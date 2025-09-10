不可能梅西、詹皇和FELIX竟然撞包吧？LV Speedy P根本全球男神標配
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Speedy P9包款，是Pharrell Williams上任路易威登男裝創意總監後於2024春夏男裝系列大秀上亮相的包款，儼然全球男神的必備包。頂級運動員如詹皇（LeBron James）、梅西（Messi）、網球小天王卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、英國F1色車手路易斯漢米爾頓 Lewis Hamilton，以及眾多明星如卡倫透納（Callum Turner）、傑瑞米艾倫懷特 （Jeremy Allen White）、雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、到BLACKPINK的Lisa、STRAY KIDS的Felix、王嘉爾、BamBam、BTS的J-Hope、孔劉、王鶴棣、劉以豪、婁峻碩、泰星Fourth 、亞瑟小子Usher等，在出席看秀、私服穿著、機場時尚或是旅行裝束，都選用了這款新一代的經典。
Speedy P9包是在2024春夏男裝系列上經過重新改版設計，採用最天然柔軟的粒面小牛皮製成，觸感極為柔軟，搭配採用柔軟做舊的VVN皮革飾邊，包款內襯也完全採用極度奢華的小羊皮，柔軟的包身結構使包身底部可以隨著日常穿著和動作折疊與垂墜。而表面上的Monogram圖案則是運用網版印刷技術，將Monogram圖案的經典毛邊（Sergé）工藝複製在帆布上，刻意呈現出模糊、手工和猶如手繪的效果。
金屬細節更是完全不馬虎：包身側面的金屬件採用路易威登的傳統設計元素，使用可以安全合上包口的拋光金色的安全鎖頭，包身內設計個人專屬金屬飾牌，上面印有季別、SPEEDY P9包的尺寸和男裝創意總監Pharrell Williams的名言「當太陽照耀在我們身上The Sun Is Shining on Us」，並配有VVN皮革製成的地址吊牌和鑰匙扣，以及勾在SPEEDY P9包內的D形環上的可拆式小袋。
Speedy P9包款共有50、40、35、30、25、20等不同尺寸可選擇，除了屹立不搖的經典咖啡色Monogram，也因應每一季不同主題的男裝系列推出不同繽紛顏色，如2024春夏系列的高飽和艷彩藍色、黃色、紅色、綠色；2024秋冬系列的綠松石色、紫水晶色、寶石粉色；2025春夏系列的極致粹黑、淡粉色、檸檬黃色、粉橘色、粉綠色；2025秋冬系列中的櫻花粉色、煎茶綠色、靛藍色等。這些隨不同季節推出的Speedy P9包款，在左側邊的皮革背面扣袋處也會針對每季男裝系列設計隱藏一款「驚喜彩蛋」圖案，如2024春夏系列款有象徵自由的鴿子、2024秋冬系列有象徵奔放不羈的馬兒、2025春夏系列則是霸氣的獅子、2025秋冬系列裝飾了長壽富貴的龍蝦。
