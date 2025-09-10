iPhone 17系列預約這款最搶手！高達五成果粉爭搶 「宇宙橙」最受歡迎
台灣大哥大（3045）表示，10日上午11點30分起，開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11/SE 3/Ultra 3。台灣大觀察，新機中，iPhone 17 Pro Max最受歡迎，五成用戶選擇。
根據台灣大iPhone 17全系列新機預約狀況顯示，4款新機中，以iPhone 17 Pro Max最受歡迎，高達五成用戶選擇，其次為iPhone 17 Pro，占三成；以容量來看，以256GB最受青睞，占五成；顏色方面，iPhone 17 Pro系列以「宇宙橙」最受歡迎，占比四成，其次為「藏藍」；iPhone 17和iPhone 17 Air分別以「紫色」、「金色」備受果粉喜愛。
台灣大表示，在myfone網路門市的iPhone 17全系列預約中，iPhone 17 Pro Max關注度最高，高達近五成用戶選擇；全系列預約開放短短10分鐘即突破上千支。Apple Watch S11、SE 3與Ultra 3系列新錶的預約表現，Apple Watch S11最受果迷青睞，占比約六成，第二名則是Apple Watch SE 3，占比約兩成；新款智慧健康穿戴式裝置成果粉關注焦點。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言