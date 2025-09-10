iPhone 17規格升級、加量不加價 電信商預期：將引爆年度換機潮
蘋果今（10）日凌晨發表iPhone17系列，電信三雄今起陸續開放預約與預購，由於iPhone 17系列不但沒有漲價，部分機款甚至是規格升級、價格不漲，電信商預料蘋果此次價格策略有望帶動整體iPhone 17整體銷量，台灣大預估今年銷量可望較去年成長2-3成，遠傳預期iPhone 17將引爆年度換機潮。
中華電信宣布，今天下午3至5時，限時兩小時開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約，並預計於9月19日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3於114年9月19日於上述指定銷售據點與網路門市亦於8點起開賣，讓果粉們以最快速度購得蘋果新機與新錶。
台灣大哥大則是從今早11時30分，開放iPhone 17系列及Apple Watch S11、SE 3、Ultra 3新機的網路及實體門市預約。此外，myfone網路門市將於9月11日早上9時起開放Apple Watch S11、SE 3、Ultra 3單機預購，12日晚上8時起開放iPhone 17系列單機預購。
台灣大商務長林東閔指出，外界原先預期美國川普政府提出對等關稅後，恐將影響iPhone 17漲價，不過，這次iPhone 17是加量不加價，可說是「沒有漲價，甚至還降價」，例如，上一代容量128GB、售價29900元，今年iPhone 17直接升級256G，維持29900元售價。他預料蘋果這樣的價格政策，將會帶動銷量。
林東閔預估，iPhone 17開賣周期銷量有望較去年成長2-3成，而目前使用iPhone 12、iPhone 13的人數仍有數十萬戶，而些將會是潛在的換機客戶，特別是Apple Intellegence繁體中文版有望推出，這也將吸引消費者換機。
遠傳也宣布於9月12日晚上8時起開放預購。遠傳電信資深副總經理趙憶南表示，這次 iPhone 17系列價格未受關稅影響，價格不漲價，iPhone 17容量相較前一代還加倍升級至256G，加上令人耳目一新的超輕薄Air與Pro系列的重大突破，有感升級的嶄新使用體驗，預期將引爆年度換機潮。
趙憶南指出，對於喜歡追求頂規機種的用戶，Pro與Pro Max採用航空級鋁合金打造、非常輕盈，由內到外精心設計，是歷來最強大的iPhone，全配備4800萬像素後置相機，彷彿隨身攜帶8個專業級鏡頭，張張照片都預設 2400 萬像素超高解析度，預期會成為消費主力族群的熱門首選；另外，iPhone Air極致美學的設計，也預計吸引更多忠實果粉。
