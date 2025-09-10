高鐵攜手麗星夢郵輪推專案「菲律賓3天2夜6千元」 高市府還補助500元

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵公司即日起推出「高鐵假期+郵輪 假期再升級」專案。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵公司與高雄市政府、麗星夢郵輪首次跨界合作，即日起推出「高鐵假期+郵輪」專案，購買11月16日起高雄出發的麗星郵輪2.0探索星號出發航程，並加購登船前1晚的高鐵假期飯店自由行，或下船日當日入住指定高鐵自組遊「高鐵+飯店行程」，高雄市政府補助每人500元。

高鐵公司、高雄市政府及麗星夢郵輪攜手，結合國際郵輪開啟首次跨界合作，即日起推出「高鐵假期+郵輪 假期再升級」專案，凡購買2025年11月16日起高雄出發的麗星郵輪2.0探索星號出發航程，並加購登船前一晚的高鐵假期飯店自由行，或下船日當日入住指定高鐵自組遊「高鐵+飯店行程」，高雄市政府補助每人500元，即可從高雄超過40家合作飯店中任選住宿，享受2天1夜超值輕旅行。

專案祭出3重優惠，首先，訂購此活動專案雲林以北出發旅客，高雄市政府補助每人500。以麗星郵輪2.0探索星號的菲律賓佬沃3天2夜行程為例，郵輪優惠價格最低6000元起，如加購高鐵假期，從台北出發入住和逸飯店．高雄中山館，原平日出發每人最低3260元，扣除500元補助，高鐵假期只需支付2760元。

高雄市政府還另加碼贈送100元商圈夜市券、MeNGo 24小時觀光套票；同時，麗星夢郵輪也加碼，每房最高贈送2000元郵輪消費金。

