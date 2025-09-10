首屆台灣國際兒少書展將登場 信誼打造「閱讀森林」永續食育體驗

兒童早期閱讀是培養孩子核心素養的重要起點，在3C時代更是關鍵。為推動閱讀向下扎根，文化部特別為兒童、少年、親子們規劃「臺灣國際兒少書展」。信誼基金會為響應這個兒少專屬書展，以「閱讀，放大孩子的想像力」為主題，結合自然蔬食意象與經典繪本角色，將展區打造成一座充滿想像力的「閱讀森林」，邀請全台大小讀者於9月18日至9月21日期間，到台中國際展覽館一同體驗這場跨越城市的閱讀旅程。

信誼基金出版社社長劉維中表示，在這個專屬孩童閱讀世界的盛會中，信誼特別以日本超人氣微型藝術家田中達也的暢銷繪本《壽司去旅行》為靈感，將展區布置成一片夢幻花椰菜森林。在3米5高的主視覺牆中，爸媽和孩子們可以透過壽司、花椰菜、蔬果與自然的創意結合，認識食物的多元價值，分享珍惜食物與循環永續的生活經驗，以及發現田中達也獨特的幽默創意，一起品味這場趣味與想像的旅程。

現場除了設計了三座和孩子一般高的壽司人立牌，也特別為孩子準備「壽司裝扮服裝」讓親子能夠變身成角色合影。讀者拍下和壽司、閱讀森林的互動照片或短影音上傳社群平台，便可以獲得「胡蘿蔔種子筆」（贈品數量有限，贈完為止），把這份「帶得走的永續禮物」種子帶回家栽種，讓閱讀的力量在日常中生根發芽，延續閱讀生活的美好記憶。

在這次兒少展中，信誼特別邀請「鬼才童話作家」林哲彰老師，於周日開講「鬥陣來去寵物功夫學校練武功」，請孩子們假日一起來玩練武功。周六也會由上誼故事姐姐，分別和孩子分享經典故事《鴨子湖故事Guji Guji》、以及最新暢銷故事《守規矩的才是贏家》，歡迎讀者上網報名https://pse.is/843jke 。

此外，展場除了為親子精心設計的互動裝置、故事活動、主題陳列展覽外，也設計系列限定優惠和精美贈品。包括精選繪本、桌遊單件85折、任選5件7折優惠；暢銷榜同步推出10本68折的超值組合；暢銷繪本《麵包國王》6折特惠，以及多項組合特惠價等。滿額贈品包括「小虎過端午小方巾」、「《猜猜我有多愛你》提袋」、「壽司人扭蛋」等。信誼也特別提醒，大會安排多項免費入場優惠，包括桃園以北、高雄以南、東部及離島地區憑乘車證明入場等，請讀者千萬別錯過周末台中閱讀之旅。

●展覽資訊

展期：2025/09/18 (四) ~ 09/21 (日)，每日10:00~18:00。

攤位：臺中國際展覽館204攤位 胡蘿蔔種子筆，象徵閱讀的力量能在日常生活中生根發芽。圖/信誼基金會提供 信誼以花椰菜森林結合繪本角色打造2025臺灣國際兒少書展主視覺。圖/信誼基金會提供

商品推薦