餐廳前種滿香草 56歲餐飲集團高幹創業...打造南法格風鐵板燒

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
曾分別擔任王品和新天地兩大餐飲集團品牌總監和行銷副總的林國威，最近跳脫了原本的職涯路線，創業開設「Le Jardin夏登法式鐵板燒」。記者黃寅／攝影
曾分別擔任王品和新天地兩大餐飲集團品牌總監和行銷副總的林國威，最近跳脫了原本的職涯路線，創業開設「Le Jardin夏登法式鐵板燒」。記者黃寅／攝影

林國威曾分別擔任王品和新天地兩大餐飲集團品牌總監和行銷副總，最近跳脫了原本的職涯路線，選擇自行創業，他所開設的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」今天在台中市七期邊上的大業路開業。今年已56歲的他說，感謝以往雇主給他舞台學習和有揮灑空間，此次創業則是給自己一次「放手一搏」的機會，要把最佳的餐飲經驗發揮出來，提供消費者實惠又美好的餐飲體驗。

林國威在王品待了12年，他說，在王品讓他學到用行銷創意去帶動生意，那時的「獅王創業模式」裡有很多獅王可說是高手雲集，都讓他學到很多。新天地則是宴會的大集團，他則把在王品學到的品牌開發經驗，在新天地協助催生出樂葵鐵板燒等新品牌事業，同時也學到工程和營運等不同領域經驗，這些都成為他創業的養分。

夏登和一般鐵板燒餐廳不同的是，它的門前種滿薄荷、迷迭香、百里香、馬鞭草、歐芹與甜菊等香草植物，主廚所用的香料都是每天得親自採摘。林國威說，這就是他為餐廳取名為法式鐵板燒的用意，因為在南法，很多主廚用的調味香草都來自己莊園裡種植，甚至菜都得用剪的而非用切的，以免菜裡的汁液噴濺流失。因此希望這家餐廳呈現的是一處具南法風格的鐵板燒莊園，

另則是，這兒的用餐空間大，僅有20席，價格卻很實惠，一些加點、促銷的手法在這兒都不會有。因為，他的從業經驗裡，充分感覺到「客人是精明的」。因此，他也希望價格能在客入走進來之前就已經決定了，而不是到了現場再以促銷或加點產生，這是對客人的尊重，也是對經營的自信。

夏登的每份套餐1450元，外加一成服務費，提供11道無菜單料理，而且以香草為核心，從迎賓薰香手巾到主餐醬汁乃至甜點茶飲，都延續著香氣線索。餐廳地點在大業路398號，電話（04）37036690。

林國威開設的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用餐空間大，僅有20席，價格卻很實惠。記者黃寅／攝影
林國威開設的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用餐空間大，僅有20席，價格卻很實惠。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」的溼巾也用香草浸泡的水展開，可以聞到香草的輕香。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」的溼巾也用香草浸泡的水展開，可以聞到香草的輕香。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」行政主廚莊濟澤每天從香草園裡採摘料理用香草。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」行政主廚莊濟澤每天從香草園裡採摘料理用香草。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」行政主廚莊濟澤用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」行政主廚莊濟澤用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影
「Le Jardin夏登法式鐵板燒」用香草打造具南法風格的料理。記者黃寅／攝影

餐廳 創業 品牌

