家樂福正式加入OPENPOINT！這天起點數全改制7-11、星巴克都能折抵

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福。圖/本報資料照片
家樂福10日宣布，將自9月16日起正式納入統一集團的「OPENPOINT」點數系統。未來會員每筆消費不再累積家樂福紅利點數，而是改為累積OPENPOINT，除可在家樂福通路折抵外，也能跨足7-ELEVEN、康是美、星巴克等聯盟商家使用，消費回饋應用範圍大幅擴張，進一步強化會員生態圈。

自9月16日起，家樂福會員可透過家樂福APP完成認證成為OPENPOINT會員，之後於家樂福消費將累計OPENPOINT點數。回饋機制方面，一般會員消費回饋0.33%，VIP會員則可享0.5%。點數採1點折抵1元，除了可用於家樂福折抵，也能在OPENPOINT聯盟通路同步使用。

家樂福強調，現有會員權益不受影響，9月16日前累積的家樂福紅利點數仍可繼續折抵使用。屆時家樂福APP將同時併存OPENPOINT與家樂福點數，消費者可擇一折抵，或合併使用。至於VIP會員制度則維持不變，若未來資格規範有所調整，將另行於官網及門市公告。

為慶祝正式加入統一集團OPENPOINT生活圈，家樂福宣布將自9月16日起推出「點數加倍三重送」活動，涵蓋量販店、超市、線上購物及家速配等全通路。

活動內容包括：第一重，9月16日至18日期間，全通路單筆消費滿699元可享OPENPOINT點數3倍回饋，最高回饋500點，限量20萬名；第二重，活動期間量販及超市單筆滿299元並使用OPENPOINT折抵支付，可獲贈INLOVE CAFE熱美式咖啡乙杯，每人限兌一杯，限量1萬杯；第三重，量販單筆滿1,699元或超市、家速配單筆滿699元，使用OPENPOINT點數折抵即可換得3倍購物金，限量1萬名，每10點可兌換300元購物金，最高可用100點折抵。

7-11 消費 家樂福 OPENPOINT 星巴克

