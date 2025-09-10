iPhone 17系列預約這款最搶手！高達五成果粉爭搶 「宇宙橙」最受歡迎

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣大哥大預購iPhone 17 Pro系列以「宇宙橙」最受歡迎。 美聯社
台灣大哥大預購iPhone 17 Pro系列以「宇宙橙」最受歡迎。 美聯社

台灣大哥大（3045）表示，10日上午11點30分起，開放預約iPhone 17系列以及Apple Watch S11/SE 3/Ultra 3。台灣大觀察，新機中，iPhone 17 Pro Max最受歡迎，五成用戶選擇。

根據台灣大iPhone 17全系列新機預約狀況顯示，4款新機中，以iPhone 17 Pro Max最受歡迎，高達五成用戶選擇，其次為iPhone 17 Pro，占三成；以容量來看，以256GB最受青睞，占五成；顏色方面，iPhone 17 Pro系列以「宇宙橙」最受歡迎，占比四成，其次為「藏藍」；iPhone 17和iPhone 17 Air分別以「紫色」、「金色」備受果粉喜愛。

台灣大表示，在myfone網路門市的iPhone 17全系列預約中，iPhone 17 Pro Max關注度最高，高達近五成用戶選擇；全系列預約開放短短10分鐘即突破上千支。Apple Watch S11、SE 3與Ultra 3系列新錶的預約表現，Apple Watch S11最受果迷青睞，占比約六成，第二名則是Apple Watch SE 3，占比約兩成；新款智慧健康穿戴式裝置成果粉關注焦點。

iPhone 17 iPhone 17 Pro 台灣大哥大

