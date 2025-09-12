日本原裝sakuyo膠原蛋白胜肽 在高雄teamLab限量發送

隨著年齡增長，加上生活壓力、飲食不均與環境傷害等因素，讓現代人膠原蛋白嚴重流失，造成內外在出現許多大大小小的問題，影響身心健康與生活品質。近年來成為美容保健的熱門商品「膠原蛋白」通過由內而外的調養，對人體健康維持佔有非常重要的角色。而由神腦國際代理的保健品牌「sakuyo」專為美容保養研發「sakuyo膠原蛋白胜肽」，讓膠原蛋白融入人們的生活，成為促進健康與美麗的最佳能手。

神腦國際與旗下保健品牌sakuyo是這次《teamLab共創！未來園》的主要贊助，只要在場內拍照打卡、標註「#sakuyo」在社群公開分享，並加入神腦會員，即可至teamLab商店區sakuyo專櫃挑選指定體驗組乙份。其中來自日本的「sakuyo膠原蛋白胜肽」是這次sakuyo大力推薦的美容保健產品，採用日本獨家水解技術，打造小分子膠原蛋白胜肽，使膠原蛋白分子細緻易吸收；並添加維生素C含量高的西印度櫻桃，除了膠原蛋白之外也同時補充膠原蛋白形成所需營養素，方便快速。每小包膠原蛋白胜肽粉，輕巧獨立隨身攜帶，無論是早餐、下午茶，或睡前時刻皆可食用；也可搭配各種食品點心，如優格、咖啡、茶飲等，味道百搭，清香奶味好入口。sakuyo是日本原裝進口，協助民眾品質把關，絕對是讓人安心及信賴的保健品牌。

這次神腦國際與sakuyo的傾力支持，在玩樂的同時也能換取專屬贈禮，帶走滿滿的驚喜與回憶。《teamLab共創！未來園》在高雄科工館持續展至10月12日，大家不妨把握機會前往，感受這場獨特的體驗，也別忘了到sakuyo品牌專櫃完成任務、兌換商品！

《teamLab共創！未來園 高雄》

▲主辦單位：teamLab Integrate Inc.、聯合數位文創、國立科學工藝博物館

▲主要贊助：神腦國際、sakuyo

▲特別贊助：電影《地球特派員》

▲合作單位：kitpas

▲展覽日期：2025/06/07－10/12(週一不休館)

▲開放時間：09：00－17：00 (閉展前30分停止售票入場)

▲展覽地點：國立科學工藝博物館２樓 一、二特展廳(高雄市三民區九如一路720號)

▲售票資訊：udn售票網 全票490元，雙人套票950元

展覽資訊請上 官網 查詢。

