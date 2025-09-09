快訊

超完美100%復刻星二代加好友！任達華之女任晴佳甫成OMEGA品牌好友

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
港星任達華與琦琦之女任晴佳Ella Yam去年曾登上時尚雜誌VOGUE的香港版封面。圖／翻攝自IG@ellayamm
港星任達華與琦琦之女任晴佳Ella Yam去年曾登上時尚雜誌VOGUE的香港版封面。圖／翻攝自IG@ellayamm

明星、名流的二代受到精品青睞不是新鮮事，事實上人的五官、氣質確實可以透過時間的推移而傳承，近日便有港星任達華與琦琦之女任晴佳Ella Yam甫成為OMEGA全新品牌好友，並由OMEGA發表了形象視覺。

身兼模特兒與演員的香港資深男星任達華過去曾多次以電影受香港電影金像獎提名為最佳男主角，並與另一半琦琦結婚於1997年。身為兩人之女的Ella任晴佳身高180，宛如完全複製了雙親的優秀外在與氣質，去年更曾配戴義大利高級珠寶Buccellati的Marci黃金耳環與多款Opera戒指登上時尚雜誌VOGUE封面。

事實上，任達華與琦琦過去也曾擔任OMEGA品牌大使多年，並是由OMEGA總部與之簽約。任達華本身也曾多次來台參加活動，其IG上並曾陸續秀出與周杰倫、任賢齊合照，2015年更曾在台北101前拍照打卡，大秀「台灣感性；此外Ella任晴佳也曾與雙親一同拍攝一組法式宮廷風格的華麗影樣，其中任晴佳與任達華在派對上共舞時不僅任晴佳回眸甜甜一笑，更可一窺任達華臉上藏不住的、對愛女初長成的得意之情。

在最新的OMEGA形象宣傳中Ella任晴佳則配戴上一只綠色面盤、精鋼表殼的OMEGA超霸系列表款，搭配削肩式黑色上衣與長褲，一展完如承襲自母親琦琦的模特兒風範，歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann則為此表示，「......她（Ella任晴佳）不但展現了歐米茄最代表性的迷人魅力，同時亦能承前啟後，體現我們連接傳統與創新的理念。」

任達華（右）與琦琦（左）、愛女任晴佳Ella Yam曾一同拍攝了一組Jimmy Choo的華麗影像，展現一如歐洲貴族的派對社交文化。圖／翻攝自IG@simonyamofficial
任達華（右）與琦琦（左）、愛女任晴佳Ella Yam曾一同拍攝了一組Jimmy Choo的華麗影像，展現一如歐洲貴族的派對社交文化。圖／翻攝自IG@simonyamofficial
OMEGA超霸系列鑽表，精鋼、38毫米、時間顯示與計時碼表功能，57萬7,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA超霸系列鑽表，精鋼、38毫米、時間顯示與計時碼表功能，57萬7,000元。圖／OMEGA提供
身高180公分的任晴佳Ella Yam近日甫加入了OMEGA品牌家族。圖／OMEGA提供
身高180公分的任晴佳Ella Yam近日甫加入了OMEGA品牌家族。圖／OMEGA提供
任晴佳Ella Yam深邃的五官與清新氣質，近乎完美地承襲了雙親特長。圖／OMEGA提供
任晴佳Ella Yam深邃的五官與清新氣質，近乎完美地承襲了雙親特長。圖／OMEGA提供

