免費開豪車、半價泡溫泉！台北晶華限時專案 美食同饗

一趟旅程即可解鎖頂級住宿、豪華駕馭、溫泉體驗與美食饗宴等多重體驗！晶華集團旗下兩大國際觀光商務與城市度假酒店攜手推優惠，即日起至9月底，入住台北晶華酒店的房客均可免費受邀試駕BMW 320與420系列車款，前往北投晶泉丰旅享受特有白磺溫泉大眾風呂買一送一，原價每人1,500元、等同禮遇價750元。泡完湯後還可至飯店餐廳「泉源閣」享用烤鴨大餐，或於「三燔北投」品嘗涮涮鍋、壽喜燒等佳餚，所有用餐均可享85折優惠。

台北晶華酒店與BMW台北汎德合作多年，提供房客豪車試駕、打造尊榮且便利的移動方式，讓「交通工具」也能成為旅程中愉快的享受之一。此次特別為房客安排「探索北投溫泉之美」的行程，邀請房客駕車前往距離晶華約莫30分鐘車程的北投晶泉丰旅享受溫泉與美食，作為向外延伸的加值住宿體驗，晶泉丰旅提供專屬停車位，抵達之後僅需出示晶華酒店客房鑰匙，就可輕鬆享受專屬優惠。

北投晶泉丰旅的大眾風呂營業時間為早上6點至晚間10點，男湯、女湯分區，風格造景禪意十足，走進其間身心瞬間放鬆，且白磺泉質地溫潤、能有效舒緩身體的壓力與疲憊。

位於飯店3樓的「泉源閣」為頂級台菜辦桌餐廳，近期為滿足市場對小型聚餐的需求，推出4人即可開席的「總舖師烤鴨六吃辦桌宴」，主廚集結烤鴨握壽司、片皮鴨捲、古早味鴨鬆潤餅、明爐烤鴨腿、芋頭鴨絲米粉及鴨油小農時蔬等一鴨六吃料理，搭配台菜精緻冷盤及經典熱炒展現辦桌精髓。「三燔北投」則主打和風涮涮鍋與壽喜燒，嚴選新鮮食材入鍋，佐以濃濃的日式氛圍，為旅客帶來獨一無二的味覺與感官體驗。

透過這項限時住房禮遇，台北晶華酒店將「住、行、遊、湯、美食」五大元素完美融合。房客不僅能在市中心享受國際級的住宿與餐飲服務，更能延伸旅程至北投，體驗溫泉與美饌的雙重魅力。從BMW的豪華駕馭、到白磺泉的溫潤舒緩，再到豐盛餐飲的美味款待，旅遊體驗豐美，讓旅客在城市與山林間都能感受到專屬的尊榮假期。 台北晶華酒店大廳。圖/台北晶華提供 台北晶華酒店與北投晶泉丰旅攜手BMW，邀請賓客在溫泉假期中體驗豪華座駕的駕馭樂趣。圖/北投晶泉丰旅提供 即日起至9月底，入住台北晶華酒店可享BMW免費試駕、北投晶泉丰旅大眾風呂泡湯買一送一及館內餐飲85折優惠。圖/台北晶華提供 北投晶泉丰旅為晶華房客推出大眾風呂買一送一優惠，原價每人1,500元，禮遇價僅750元。圖/北投晶泉丰旅提供 「三燔北投」主打和風涮涮鍋與壽喜燒，嚴選新鮮食材入鍋，佐以濃濃的日式氛圍。圖/台北晶華提供

