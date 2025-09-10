秋冬實用派美包 LONGCHAMP跨界聯名、COACH秀皮革工藝、MK慵懶線條
今年秋冬時尚包款，LONGCHAMP、COACH、MICHAEL KORS各自呈現亮眼新作，從跨界聯名到經典再造，各自詮釋了設計、工藝與實用性的不同面向，也為實用主義愛好者提供了日常風格搭配不同面向的選擇。
來自巴黎的LONGCHAMP與英國經典大衣品牌GLOVERALL首次攜手合作，共同重新演繹雙方各自兩件標誌性作品：Le Roseau包款與牛角大衣，讓法式優雅與英倫風格碰撞出靈感火花。這次聯名特別推出的全新牛角大衣，由GLOVERALL位於倫敦的工坊製作，選用高品質羊毛面料呈現工藝，並專為合作打造的獨特色彩：海軍藍與肉豆蔻黃，搭配法式水手服靈感的條紋內裡，為經典大衣注入新鮮感。
為了展開這次聯名合作，LONGCHAMP於倫敦攝政街的利伯提百貨（Liberty London）開設為期一個月的快閃店，展現設計、工藝與歷史底蘊的對話。現場不僅聚焦聯名系列，同時致敬LONGCHAMP與GLOVERALL的匠心精神。限量膠囊系列包含一款經典羊毛牛角大衣，以及一款獨特的Le Roseau包，皆以經典風格打造。聯名系列將在利伯提百貨快閃店、Longchamp官網與部分指定Longchamp專門店獨家販售。
在COACH 2025秋季系列，也特別彰顯品牌皮革工藝的傳承，系列中除了經典的鵝卵石顆粒皮革、自然顆粒紋皮革與麂皮之外，也帶來更加新穎、創新處理的材質，例如帶有細緻光澤感的Spazzolato皮革，以及特意透過打磨工藝、隨時間益加迷人的Loved Leather。此外，經典的Tabby手袋也在本季再度成為目光焦點。
MICHAEL KORS秋冬系列包款主打為Nolita Bag，以柔軟材質與自然垂墜的輪廓為特色，結合俐落線條與慵懶弧度。可調節肩帶讓背法隨
性自由切換，金屬釦環點綴簡約造型，頂部開口設計與多功能隔層滿足收納需求。
