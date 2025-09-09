A5和牛、生蠔、活鮑1450元吃得到！夏登法式鐵板燒進駐台中七期
台中無菜單法式鐵板燒市場風雲再起！全新開幕的「Le Jardin夏登法式鐵板燒」，正式進駐台中七期歐風獨棟宅邸，主打在宛如莊園的空間享用法式鐵板燒，以1450元＋10%，就可以吃得到A5和牛、生蠔、活鮑等珍貴食材的11道料理，相當有競爭力。
位於台中市南屯區大業路的獨棟餐廳，門前就是香草花園，行政主廚莊濟澤將茴香、百里香、迷迭香等新鮮香草化為味覺脈絡，搭配多款經典法式醬汁佐餐，營造出令人驚喜的味覺饗宴。
「日本播磨生蠔佐昆布荷蘭醬」以鐵板煎過的播磨生蠔，鮮甜滑嫩；柔滑荷蘭醬融入昆布鮮味，再添一抹山椒清香。厚切培根鹹香油潤，與海味相映成趣，一口盡嚐海與陸的交會。
「南非活鮑魚佐蘑菇奶油白醬」透過鐵板將活鮑香煎至外焦內嫩，鮮甜彈牙；白醬融合奶油與高湯，加入蘑菇與松露帶出泥土厚度，再添百里香與肉桂葉的草本清香。入口鮮美、濃潤、柔滑，層次綿延優雅。
「日本A5和牛沙朗、迷迭香白蘭地佐馬爾頓海鹽」在鐵板上以迷迭香燻香，再佐以白蘭地點火，讓草本與酒香交織，襯托牛肉鮮美。配上巴西里蒜仁增添香氣，最後以馬爾頓海鹽收束，鮮甜純淨，層次悠長。
豐樂餐飲集團執行長、「Le Jardin夏登法式鐵板燒」創辦人林國威，曾參與hot7、夏慕尼、樂葵等多個品牌創立與營運，這回首度創業，除了提供高品質餐飲，在營運模式上也力求突破。未來「Le Jardin夏登法式鐵板燒」也將推出「宅邸主人的私宴邀請」，提供微型婚宴、家庭聚會與企業宴會等包場服務。「Le Jardin夏登法式鐵板燒」預定9月10日正式開幕，目前一週的預約已有9成滿，想要嚐鮮的饕客，
◎Le Jardin夏登法式鐵板燒
．地址：台中市南屯區大業路398號
．電話：04-3703-6690
．營業時間：午餐12:00～14:00，晚餐17:00～21:00
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
