歐美「清醒社交」風潮來襲！周六來跑趴 「關關聚揪」咖啡派對新登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
近年在歐美各國興起的「咖啡派對（Coffee Party）」，本周六（9月13日）在關渡碼頭貨櫃市集登場，這場「關關聚揪」咖啡派對，讓台灣與國際接軌，可感受一場無酒精的Sober Curious「清醒社交」新風尚。當天前100名早鳥報到，還可免費享用烤土司，活動現場也有來自北投的在地優質小農，將帶來北投火山咖啡、北市one & only的稻香關渡米分享。

在Youtube、IG或Threads等影音、社群媒體上以「Coffee Party」、「Coffee Rave」搜尋，就可看到國外大量的咖啡派對畫面及熱鬧場景。與以往印象的夜店跑趴或大型電音派對場景不同，Coffee Rave是一種融合咖啡文化與派對氛圍的新型態休閒活動，源自於人們對傳統夜生活的反思。厭倦了深夜跑趴、隔天宿醉的生活，這股「清醒社交」的風潮已逐漸席捲歐美，也在亞洲各國開枝散葉。如今，不分年齡層皆適合的 Coffee Rave，已成為時下風潮與生活新態度。

周六登場的「關關聚揪 咖啡派對 ep.01 立秋首發場」活動，主打以精品咖啡與健康飲品取代酒精，融合DJ音樂、創新藝文展演，以及在地文化與派對文化相融。活動有5大亮點：青山綠水環繞的Coffee Rave、無料入場的免費派對、提供捷運關渡站免費接駁、電音/嘻哈雙舞台DJ打碟、首波報名+早鳥報到免費吃烤吐司。

派對現場，除了關渡碼頭貨櫃市集既有的美食餐點櫃位，多家北投在地優質小農也將熱情助陣，包括「火的意志」大屯火山咖啡、大屯菁礐咖啡莊園，以及隱身台北的稻香傳承「八仙六代園」在地關渡米，都將來到現場。台北市唯一的稻米產地「關渡米」也將於熟食區亮相。

