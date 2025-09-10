快訊

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

iPhone 17沒漲價還便宜3500元！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

聽新聞
0:00 / 0:00

即時翻譯、心率感測功能超實用！AirPods Pro 3降噪效果再翻2倍

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
AirPods Pro 3帶來絕佳音質、全世界最出色的入耳「主動式降噪」、超貼合穩定的佩戴設計、體能訓練期間的心率感測功能以及更持久的電池續航力。圖／Apple提供
AirPods Pro 3帶來絕佳音質、全世界最出色的入耳「主動式降噪」、超貼合穩定的佩戴設計、體能訓練期間的心率感測功能以及更持久的電池續航力。圖／Apple提供

Apple秋季發表會正式發表AirPods Pro 3，相隔3年終於讓喜愛Pro系列耳機的用戶盼到了更新。搭載業界最強的入耳「主動式降噪」，效果較AirPods Pro 2高出2倍，與首代相比更高達4倍。新增的心率感測功能、更完整的體能訓練體驗、更貼合穩定的佩戴設計，以及由Apple Intelligence驅動的「即時翻譯」功能，讓耳機應用全面升級。AirPods Pro 3售價7,490元，將於日後於台灣開賣，新訂閱者可享3個月免費Apple Music。

AirPods Pro 3採全新多孔聲學架構，精準控制氣流，帶來更沉浸的空間音效。搭配新一代「適應性等化」，低音表現更佳、音場更寬廣，並強化人聲清晰度。升級的「通透模式」讓人聲更自然，確保對話不中斷。新款泡棉耳塞套進一步提升被動隔音，新增XXS尺寸。啟用降噪模式下，續航力提升至8小時，比前代增加33%。

AirPods Pro 3機身體積更小，耳塞幾何結構重新設計，提升佩戴穩定度。耳機具備IP67防汗防潑水等級，適應劇烈運動與各種天候。

AirPods Pro 3首度搭載Apple自研「光體積變化描記圖法」心率感測器，以紅外線光偵測血流變化，並結合加速度計、陀螺儀、GPS與AI模型，讓使用者能在iPhone「健身」app 追蹤50多種體能訓練，記錄心率、卡路里消耗與活動進度。搭配Workout Buddy功能，還能即時提供個人化洞察與激勵回饋。

另外，令許多用戶相當期待的「即時翻譯」功能，AirPods Pro 3支援免手持跨語言溝通，目前提供英文、法文、德文、葡萄牙文與西班牙文，年底前將新增義大利文、日文、韓文與中文 (簡體)。使用者可直接透過AirPods聆聽翻譯語音，或利用iPhone顯示字幕。當雙方皆使用AirPods，翻譯體驗將會更流暢，降噪功能也能降低對方說話音量，方便使用者更能專注於聆聽翻譯的聲音。

「即時翻譯」功能可透過耳機播放或iPhone螢幕顯示。  圖／Apple提供
「即時翻譯」功能可透過耳機播放或iPhone螢幕顯示。  圖／Apple提供
AirPods Pro 3降噪效果較AirPods Pro 2提升2倍，與首代相比更高達4倍。圖／Apple提供
AirPods Pro 3降噪效果較AirPods Pro 2提升2倍，與首代相比更高達4倍。圖／Apple提供
體能訓練時，使用者能利用AirPods Pro 3搭配iPhone 的「健身」app測量心率和追蹤運動，IP67 防水等級更能適應如跑步、HIIT、瑜伽等激烈運動。圖／Apple提供
體能訓練時，使用者能利用AirPods Pro 3搭配iPhone 的「健身」app測量心率和追蹤運動，IP67 防水等級更能適應如跑步、HIIT、瑜伽等激烈運動。圖／Apple提供
「即時翻譯」讓使用者即使說不同的語言，也能輕鬆面對面地聊天。圖／Apple提供
「即時翻譯」讓使用者即使說不同的語言，也能輕鬆面對面地聊天。圖／Apple提供
「即時翻譯」讓使用者即使說不同的語言，也能輕鬆面對面地聊天。 圖／Apple提供
「即時翻譯」讓使用者即使說不同的語言，也能輕鬆面對面地聊天。 圖／Apple提供

人聲 AirPods Pro 蘋果發表會

延伸閱讀

史上最薄iPhone Air登場！2025蘋果秋季發表會7大新品重點一次看

下周要當交換生…中壢女機車被扔進河 錢包護照全沒了損失13萬

一起like JENNIE！Beats聯名Jennie「紅色蝴蝶結耳機」讓人少女心爆發 夢幻細節光看包裝就心動

推動科技教學 竹市教育處啟動Apple Teacher認證計畫

相關新聞

即時翻譯、心率感測功能超實用！AirPods Pro 3降噪效果再翻2倍

Apple秋季發表會正式發表AirPods Pro 3，相隔3年終於讓喜愛Pro系列耳機的用戶盼到了更新。搭載業界最強的...

鄉親久等了！屏東首間「壽司郎」即將開幕　桃園青埔IKEA店再接力

屏東的粉絲們久等了！來自日本的「壽司郎」即將首度插旗屏東，開設「屏東環球店」；另外「桃園青埔IKEA店」也即將開幕，將會...

有行旅／漫遊府城 探索京都風情

有行旅「在台南 過京都生活」，邀請旅人以細膩眼光探索府城風華。走讀日治時期知事官邸，細賞陶藝展品的紋理，並品味致敬京都風...

肉量增40%！必勝客×屋馬「月見厚燒牛比薩」登場！大月亮圈圈也回歸

中秋將至，必勝客再度攜手「屋馬」，推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」，而且肉量升級40%。另外「大月亮圈圈」也同步回歸...

A5和牛、生蠔、活鮑1450元吃得到！夏登法式鐵板燒進駐台中七期

台中無菜單法式鐵板燒市場風雲再起！全新開幕的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」，正式進駐台中七期歐風獨棟宅邸，主打在宛...

姓名有「金子半之助」任一字「全桌88折」！再送味噌湯+飲料

品嚐異國料理也能享優惠！連鎖日式天丼「金子半之助」推出姓名對對碰活動，凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，即可享全桌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。