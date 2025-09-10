中華電信限時開放iPhone 17全系列、iPhone Air新機限量網路預約

中華電信今天（9月10日）宣布下午3點至5點起開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約，搶先登記，各機型皆為限量預約，如額滿則提前結束，預約網址詳見。

為寵愛果粉，中華電信同時宣布iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3也將於9月19日上午8點起於上述指定銷售據點與網路門市亦於8點起開賣。

iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，支援更進化的自拍功能、具備6.3吋 Super Retina XDR 顯示器，支援ProMotion以及A19晶片，效能更升級，提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色。Apple全新推出的iPhone Air，是歷來最纖薄的專業效能iPhone，搭載前後全新相機系統及絕佳的全天電池續航力，並為Apple首款純eSIM機型、提供太空黑色、雲白色、淺金色和天藍色。iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，提供銀色、宇宙橙色、藏藍色。

