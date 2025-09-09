藝術是最美的謊言！「畢加索」原作首次大規模澳門全球首展

藝術是最美的謊言？一生多情的畢加索，畫筆下的人物也反映出自己的內心與渴望。一場別開生面的大型展出《畢加索：縱情尋美》，即起於上葡京酒店展出，這也是畢加索原作首次大規模來到澳門的全球首展，展出超過140件珍貴的作品，涵蓋油畫、陶瓷、插畫、手稿與版畫，從不同面向，走進他狂野、豐沛又難以定義的創作世界。

由澳娛綜合攜手西班牙馬拉加的畢加索出生故居博物館（Museo Casa Natal Picasso）共同策展的《畢加索：縱情尋美》，共有七大主題，每一個主題都可窺見畢加索不同的樣貌，展場設計以西班牙的城市建築為意象，一間間的房舍、串起一個個精彩的故事。

入場是以翱翔的鴿群設計的通道，象徵和平的鴿子，是畢加索的最愛。走入展間，首先入眼的是畢加索強褓時所穿、人生的第一只鞋。從畢加索秉持「藝術是最美的謊言」為信念，不斷重新定義美的標準；接著走進「神話」，展示他「優秀藝術家模仿，偉大藝術家剽竊」的創作思想，聚焦畢加索如何從古典藝術中汲取靈感，並以現代角度詮釋神話題材。

聲光效果十足的「鬥牛」，揭示畢加索對西班牙文化的深刻情感與象徵運用。坐在「觀眾席」，透過影片激烈的鬥牛場景，似可與牆上正在觀看的畢加索跨時空同覽賽事，十分有趣。

「女性」展館，則是呈現畢加索生命中的重要女性如何成為其創作繆思，作品真實記錄了藝術家情感生活的起伏變化。「陶瓷」則展示藝術家晚年的陶藝創作成就，畢加索以「先學懂規則，再打破規則」的態度，將日常陶瓷器皿提升至藝術高度，現場也以滿地打碎的陶瓷碎片，凸顯藝術家「創新」的過程。

「技巧」匯集了版畫、蝕刻等多元作品，體現畢加索永無止境的實驗精神，彰顯其「我總是做不會的事，好讓自己學懂該怎樣做」的創作哲學。

最精彩的「十大經典」，由策展單位精選10件代表作品，呈現他的創新精神、對家庭與傳統藝術的熱愛，以及幽默哲思。

展覽尾聲以沉浸式的互動體驗作結，邀請觀眾回歸本屆「藝文薈澳2025」主題 「嗨，你幹甚麼來了？」觀眾將從「觀賞者」化身為「創作者」，透過現場的互動裝置，與大師來一場穿越時空的對話，在解構和重組之間，發掘屬於自己的藝術軌跡。最終，還是得「選擇你的道路」（Where are you going？），以四種象徵人生的抉擇，引導觀者追隨內心，是要忠於自己？還是啟發他人？四條道路殊途同歸，同樣推往出口。

●畢加索下午茶

上葡京酒店內的咖啡館也同步推出「縱情巡美下午茶」，每日14:00~17:30、有5款甜品與兩杯雞尾酒（或無酒精雞尾酒）的選擇，每套168澳門幣起。飲品也將畫作中的鬥牛士、肖像等抽象帶入，可以讓藝術魂在此稍作休息。

●「畢卡索：縱情尋美」展出資訊 展期：即日至2025年10月26日 地點：澳門上葡京綜合度假村二樓220展廳（南門） 開放時間： 星期一至四：上午11時至晚上7時 星期五：上午11時至晚上9時 星期六及日：上午10時至晚上9時 最後入場時間為閉館前一小時 導賞服務：提供英語、粵語及普通話導賞團

畢加索來到人世間的第一只鞋。記者羅建怡/攝影 畢加索的雕塑也與別不同。記者羅建怡/攝影 透過螢幕，與大師同賞鬥牛大賽。記者羅建怡/攝影 茉莉花為意象做出的大型裝置藝術。記者羅建怡/攝影 上葡京酒店的下午茶時光，回味畢加索創作。記者羅建怡/攝影 畢加索的雕塑之一，鼓起的馬腹正好位在壺腹。記者羅建怡/攝影 走出展區，也各有休憩空間，可以回想、也可以展望。記者羅建怡/攝影 《畢加索：縱情尋美》即起於上葡京酒店展出。記者羅建怡/攝影 打破再重來，意寓創作突破常規。記者羅建怡/攝影 每個展區各有一私密空間，走入房間、恍若進入藝術家的每個新世界。記者羅建怡/攝影 女性，是畢加索創作泉源。記者羅建怡/攝影

商品推薦