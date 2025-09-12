日本原裝sakuyo膠原蛋白胜肽 在高雄teamLab限量發送
隨著年齡增長，加上生活壓力、飲食不均與環境傷害等因素，讓現代人膠原蛋白嚴重流失，造成內外在出現許多大大小小的問題，影響身心健康與生活品質。近年來成為美容保健的熱門商品「膠原蛋白」通過由內而外的調養，對人體健康維持佔有非常重要的角色。而由神腦國際代理的保健品牌「sakuyo」專為美容保養研發「sakuyo膠原蛋白胜肽」，讓膠原蛋白融入人們的生活，成為促進健康與美麗的最佳能手。
神腦國際與旗下保健品牌sakuyo是這次《teamLab共創！未來園》的主要贊助，只要在場內拍照打卡、標註「#sakuyo」在社群公開分享，並加入神腦會員，即可至teamLab商店區sakuyo專櫃挑選指定體驗組乙份。其中來自日本的「sakuyo膠原蛋白胜肽」是這次sakuyo大力推薦的美容保健產品，採用日本獨家水解技術，打造小分子膠原蛋白胜肽，使膠原蛋白分子細緻易吸收；並添加維生素C含量高的西印度櫻桃，除了膠原蛋白之外也同時補充膠原蛋白形成所需營養素，方便快速。每小包膠原蛋白胜肽粉，輕巧獨立隨身攜帶，無論是早餐、下午茶，或睡前時刻皆可食用；也可搭配各種食品點心，如優格、咖啡、茶飲等，味道百搭，清香奶味好入口。sakuyo是日本原裝進口，協助民眾品質把關，絕對是讓人安心及信賴的保健品牌。
這次神腦國際與sakuyo的傾力支持，在玩樂的同時也能換取專屬贈禮，帶走滿滿的驚喜與回憶。《teamLab共創！未來園》在高雄科工館持續展至10月12日，大家不妨把握機會前往，感受這場獨特的體驗，也別忘了到sakuyo品牌專櫃完成任務、兌換商品！
《teamLab共創！未來園 高雄》
▲主辦單位：teamLab Integrate Inc.、聯合數位文創、國立科學工藝博物館
▲主要贊助：神腦國際、sakuyo
▲特別贊助：電影《地球特派員》
▲合作單位：kitpas
▲展覽日期：2025/06/07－10/12(週一不休館)
▲開放時間：09：00－17：00 (閉展前30分停止售票入場)
▲展覽地點：國立科學工藝博物館２樓 一、二特展廳(高雄市三民區九如一路720號)
▲售票資訊：udn售票網 全票490元，雙人套票950元
展覽資訊請上官網查詢。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言