快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

姓名有「金子半之助」任一字「全桌88折」！再送味噌湯+飲料

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，至金子半之助用餐可享全桌整單88折。圖／金子半之助提供
凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，至金子半之助用餐可享全桌整單88折。圖／金子半之助提供

品嚐異國料理也能享優惠！連鎖日式天丼「金子半之助」推出姓名對對碰活動，凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，即可享全桌整單88折；另外韓式燒肉「姜滿堂」進駐Dream Plaza，限時推出「韓式烤糖餅10元」加購優惠，讓民眾輕鬆享受甘甜。

迎接開學季，來自日本的「金子半之助」自即日起至9月底期間，推出「開學點點名」活動，凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，即可享全桌整單88折；若是同音異字或諧音者，則可享整單9折；符合條件者本人則可再升級免費味噌湯與飲品。另外在9月14日前，到店點購主餐即可贈送「折價券50元」，可供下次消費滿額使用。

豆府集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」，本季正式進駐台北信義區的Dream Plaza，同樣提供多種烤肉方案，包括「世界三大和牛拼盤」、「「三大和牛．海陸牛雞拼盤」等不同選擇，適合民眾享受輕鬆的中秋烤肉時光。同時Dream Plaza門市也預告將於10月推出「VIP包廂」，不僅可以保有用餐隱私，也將提供專屬的包廂菜單，帶來不同的用餐體驗。即日起至10月31日期間，凡點購任一組合餐，每人即可以10元加購「韓式烤糖餅」1顆，為用餐時光增添香甜。

至於「達美樂」以「中秋徵才啟事」為主題，針對社群平台推出趣味抽獎活動。即日起至 9 月 22 日，凡符合條件且完成任務者，就有機會抽中價值 50,000 元的商品優惠券。同時達美樂也預告，迎接中秋佳節，將在9月22日推出「神秘燒肉披薩」。

「姜滿堂」進駐Dream Plaza，限時推出「韓式烤糖餅」加購價10元優惠方案。圖／豆府提供
「姜滿堂」進駐Dream Plaza，限時推出「韓式烤糖餅」加購價10元優惠方案。圖／豆府提供
主打韓式燒肉的「姜滿堂」進駐Dream Plaza，搶攻中秋烤肉商機。圖／豆府提供
主打韓式燒肉的「姜滿堂」進駐Dream Plaza，搶攻中秋烤肉商機。圖／豆府提供

燒肉 中秋 烤肉

延伸閱讀

1次吃得到星馬泰越港韓料理！瓦城首創跨國「Yabi Kitchen」新店開幕了，限時來店免費吃「檳城炒粿條」

統一多元布局 腳步不停歇

周大福進駐Dream Plaza全新形象與珠寶 摩登詮釋傳統符碼

衛生紙準備好！Lisa、坂口健太郎「甜蜜擁抱畫面」美到像做夢〈Dream〉結尾藏超大顆洋蔥逼哭網

相關新聞

資深爪迷的黃潮記憶！adidas × 中信兄弟復刻初代球衣

adidas於2024年與中華職棒球團中信兄弟締約成為合作夥伴，今年adidas再攜手中信兄弟推出全新聯名系列，當中最受...

姓名有「金子半之助」任一字「全桌88折」！再送味噌湯+飲料

品嚐異國料理也能享優惠！連鎖日式天丼「金子半之助」推出姓名對對碰活動，凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，即可享全桌...

藝術是最美的謊言！「畢加索」原作首次大規模澳門全球首展

藝術是最美的謊言？一生多情的畢加索，畫筆下的人物也反映出自己的內心與渴望。一場別開生面的大型展出《畢加索：縱情尋美》，即...

歐美「清醒社交」風潮來襲！周六來跑趴 「關關聚揪」咖啡派對新登場

近年在歐美各國興起的「咖啡派對（Coffee Party）」，本周六（9月13日）在關渡碼頭貨櫃市集登場，這場「關關聚揪...

超完美100%復刻星二代加好友！任達華之女任晴佳甫成OMEGA品牌好友

明星、名流的二代受到精品青睞不是新鮮事，事實上人的五官、氣質確實可以透過時間的推移而傳承，近日便有港星任達華與琦琦之女任...

粉絲敲碗成功！12米高哆啦A夢空降高雄 預售票9月15日開賣

打動所有世代的超人氣角色哆啦A夢，超越年齡、國界，與大家共同創造許多美好時光片段，本次展覽深受大小朋友喜愛的哆啦A夢與他的好友們再次齊聚，以展覽獨家的特別祕密道具「100%朋友召喚鈴」，邀約朋友們與「你」一同享受最歡樂童趣的冬天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。