快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

秋冬實用派美包 LONGCHAMP跨界聯名、COACH秀皮革工藝、MK慵懶線條

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
LONGCHAMP x GLOVERALL聯名包款Le Roseau系列肩背袋，海軍藍24,900元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x GLOVERALL聯名包款Le Roseau系列肩背袋，海軍藍24,900元。圖／LONGCHAMP提供

今年秋冬時尚包款，LONGCHAMP、COACH、MICHAEL KORS各自呈現亮眼新作，從跨界聯名到經典再造，各自詮釋了設計、工藝與實用性的不同面向，也為實用主義愛好者提供了日常風格搭配不同面向的選擇。

來自巴黎的LONGCHAMP與英國經典大衣品牌GLOVERALL首次攜手合作，共同重新演繹雙方各自兩件標誌性作品：Le Roseau包款與牛角大衣，讓法式優雅與英倫風格碰撞出靈感火花。這次聯名特別推出的全新牛角大衣，由GLOVERALL位於倫敦的工坊製作，選用高品質羊毛面料呈現工藝，並專為合作打造的獨特色彩：海軍藍與肉豆蔻黃，搭配法式水手服靈感的條紋內裡，為經典大衣注入新鮮感。

為了展開這次聯名合作，LONGCHAMP於倫敦攝政街的利伯提百貨（Liberty London）開設為期一個月的快閃店，展現設計、工藝與歷史底蘊的對話。現場不僅聚焦聯名系列，同時致敬LONGCHAMP與GLOVERALL的匠心精神。限量膠囊系列包含一款經典羊毛牛角大衣，以及一款獨特的Le Roseau包，皆以經典風格打造。聯名系列將在利伯提百貨快閃店、Longchamp官網與部分指定Longchamp專門店獨家販售。

在COACH 2025秋季系列，也特別彰顯品牌皮革工藝的傳承，系列中除了經典的鵝卵石顆粒皮革、自然顆粒紋皮革與麂皮之外，也帶來更加新穎、創新處理的材質，例如帶有細緻光澤感的Spazzolato皮革，以及特意透過打磨工藝、隨時間益加迷人的Loved Leather。此外，經典的Tabby手袋也在本季再度成為目光焦點。

MICHAEL KORS秋冬系列包款主打為Nolita Bag，以柔軟材質與自然垂墜的輪廓為特色，結合俐落線條與慵懶弧度。可調節肩帶讓背法隨

性自由切換，金屬釦環點綴簡約造型，頂部開口設計與多功能隔層滿足收納需求。

LONGCHAMP x GLOVERALL聯名系列牛角大衣，豆蔻黃色43,200元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x GLOVERALL聯名系列牛角大衣，豆蔻黃色43,200元。圖／LONGCHAMP提供
COACH全球代言人Elle Fanning背上2025秋季系列Loved Tabby包款。圖／COACH提供
COACH全球代言人Elle Fanning背上2025秋季系列Loved Tabby包款。圖／COACH提供
COACH 2025秋季系列麂皮水桶包，19,800元。圖／COACH提供
COACH 2025秋季系列麂皮水桶包，19,800元。圖／COACH提供
女星麥琪麥迪遜（Mikey Madison）肩背MICHAEL KORS Nolita巧克力棕大型肩背包，17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
女星麥琪麥迪遜（Mikey Madison）肩背MICHAEL KORS Nolita巧克力棕大型肩背包，17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Nolita淺棕色大型肩背包，17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Nolita淺棕色大型肩背包，17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
LONGCHAMP x GLOVERALL聯名包款Le Roseau系列肩背袋，豆蔻黃色24,900元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP x GLOVERALL聯名包款Le Roseau系列肩背袋，豆蔻黃色24,900元。圖／LONGCHAMP提供
女星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）肩背MICHAEL KORS Nolita黑色大型肩背包，17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
女星伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）肩背MICHAEL KORS Nolita黑色大型肩背包，17,800元。圖／MICHAEL KORS提供
LONGCHAMP與英國經典大衣品牌GLOVERALL首次攜手合作，並於倫敦攝政街的利伯提百貨（Liberty London）開設為期一個月的快閃店。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP與英國經典大衣品牌GLOVERALL首次攜手合作，並於倫敦攝政街的利伯提百貨（Liberty London）開設為期一個月的快閃店。圖／LONGCHAMP提供

延伸閱讀

25日內瓦表展／寶格麗繼往開來跨界攜手李禹煥 山下智久見證極致工藝

「樂來越愛你」十周年限定重映預告釋出　獨家雷射工藝海報特典公布

杭州工藝博物館「洋陽傘傘」跨越時尚、工藝美學的中西交流史

Maison Margiela旗艦店10月開幕 快閃店進駐微風廣場先行暖身

相關新聞

iPhone 17規格升級、加量不加價 電信商預期：將引爆年度換機潮

蘋果今（10）日凌晨發表iPhone17系列，電信三雄今起陸續開放預約與預購，由於iPhone 17系列不但沒有漲價，部...

秋冬實用派美包 LONGCHAMP跨界聯名、COACH秀皮革工藝、MK慵懶線條

今年秋冬時尚包款，LONGCHAMP、COACH、MICHAEL KORS各自呈現亮眼新作，從跨界聯名到經典再造，各自詮...

中華電信限時開放iPhone 17全系列、iPhone Air新機限量網路預約

中華電信今天（9月10日）宣布下午3點至5點起開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、...

不可能梅西、詹皇和FELIX竟然撞包吧？LV Speedy P根本全球男神標配

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Speedy P9包款，是Pharrell Williams上任路易威...

首屆台灣國際兒少書展將登場 信誼打造「閱讀森林」永續食育體驗

兒童早期閱讀是培養孩子核心素養的重要起點，在3C時代更是關鍵。為推動閱讀向下扎根，文化部特別為兒童、少年、親子們規劃「臺...

家樂福正式加入OPENPOINT！這天起點數全改制7-11、星巴克都能折抵

家樂福10日宣布，將自9月16日起正式納入統一集團的「OPENPOINT」點數系統。未來會員每筆消費不再累積家樂福紅利點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。