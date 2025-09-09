快訊

賴政府放寬家庭幫傭幫了誰？勞團：背離公共托育、助長剝削

MLB／終於亮相了！7-ELEVEN推大谷翔平商品 連安全帽都有

中醫師稱懷孕吃麵「恐釀胎兒心跳停止」 中醫師全聯會：閱聽眾自行判斷

聽新聞
0:00 / 0:00

銅板美食撐不住！台北人氣紅豆餅宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
位於台北晴光市場的老字號超人氣甜點「晴光紅豆餅」。圖/摘自台北市市場處官網
位於台北晴光市場的老字號超人氣甜點「晴光紅豆餅」。圖/摘自台北市市場處官網

物價持續飆漲，又一家銅板美食撐不住了！位於台北晴光市場的老字號甜點「晴光紅豆餅」，日前貼出漲價公告，預計將於10月中調漲5元，每個售價20元，消息一出引發討論，有顧客表示，「一次從15元漲到20元？」、「小確幸沒了」；不過也有人力挺，說市面上很多紅豆餅都已經不止這價錢。

晴光紅豆餅開店約20年，並擁有多家分店，位於晴光市場的創始店，看似小小的攤位，卻時常大排長龍，不僅是在地人的銅板美食，也曾上許多報章雜誌或美食網紅介紹，在如今許多紅豆餅都走創意口味路線，晴光紅豆餅僅賣三種傳統口味：紅豆、奶油和蘿蔔絲，每個均一價15元，就可以享用到一大顆飽滿的紅豆餅。

由於近年來，原物料及各項成本上升，店家宣布10/15起每個紅豆餅從15元調漲為20元，等於漲價33%，但同時也祭出促銷活動，10/15~11月底6個100元；而上一次晴光紅豆餅漲價則要追溯到4年前了，當初從12元調漲為現在的15元，漲幅25%。

位於台北晴光市場的老字號超人氣甜點「晴光紅豆餅」。圖/摘自台北市市場處官網
位於台北晴光市場的老字號超人氣甜點「晴光紅豆餅」。圖/摘自台北市市場處官網
位於台北晴光市場的老字號甜點「晴光紅豆餅」，日前貼出漲價公告，預計將於10月中調漲5元，每個售價20元。圖/翻攝自Threads
位於台北晴光市場的老字號甜點「晴光紅豆餅」，日前貼出漲價公告，預計將於10月中調漲5元，每個售價20元。圖/翻攝自Threads

調漲 美食 紅豆餅

延伸閱讀

浪LIVE電豹女筱緹與安汝赴美進修 外型太亮眼海關好奇「是明星嗎」

2025網路人氣標章Q2揭曉！百家品牌入榜 美食、飲品、玩樂領域新勢力崛起

主動式ETF表現亮眼 吸金動能強勁 投資市場人氣急升

12.8萬選票見證 雲林100個人氣景點一次公開

相關新聞

資深爪迷的黃潮記憶！adidas × 中信兄弟復刻初代球衣

adidas於2024年與中華職棒球團中信兄弟締約成為合作夥伴，今年adidas再攜手中信兄弟推出全新聯名系列，當中最受...

萬歲牌周周抽萬元豪禮 中元普渡最厚道的洋芋片也來了！

中元供品選擇愈來愈多也愈澎派，今年萬歲牌不僅推出兼具健康與澎湃感的堅果商品，更祭出「安心堅果-周周抽萬元」活動，即日起至...

追劇不用透過螢幕！全新影集式音樂劇《不親愛家人》即將登場　

過去曾推出影集式音樂劇《鬼歸代言人》、以9集共336場演出席捲臺灣劇場圈的《幹麻醬紙創意工作室》，即將推出全新作品《不親愛家人》。將於今年10月3日至26日演出第一集，在臺北南村劇場挑戰22場演出！

7-ELEVEN開學季快閃購 白色維尼、熊抱哥療癒登場 大谷翔平周邊也開賣

開學季不只要補充能量，更需要滿滿療癒力幫忙！7-ELEVEN再度祭出最強「戰鬥力補給」，搶先預告將自9月17日起全店同步...

台灣虎航11周年 推出最大規模「台虎制霸王」挑戰賽

迎接開航11周年慶，台灣虎航（6757）9日宣布推出最大規模狂歡回饋活動「台虎制霸王」挑戰賽，即日起至2025年12月3...

銅板美食撐不住！台北人氣紅豆餅宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

物價持續飆漲，又一家銅板美食撐不住了！位於台北晴光市場的老字號甜點「晴光紅豆餅」，日前貼出漲價公告，預計將於10月中調漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。