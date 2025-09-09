快訊

萬歲牌周周抽萬元豪禮 中元普渡最厚道的洋芋片也來了！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
三款經典「超厚」口味搶攻零食控。圖/ETA Ripple提供
三款經典「超厚」口味搶攻零食控。圖/ETA Ripple提供

中元供品選擇愈來愈多也愈澎派，今年萬歲牌不僅推出兼具健康與澎湃感的堅果商品，更祭出「安心堅果-周周抽萬元」活動，即日起至9月17日，購買萬歲牌堅果及堅果飲系列產品，不限金額於LINE官方帳號登錄發票，周周抽出新光三越萬元禮券，完成指定任務還能再獲得豪華堅果箱，超奢好禮直接抱回家。

萬歲牌表示，根據市場調查，堅果食用率已連續5年穩定成長，顯示堅果不再只是偶爾享用的零食，而是越來越融入家庭的日常飲食中。因此，品牌建議與其選因為怕吃不完而購買「能放得久」的品項，不如挑「全家人平常就愛吃、能快速消耗」的食品。例如萬歲牌推出的每日堅果禮盒，箱裝設計裡面是小包分裝，一天一包，30天就能吃完。此外，若家裡有小朋友想吃零食，可以選擇帶有堅果基底的柿米果薯丁堅果組合，酥脆口感搭配椒鹽提味，不僅好吃又耐吃，還能兼顧零食的趣味與堅果的營養。

中元普渡、好兄弟作客的日子，零食也成主角，來自紐西蘭家喻戶曉的百年零食品牌ETA Ripple波浪厚切洋芋片，今年首度登陸台灣市場，以「厚切厚道」的滿分誠意，推出三款經典人氣口味：經典鹽味、酸奶洋蔥、雞汁風味，讓普渡桌瞬間升級。全台7-ELEVEN獨家上架。

ETA Ripple採用獨家波浪厚切技術，厚度約為一般洋芋片的 1.5 倍，一口咬下，層次分明的酥脆與濃郁風味立刻在口中爆發。品牌堅持選用紐西蘭契作農場馬鈴薯，搭配無添加的純淨製程，從原料挑選、低溫烘乾、快速脫油到均勻調味與充氮包裝，將自然原味與酥脆口感完整封存。每包建議售價99元，限時買一送一，數量有限，售完為止。

萬歲牌香匯堅果禮盒。圖/萬歲牌提供
萬歲牌香匯堅果禮盒。圖/萬歲牌提供
萬歲牌特選甘栗禮盒。圖/萬歲牌提供
萬歲牌特選甘栗禮盒。圖/萬歲牌提供

