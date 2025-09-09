肉量增40%！必勝客×屋馬「月見厚燒牛比薩」登場！大月亮圈圈也回歸

中秋將至，必勝客再度攜手「屋馬」，推出中秋限定「月見七盎司厚燒牛比薩」，而且肉量升級40%。另外「大月亮圈圈」也同步回歸，藉由芝心餅皮與莫札瑞拉起司相互搭配的滋味，為中秋餐桌帶來不一樣的選擇。

必勝客和屋馬聯名推出的「月見七盎司厚燒牛比薩」，選用厚切牛肉搭配屋馬獨門的日式果香燒肉醬，並且肉量升級40%，同時擁有豪邁肉感與清甜醬香，並且搭配干貝、月見切達白玉等食材，呈現海陸雙重滋味，外帶單點享半價優惠，每個459元。重新回歸的「大月亮圈圈」，以圓圓造型象徵團圓美滿，並由經典芝心餅皮與莫札瑞拉起司組成，不僅可搭配肉片、海鮮，亦可搭配棉花糖等甜點享用，目前於PK App限量開搶，單點199元。

針對中秋團聚，必勝客也於10月6日前推出多款限定套餐，包括適合2～3人分享的「中秋小套餐」599元起、適合全家分享的「中秋大套餐」1,099元起，還有結合雙比薩與大月亮圈圈的「中秋賞月餐」959元起，陪伴民眾度過佳節時光。 「大月亮圈圈」再度回歸市場，單點199元。圖／必勝客提供

