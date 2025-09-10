馬祖國際藝術島登場 旅行社推遊程深度探索在地之美

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
第二屆藝術島常設展品《海就是我的陸》守望於馬港沙灘，由藝術家伊祐‧噶照運用舊船零件重組，詮釋馬祖的海洋文化。圖／長榮航空提供
第3屆「2025馬祖國際藝術島」即起至11月16日止，在馬祖四鄉五島登場。長榮航空直營旅行社「長汎假期」規畫「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，每人1萬588元起，包含立榮航空來回機票、特色旅宿、當地美食、交通船等，帶領旅人，從藝術文化的視角，深度探索馬祖的在地之美。

第3屆「2025馬祖國際藝術島」自9月5日起至11月16日止，在馬祖四鄉五島盛大登場。本屆以「拍楸─你的海洋，我的陸」為題，並首次開放國際徵件，邀請來自9個國家、超過55組藝術家與團隊，展出逾50件全新作品。

為帶領旅人從藝術文化的視角，深度探索馬祖的在地之美，長汎假期規畫「馬祖國際藝術島3日」團體主題遊程，費用每人1萬588元起，內容包含立榮航空來回機票、特色旅宿及當地美食，旅客可選擇由台北或台中出發，台北出發的旅客安排北竿進、南竿出的雙點進出航班；台中旅客則安排南竿往返，行程還包含馬祖島際間的交通船，並可前往欣賞藝術島精彩作品，一睹馬祖的藝術新風貌。

本屆最新作品包含策展藝術家劉致宏與在地居民共創的「漁汐」、「魚漬」，呼應本屆主題「拍楸—你的海洋，我的陸」；在南竿「二六據點」是由台裔加拿大藝術家李佩珊與在地藝文社群互動創作「不是誰的棋子，而我們是...」。

在梅石特約茶室透過「白馬非馬」作品感受馬祖的島嶼信仰文化。另外，前二屆藝術島的人氣常設展品，包含「打開老酒玻璃屋」以回收酒瓶打造的面海裝置藝術回應著馬祖老酒文化；走進「北竿電廠」，欣賞震撼人心的「軍魂之光」燈光藝術裝置，這些都是利用發電廠、軍事據點、老宅等廢置空間，透過藝術的轉譯，搖身一變成為震撼人心的展覽作品。

長汎假期不僅帶領旅人沉浸藝術之美，更要完整呈現馬祖的自然與人文之美，像是走訪馬祖的信仰中心「媽祖巨神像」、探訪「北海坑道」，親眼見證戰地前線的歷史痕跡、入住獨具特色的芹壁村閩式石屋老宅、並品嚐曾獲「500盤」美食評鑑的林義和私宅閩東風味餐。

長榮航空表示， 除長汎假期規畫的團體行程，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網快速搜尋最超值的馬祖「機+酒」組合，台北、台中天天出發，彈性選擇不同的航點進出，3天2夜最低5896元起。

為響應藝術島盛事，立榮假期推出官網限定折扣，即日起至11月16日止，結帳時輸入折扣碼「2025matsu」，即可享單筆訂單折抵300元優惠，限量200組，數量有限。此外，凡於官網訂購機+酒方案，還可選擇加購優惠租車服務，讓馬祖藝術島之旅更加自在順暢。

第二屆藝術島常設展品《打開－老酒玻璃屋》以老酒瓶打造的裝置藝術回應著馬祖家戶釀酒文化，藝術與海景共演，已是馬祖美拍景點。圖／長榮航空提供
第二屆藝術島常設展品《打開－老酒玻璃屋》以老酒瓶打造的裝置藝術回應著馬祖家戶釀酒文化，藝術與海景共演，已是馬祖美拍景點。圖／長榮航空提供
「媽祖巨神像」代表著馬祖人對媽祖信仰的虔誠，由365塊花崗岩為主結構雕琢而成，象徵著「365日，日日平安」，神像瞭望海景庇佑著四海平安。圖／長榮航空提供
馬祖 南竿 藝術家

