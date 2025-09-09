鄭容和粉絲注意！9/18將現身MK台北101旗艦店開幕派對

南韓演歌雙棲偶像、CNBLUE主唱鄭容和今年頻頻與台灣粉絲相見，接下來他即將於9月18日抵台，出席MICHAEL KORS台北101旗艦店新裝開幕派對，這也是鄭容和首次來台出席品牌活動。

2025年對鄭容和是別具意義的一年，正值SOLO出道10周年。《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》他將於9月20日晚間6點在桃園會展中心開唱，在此之前，鄭容和將現身出席9月18日MICHAEL KORS台北101旗艦店新裝開幕派對，提前和粉絲見面。

MICHAEL KORS也推出驚喜互動活動，活動期間（9月9日至9月14日）凡購買指定包款，即有機會參加台北101旗艦店新裝開幕派對，近距離感受鄭容和與品牌的時尚魅力。 CNBLUE主唱鄭容和將於9月18日抵台，出席MICHAEL KORS台北101旗艦店新裝開幕派對。圖／MICHAEL KORS提供

