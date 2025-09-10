中華電信限時開放iPhone 17全系列、iPhone Air新機限量網路預約

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
中華電信今天（9月10日）宣布下午3點至5點起開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約。圖／翻攝自Apple官網
中華電信今天（9月10日）宣布下午3點至5點起開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約。圖／翻攝自Apple官網

中華電信今天（9月10日）宣布下午3點至5點起開放iPhone 17iPhone AiriPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約，搶先登記，各機型皆為限量預約，如額滿則提前結束，預約網址詳見

為寵愛果粉，中華電信同時宣布iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於9月19日上午8點起在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3也將於9月19日上午8點起於上述指定銷售據點與網路門市亦於8點起開賣。

iPhone 17配備創新的Center Stage前置相機，支援更進化的自拍功能、具備6.3吋 Super Retina XDR 顯示器，支援ProMotion以及A19晶片，效能更升級，提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色。Apple全新推出的iPhone Air，是歷來最纖薄的專業效能iPhone，搭載前後全新相機系統及絕佳的全天電池續航力，並為Apple首款純eSIM機型、提供太空黑色、雲白色、淺金色和天藍色。iPhone 17 Pro系列旗艦機型，搭載A19 Pro晶片與鋁金屬一體成型，效能全面升級，提供銀色、宇宙橙色、藏藍色。

中華電信今天（9月10日）宣布下午3點至5點起開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約。圖／翻攝自Apple官網
中華電信今天（9月10日）宣布下午3點至5點起開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約。圖／翻攝自Apple官網

