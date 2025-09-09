畢卡索的朵拉瑪爾肖像領銜佳士得香港晚拍 趙無極炙熱鉅作首亮拍場
隨著佳士得佳士得（Christie’s）亞太區總部The Henderson即將迎來開幕一週年，佳士得將自9月起舉行為期三個月的秋季系列拍賣，並由即將於9月26日舉槌的二十及二十一世紀藝術晚間拍賣揭開序幕。此場拍賣將由畢卡索（Pablo Picasso）1944年的鉅作《女子半身像》領銜，估價8,600萬港元起。
《女子半身像》頭戴特色帽飾、直視觀者的主角為超現實主義藝術家、攝影師兼畢加索戰時的情人及靈感繆斯朵拉瑪爾（Dora Maar），她是畢加索的重要靈感來源，啟發了他豐富而多產的藝術生涯中許多最精彩且大膽破格的肖像作品，其中包括現藏於倫敦泰特美術館的名作《哭泣的女人》；風格相近其他肖像作品現藏於各地大型藝術機構，包括渥太華加拿大國家美術館等。《女子半身像》上次亮相拍場為25年前，是近年拍賣市場上尺幅最大的瑪爾肖像之一。
同場上拍的另一注目焦點為趙無極首度亮相拍場的鉅作《17.3.63》（估價7,000萬港元起）將首登拍場，罕見的鮮紅色為主色調，為趙無極1960年代初「狂草時期」中軸式構圖作品，融貫東西美學的標誌性風格，既有中國草書的剛勁狂野筆觸，亦有西方繪畫的豐富鮮豔色彩，此作曾於1965年在德國埃森福克旺美術館舉行的首場趙無極回顧展中展出。1960年代趙無極以鮮紅色調創作的類似尺幅或更大型作品僅有19幅，其中僅餘8幅（包括此作）從未現身於拍場。
同場拍賣亦將亮相草間彌生一幅罕見三顆南瓜的作品《南瓜[TWAQN]》，估價2,200港元起。拍賣預展將自9月23日起至26日止假香港佳士得亞太區總部舉辦。
