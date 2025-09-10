不可能梅西、詹皇和FELIX竟然撞包吧？LV Speedy P根本全球男神標配

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉以豪使用Speedy P9 40煎茶綠色款。圖／路易威登提供
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的Speedy P9包款，是Pharrell Williams上任路易威登男裝創意總監後於2024春夏男裝系列大秀上亮相的包款，儼然全球男神的必備包。頂級運動員如詹皇（LeBron James）、梅西（Messi）、網球小天王卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、英國F1色車手路易斯漢米爾頓 Lewis Hamilton，以及眾多明星如卡倫透納（Callum Turner）、傑瑞米艾倫懷特 （Jeremy Allen White）、雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、到BLACKPINK的Lisa、STRAY KIDS的Felix、王嘉爾、BamBam、BTS的J-Hope、孔劉、王鶴棣、劉以豪、婁峻碩、泰星Fourth 、亞瑟小子Usher等，在出席看秀、私服穿著、機場時尚或是旅行裝束，都選用了這款新一代的經典。

Speedy P9包是在2024春夏男裝系列上經過重新改版設計，採用最天然柔軟的粒面小牛皮製成，觸感極為柔軟，搭配採用柔軟做舊的VVN皮革飾邊，包款內襯也完全採用極度奢華的小羊皮，柔軟的包身結構使包身底部可以隨著日常穿著和動作折疊與垂墜。而表面上的Monogram圖案則是運用網版印刷技術，將Monogram圖案的經典毛邊（Sergé）工藝複製在帆布上，刻意呈現出模糊、手工和猶如手繪的效果。

金屬細節更是完全不馬虎：包身側面的金屬件採用路易威登的傳統設計元素，使用可以安全合上包口的拋光金色的安全鎖頭，包身內設計個人專屬金屬飾牌，上面印有季別、SPEEDY P9包的尺寸和男裝創意總監Pharrell Williams的名言「當太陽照耀在我們身上The Sun Is Shining on Us」，並配有VVN皮革製成的地址吊牌和鑰匙扣，以及勾在SPEEDY P9包內的D形環上的可拆式小袋。

Speedy P9包款共有50、40、35、30、25、20等不同尺寸可選擇，除了屹立不搖的經典咖啡色Monogram，也因應每一季不同主題的男裝系列推出不同繽紛顏色，如2024春夏系列的高飽和艷彩藍色、黃色、紅色、綠色；2024秋冬系列的綠松石色、紫水晶色、寶石粉色；2025春夏系列的極致粹黑、淡粉色、檸檬黃色、粉橘色、粉綠色；2025秋冬系列中的櫻花粉色、煎茶綠色、靛藍色等。這些隨不同季節推出的Speedy P9包款，在左側邊的皮革背面扣袋處也會針對每季男裝系列設計隱藏一款「驚喜彩蛋」圖案，如2024春夏系列款有象徵自由的鴿子、2024秋冬系列有象徵奔放不羈的馬兒、2025春夏系列則是霸氣的獅子、2025秋冬系列裝飾了長壽富貴的龍蝦。

孔劉演繹Speedy P9 40經典Monogram款。圖／路易威登提供
J-hope使用Speedy P9 40櫻花粉色款。圖／路易威登提供
Speedy P9 30深藍色款，35萬2,000元。圖／路易威登提供
Speedy P9 40紫水晶色小牛皮肩背包，36萬2,000元。圖／路易威登提供
婁峻碩使用Speedy P9 30粉綠色包款。圖／路易威登提供
詹皇LeBron Jame使用Speedy P9 40綠色款。圖／路易威登提供
Speedy P9 40綠松石色小牛皮肩背包，37萬2,000元。圖／路易威登提供
西班牙網球選手卡洛斯艾卡拉茲使用Speedy P9 40經典Monogram款。圖／路易威登提供
SPEEDY P9 25黃色款，30萬2,000元。圖／路易威登提供
梅西使用Speedy P9 40紫水晶色款。圖／路易威登提供
SPEEDY P9 25綠色款，31萬2,000元。圖／路易威登提供
Lisa選用Speedy P9 25紅色款。圖／路易威登提供
SPEEDY P9 30粉綠色小牛皮提包，35萬2,000元。圖／路易威登提供
Felix演繹Speedy P9 40藍色款。圖／路易威登提供
