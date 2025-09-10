快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

高鐵攜手高雄市府、麗星夢郵輪 推「高鐵假期＋郵輪」跨界專案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司（2633）、高雄市政府與麗星夢郵輪宣布跨界合作，即日起推出「高鐵假期＋郵輪 假期再升級」專案，結合鐵道、郵輪與觀光資源，打造全方位旅遊體驗，並藉此推動「北客南送」，帶動高雄觀光及周邊產業發展。

依規劃，自2025年11月16日起，凡購買麗星郵輪2.0探索星號自高雄出發的航程，並加購登船前一晚的高鐵假期飯店自由行，或下船當日入住的高鐵自組遊「高鐵＋飯店行程」，即可享高雄市政府每人500元補助，旅客可自超過40家合作飯店中任選住宿，搭配兩天一夜輕旅行。

專案設計祭出三重優惠。首先，雲林以北出發旅客可享高雄市府補助，例如以探索星號的「菲律賓佬沃3天2夜」航程為例，郵輪票價最低6,000元起；若從台北出發並加購高鐵假期入住和逸飯店·高雄中山館，平日每人最低3,260元，扣除補助後僅需2,760元。其餘加碼包括每人100元商圈夜市券、MeNGo 24小時觀光套票，以及麗星夢郵輪每房最高2,000元船上消費金。

台灣高鐵表示，此次合作是首度結合高雄市府觀光政策與郵輪旅遊，不僅拓展高鐵服務面向，也帶動觀光產業鏈效益，目標吸引中、北部旅客「來高雄搭郵輪、玩高雄」。麗星夢郵輪則強調，此舉展現深耕台灣市場的承諾，透過優惠措施與運具整合，提升旅遊便利性。

首波活動航程主打東南亞海島路線，涵蓋菲律賓佬沃、科隆島、長灘島、公主港，以及越南下龍灣與峴港；另有日本沖繩、宮古島、石垣島等熱門景點。高鐵指出，透過「高鐵假期＋郵輪」一站式規劃，交通、住宿與觀光資源可望有效整合，進一步提升旅客選擇郵輪旅遊的誘因。

旅客可透過高鐵假期官網或合作經銷商平台，加購「高鐵假期＋郵輪」專案；或於下船日參考「高鐵＋飯店行程」，均可享有補助與加碼優惠。高鐵表示，隨著跨界合作展開，預期將為國內旅遊市場帶來新一波消費動能。

郵輪 觀光 高鐵

延伸閱讀

影／高雄興達電廠爆炸起火 環保局預估「這3區」空品受影響

世界盃自由潛水暨蹼泳巡迴賽 多國好手齊聚高雄

柯文哲傳啟動復仇參選高雄市長？ 陳其邁：尊重參選權

柯文哲選高雄市長？林岱樺：高雄是高雄人的高雄

相關新聞

即時翻譯、心率感測功能超實用！AirPods Pro 3降噪效果再翻2倍

Apple秋季發表會正式發表AirPods Pro 3，相隔3年終於讓喜愛Pro系列耳機的用戶盼到了更新。搭載業界最強的...

馬祖國際藝術島登場 旅行社推遊程深度探索在地之美

第3屆「2025馬祖國際藝術島」即起至11月16日止，在馬祖四鄉五島登場。長榮航空直營旅行社「長汎假期」規畫「馬祖國際藝...

藝術島嶼盛宴 長汎假期打造「馬祖國際藝術島」主題遊程

第三屆「2025馬祖國際藝術島」自9月5日起至11月16日止，在馬祖四鄉五島盛大登場。本屆以《拍楸─你的海洋，我的陸》為...

高鐵攜手麗星夢郵輪推專案「菲律賓3天2夜6千元」 高市府還補助500元

高鐵公司與高雄市政府、麗星夢郵輪首次跨界合作，即日起推出「高鐵假期+郵輪」專案，購買11月16日起高雄出發的麗星郵輪2....

高鐵攜手高雄市府、麗星夢郵輪 推「高鐵假期＋郵輪」跨界專案

台灣高鐵公司（2633）、高雄市政府與麗星夢郵輪宣布跨界合作，即日起推出「高鐵假期＋郵輪 假期再升級」專案，結合鐵道、郵...

免費開豪車、半價泡溫泉！台北晶華限時專案 美食同饗

一趟旅程即可解鎖頂級住宿、豪華駕馭、溫泉體驗與美食饗宴等多重體驗！晶華集團旗下兩大國際觀光商務與城市度假酒店攜手推優惠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。