銅板美食撐不住！台北人氣紅豆餅宣布10月15日起漲價 網喊：小確幸沒了

物價持續飆漲，又一家銅板美食撐不住了！位於台北晴光市場的老字號甜點「晴光紅豆餅」，日前貼出漲價公告，預計將於10月中調漲5元，每個售價20元，消息一出引發討論，有顧客表示，「一次從15元漲到20元？」、「小確幸沒了」；不過也有人力挺，說市面上很多紅豆餅都已經不止這價錢。

晴光紅豆餅開店約20年，並擁有多家分店，位於晴光市場的創始店，看似小小的攤位，卻時常大排長龍，不僅是在地人的銅板美食，也曾上許多報章雜誌或美食網紅介紹，在如今許多紅豆餅都走創意口味路線，晴光紅豆餅僅賣三種傳統口味：紅豆、奶油和蘿蔔絲，每個均一價15元，就可以享用到一大顆飽滿的紅豆餅。

由於近年來，原物料及各項成本上升，店家宣布10/15起每個紅豆餅從15元調漲為20元，等於漲價33%，但同時也祭出促銷活動，10/15~11月底6個100元；而上一次晴光紅豆餅漲價則要追溯到4年前了，當初從12元調漲為現在的15元，漲幅25%。 位於台北晴光市場的老字號超人氣甜點「晴光紅豆餅」。圖/摘自台北市市場處官網 位於台北晴光市場的老字號甜點「晴光紅豆餅」，日前貼出漲價公告，預計將於10月中調漲5元，每個售價20元。圖/翻攝自Threads

