即時翻譯、心率感測功能超實用！AirPods Pro 3降噪效果再翻2倍

Apple秋季發表會正式發表AirPods Pro 3，相隔3年終於讓喜愛Pro系列耳機的用戶盼到了更新。搭載業界最強的入耳「主動式降噪」，效果較AirPods Pro 2高出2倍，與首代相比更高達4倍。新增的心率感測功能、更完整的體能訓練體驗、更貼合穩定的佩戴設計，以及由Apple Intelligence驅動的「即時翻譯」功能，讓耳機應用全面升級。AirPods Pro 3售價7,490元，將於日後於台灣開賣，新訂閱者可享3個月免費Apple Music。

AirPods Pro 3採全新多孔聲學架構，精準控制氣流，帶來更沉浸的空間音效。搭配新一代「適應性等化」，低音表現更佳、音場更寬廣，並強化人聲清晰度。升級的「通透模式」讓人聲更自然，確保對話不中斷。新款泡棉耳塞套進一步提升被動隔音，新增XXS尺寸。啟用降噪模式下，續航力提升至8小時，比前代增加33%。

AirPods Pro 3機身體積更小，耳塞幾何結構重新設計，提升佩戴穩定度。耳機具備IP67防汗防潑水等級，適應劇烈運動與各種天候。

AirPods Pro 3首度搭載Apple自研「光體積變化描記圖法」心率感測器，以紅外線光偵測血流變化，並結合加速度計、陀螺儀、GPS與AI模型，讓使用者能在iPhone「健身」app 追蹤50多種體能訓練，記錄心率、卡路里消耗與活動進度。搭配Workout Buddy功能，還能即時提供個人化洞察與激勵回饋。

另外，令許多用戶相當期待的「即時翻譯」功能，AirPods Pro 3支援免手持跨語言溝通，目前提供英文、法文、德文、葡萄牙文與西班牙文，年底前將新增義大利文、日文、韓文與中文 (簡體)。使用者可直接透過AirPods聆聽翻譯語音，或利用iPhone顯示字幕。當雙方皆使用AirPods，翻譯體驗將會更流暢，降噪功能也能降低對方說話音量，方便使用者更能專注於聆聽翻譯的聲音。 「即時翻譯」功能可透過耳機播放或iPhone螢幕顯示。 圖／Apple提供 AirPods Pro 3降噪效果較AirPods Pro 2提升2倍，與首代相比更高達4倍。圖／Apple提供 體能訓練時，使用者能利用AirPods Pro 3搭配iPhone 的「健身」app測量心率和追蹤運動，IP67 防水等級更能適應如跑步、HIIT、瑜伽等激烈運動。圖／Apple提供 「即時翻譯」讓使用者即使說不同的語言，也能輕鬆面對面地聊天。圖／Apple提供 「即時翻譯」讓使用者即使說不同的語言，也能輕鬆面對面地聊天。 圖／Apple提供

