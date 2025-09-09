姓名有「金子半之助」任一字「全桌88折」！再送味噌湯+飲料
品嚐異國料理也能享優惠！連鎖日式天丼「金子半之助」推出姓名對對碰活動，凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，即可享全桌整單88折；另外韓式燒肉「姜滿堂」進駐Dream Plaza，限時推出「韓式烤糖餅10元」加購優惠，讓民眾輕鬆享受甘甜。
迎接開學季，來自日本的「金子半之助」自即日起至9月底期間，推出「開學點點名」活動，凡姓名中有「金、子、半、之、助」任一字，即可享全桌整單88折；若是同音異字或諧音者，則可享整單9折；符合條件者本人則可再升級免費味噌湯與飲品。另外在9月14日前，到店點購主餐即可贈送「折價券50元」，可供下次消費滿額使用。
豆府集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」，本季正式進駐台北信義區的Dream Plaza，同樣提供多種烤肉方案，包括「世界三大和牛拼盤」、「「三大和牛．海陸牛豬雞拼盤」等不同選擇，適合民眾享受輕鬆的中秋烤肉時光。同時Dream Plaza門市也預告將於10月推出「VIP包廂」，不僅可以保有用餐隱私，也將提供專屬的包廂菜單，帶來不同的用餐體驗。即日起至10月31日期間，凡點購任一組合餐，每人即可以10元加購「韓式烤糖餅」1顆，為用餐時光增添香甜。
至於「達美樂」以「中秋徵才啟事」為主題，針對社群平台推出趣味抽獎活動。即日起至 9 月 22 日，凡符合條件且完成任務者，就有機會抽中價值 50,000 元的商品優惠券。同時達美樂也預告，迎接中秋佳節，將在9月22日推出「神秘燒肉披薩」。
