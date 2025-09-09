聽新聞
0:00 / 0:00
鄭容和粉絲注意！9/18將現身MK台北101旗艦店開幕派對
南韓演歌雙棲偶像、CNBLUE主唱鄭容和今年頻頻與台灣粉絲相見，接下來他即將於9月18日抵台，出席MICHAEL KORS台北101旗艦店新裝開幕派對，這也是鄭容和首次來台出席品牌活動。
2025年對鄭容和是別具意義的一年，正值SOLO出道10周年。《2025 JUNG YONG HWA LIVE ‘Director’s Cut: Our Fine Days’ in TAIPEI》他將於9月20日晚間6點在桃園會展中心開唱，在此之前，鄭容和將現身出席9月18日MICHAEL KORS台北101旗艦店新裝開幕派對，提前和粉絲見面。
MICHAEL KORS也推出驚喜互動活動，活動期間（9月9日至9月14日）凡購買指定包款，即有機會參加台北101旗艦店新裝開幕派對，近距離感受鄭容和與品牌的時尚魅力。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言