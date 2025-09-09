鄉親久等了！屏東首間「壽司郎」即將開幕　桃園青埔IKEA店再接力

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎即將開設「屏東環球店」、「桃園青埔IKEA店」。圖／壽司郎提供
壽司郎即將開設「屏東環球店」、「桃園青埔IKEA店」。圖／壽司郎提供

屏東的粉絲們久等了！來自日本的「壽司郎」即將首度插旗屏東，開設「屏東環球店」；另外「桃園青埔IKEA店」也即將開幕，將會是桃園第6間門市。隨著新店開幕，未來也將提供消費者更多的用餐選擇。

自2018年首度登台的「壽司郎」，目前在台共計有52間門市，其中南台灣已經布局高雄、台南等地，開設高雄夢時代店、高雄中正店、台南永康店、台南南紡店等10間門市。目前已經進入人才招募階段的「屏東環球店」，將會是壽司郎登台7年以來的屏東第一間門市，同時也是南台灣第11間分店。對於屏東的消費者而言，未來不用跑去高雄，也能夠即時享受到壽司郎的滋味。

除了屏東環球店之外，「桃園青埔IKEA店」也即將登場，目前已經進入人才招募階段，將成為桃園第6間門市。隨著兩間新分店加入，壽司郎在台分店總數也將達到54間。

