7-ELEVEN開學季快閃購 白色維尼、熊抱哥療癒登場 大谷翔平周邊也開賣

開學季不只要補充能量，更需要滿滿療癒力幫忙！7-ELEVEN再度祭出最強「戰鬥力補給」，搶先預告將自9月17日起全店同步推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」集點活動，集結迪士尼超人氣角色攜手登場，搭配野獸國、無限玩具、infoThink訊想科技等品牌，化身超過60款限量周邊，從居家小物、辦公桌神器到外出實用單品，勢必掀起粉絲瘋搶熱潮！

想要立即入手的粉絲，別錯過活動一開跑的「門市快閃購」，9月17日下午3點起至9月28日，只要是uniopen會員，不限消費金額就能直接加購任一款商品。粉絲必收的清單包括極簡風格「復古翻頁鐘」，維尼瞌睡模樣搭配翻頁設計，瞬間成為桌面焦點；還有挑戰手眼協調的「積木堆堆樂」，療癒又解壓；機車族則不能錯過「雨傘造型手機架」，兼具實用與趣味。除此之外，還有「造型保溫瓶」、「15吋平板筆電包」、「陶瓷杯壺組」、「三合一磁吸充電盤」、「公仔造型街燈」等，全系列白色系簡約風格，讓喜愛維尼但怕日常裝扮難以搭配的粉絲也能輕鬆帶出門。

另一邊「小熊維尼&熊抱哥」組合則以黃、粉雙熊療癒登場，推出草莓香氣「抱枕毯」、雙人對唱「趣味藍牙麥克風」、「立體冰壩杯」、「中筒襪」、「浴巾」等實用選擇，滿足生活中各種需求。更有無限玩具打造的「小熊維尼雲朵下的朋友們」絨毛掛飾，小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳加隱藏版小荳共5款，耳朵造型雨衣可穿脫，萌度破表。粉絲也絕對不能錯過萬聖節氛圍的「小熊維尼星夜幽靈」夜燈公仔，共有7款發光小幽靈角色，夜晚陪伴療癒滿點。

除了迪士尼聯名，7-ELEVEN還同步推出「二刀流王者：SHOWTIME大谷翔平」精品集點活動，大谷翔平以「年度票選全球男友NO.1」之姿，躍上安全帽、後背包、毛毯、行李箱、隨行杯、滑鼠墊等生活周邊，最低399元起就能入手。9月18日下午3點起至9月28日，uniopen會員同樣不限金額即可快閃加購。

兩大檔期皆於9月29日下午3點起開啟集點卡預購，至11月4日止，會員集滿6點即可加價購商品。無論你是維尼迷、熊抱哥控，還是大谷翔平粉，都能在小7找到專屬的療癒收藏。 7-ELEVEN自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供 趣味藍牙麥克風，有變音模式，也可當藍牙音箱使用。記者黃筱晴／攝影 兩用側背包加價購799元。記者黃筱晴／攝影 小熊維尼系列白色森活推出一系列3C周邊，實用又萌趣。記者黃筱晴／攝影 7-ELEVEN自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供 9月18日起全店「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」精品集點活動，推出一系列生活周邊。記者黃筱晴／攝影 7-ELEVEN自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供

