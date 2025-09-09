歐美「清醒社交」風潮來襲！周六來跑趴 「關關聚揪」咖啡派對新登場
近年在歐美各國興起的「咖啡派對（Coffee Party）」，本周六（9月13日）在關渡碼頭貨櫃市集登場，這場「關關聚揪」咖啡派對，讓台灣與國際接軌，可感受一場無酒精的Sober Curious「清醒社交」新風尚。當天前100名早鳥報到，還可免費享用烤土司，活動現場也有來自北投的在地優質小農，將帶來北投火山咖啡、北市one & only的稻香關渡米分享。
在Youtube、IG或Threads等影音、社群媒體上以「Coffee Party」、「Coffee Rave」搜尋，就可看到國外大量的咖啡派對畫面及熱鬧場景。與以往印象的夜店跑趴或大型電音派對場景不同，Coffee Rave是一種融合咖啡文化與派對氛圍的新型態休閒活動，源自於人們對傳統夜生活的反思。厭倦了深夜跑趴、隔天宿醉的生活，這股「清醒社交」的風潮已逐漸席捲歐美，也在亞洲各國開枝散葉。如今，不分年齡層皆適合的 Coffee Rave，已成為時下風潮與生活新態度。
周六登場的「關關聚揪 咖啡派對 ep.01 立秋首發場」活動，主打以精品咖啡與健康飲品取代酒精，融合DJ音樂、創新藝文展演，以及在地文化與派對文化相融。活動有5大亮點：青山綠水環繞的Coffee Rave、無料入場的免費派對、提供捷運關渡站免費接駁、電音/嘻哈雙舞台DJ打碟、首波報名+早鳥報到免費吃烤吐司。
派對現場，除了關渡碼頭貨櫃市集既有的美食餐點櫃位，多家北投在地優質小農也將熱情助陣，包括「火的意志」大屯火山咖啡、大屯菁礐咖啡莊園，以及隱身台北的稻香傳承「八仙六代園」在地關渡米，都將來到現場。台北市唯一的稻米產地「關渡米」也將於熟食區亮相。
活動預告短片：https://reurl.cc/koQZ23
FB：https://www.facebook.com/guanguan.om/
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言