿提哈德航空日前進軍台灣，開航台北-阿布達比航線，勝利說，顯示台灣是成長快速的市場，有新的航空公司加入，也讓台灣跟中東的聯繫更加靠近。

至於未來阿聯酋航空是否還有增班計畫，勝利指出，由於才剛增班，因此目前將以提升服務為主。

在貨運運能部分，阿聯酋航空SkyCargo每週提供450噸的貨運運能，目前自台灣出口的主要貨品為電腦設備、醫療器材與汽車零配件，進口則以新鮮鮭魚、鮮花及藥品為主。

