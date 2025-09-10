餐廳前種滿香草 56歲餐飲集團高幹創業...打造南法格風鐵板燒

林國威曾分別擔任王品和新天地兩大餐飲集團品牌總監和行銷副總，最近跳脫了原本的職涯路線，選擇自行創業，他所開設的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」今天在台中市七期邊上的大業路開業。今年已56歲的他說，感謝以往雇主給他舞台學習和有揮灑空間，此次創業則是給自己一次「放手一搏」的機會，要把最佳的餐飲經驗發揮出來，提供消費者實惠又美好的餐飲體驗。

林國威在王品待了12年，他說，在王品讓他學到用行銷創意去帶動生意，那時的「獅王創業模式」裡有很多獅王可說是高手雲集，都讓他學到很多。新天地則是宴會的大集團，他則把在王品學到的品牌開發經驗，在新天地協助催生出樂葵鐵板燒等新品牌事業，同時也學到工程和營運等不同領域經驗，這些都成為他創業的養分。

夏登和一般鐵板燒餐廳不同的是，它的門前種滿薄荷、迷迭香、百里香、馬鞭草、歐芹與甜菊等香草植物，主廚所用的香料都是每天得親自採摘。林國威說，這就是他為餐廳取名為法式鐵板燒的用意，因為在南法，很多主廚用的調味香草都來自己莊園裡種植，甚至菜都得用剪的而非用切的，以免菜裡的汁液噴濺流失。因此希望這家餐廳呈現的是一處具南法風格的鐵板燒莊園，

另則是，這兒的用餐空間大，僅有20席，價格卻很實惠，一些加點、促銷的手法在這兒都不會有。因為，他的從業經驗裡，充分感覺到「客人是精明的」。因此，他也希望價格能在客入走進來之前就已經決定了，而不是到了現場再以促銷或加點產生，這是對客人的尊重，也是對經營的自信。

夏登的每份套餐1450元，外加一成服務費，提供11道無菜單料理，而且以香草為核心，從迎賓薰香手巾到主餐醬汁乃至甜點茶飲，都延續著香氣線索。餐廳地點在大業路398號，電話（04）37036690。

