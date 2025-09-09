快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

肉量增40%！必勝客×屋馬「月見厚燒牛比薩」登場！大月亮圈圈也回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客再度聯手屋馬，推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」。圖／必勝客提供
必勝客再度聯手屋馬，推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」。圖／必勝客提供

中秋將至，必勝客再度攜手「屋馬」，推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」，而且肉量升級40%。另外「大月亮圈圈」也同步回歸，藉由芝心餅皮與莫札瑞拉起司相互搭配的滋味，為中秋餐桌帶來不一樣的選擇。

必勝客和屋馬聯名推出的「月見七盎司厚燒牛比薩」，選用厚切牛肉搭配屋馬獨門的日式果香燒肉醬，並且肉量升級40%，同時擁有豪邁肉感與清甜醬香，並且搭配干貝、月見切達白玉等食材，呈現海陸雙重滋味，外帶單點享半價優惠，每個459元。重新回歸的「大月亮圈圈」，以圓圓造型象徵團圓美滿，並由經典芝心餅皮與莫札瑞拉起司組成，不僅可搭配肉片、海鮮，亦可搭配棉花糖等甜點享用，目前於PK App限量開搶，單點199元。

針對中秋團聚，必勝客也於10月6日前推出多款限定套餐，包括適合2～3人分享的「中秋小套餐」599元起、適合全家分享的「中秋大套餐」1,099元起，還有結合雙比薩與大月亮圈圈的「中秋賞月餐」959元起，陪伴民眾度過佳節時光。

「大月亮圈圈」再度回歸市場，單點199元。圖／必勝客提供
「大月亮圈圈」再度回歸市場，單點199元。圖／必勝客提供

中秋 必勝客

延伸閱讀

也打吳伯雄牌！羅智強誓言當月亮 助盧秀燕2028拉下賴清德

「雙面月光」打造動人中秋！新東陽千江月禮盒1、2號 團圓歡聚最有味

這個月亮係金誒！Swatch MoonSwatch加碼「爆米花」二度開賣僅一天

月亮進射手座！4星座情緒起伏大 專家教你「心靈排毒」

相關新聞

鄉親久等了！屏東首間「壽司郎」即將開幕　桃園青埔IKEA店再接力

屏東的粉絲們久等了！來自日本的「壽司郎」即將首度插旗屏東，開設「屏東環球店」；另外「桃園青埔IKEA店」也即將開幕，將會...

肉量增40%！必勝客×屋馬「月見厚燒牛比薩」登場！大月亮圈圈也回歸

中秋將至，必勝客再度攜手「屋馬」，推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」，而且肉量升級40%。另外「大月亮圈圈」也同步回歸...

A5和牛、生蠔、活鮑1450元吃得到！夏登法式鐵板燒進駐台中七期

台中無菜單法式鐵板燒市場風雲再起！全新開幕的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」，正式進駐台中七期歐風獨棟宅邸，主打在宛...

姓名有「金子半之助」任一字「全桌88折」！再送味噌湯+飲料

品嚐異國料理也能享優惠！連鎖日式天丼「金子半之助」推出姓名對對碰活動，凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，即可享全桌...

藝術是最美的謊言！「畢加索」原作首次大規模澳門全球首展

藝術是最美的謊言？一生多情的畢加索，畫筆下的人物也反映出自己的內心與渴望。一場別開生面的大型展出《畢加索：縱情尋美》，即...

歐美「清醒社交」風潮來襲！周六來跑趴 「關關聚揪」咖啡派對新登場

近年在歐美各國興起的「咖啡派對（Coffee Party）」，本周六（9月13日）在關渡碼頭貨櫃市集登場，這場「關關聚揪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。