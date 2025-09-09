骨董車跑得帥！ROLEX贊助2025古德伍德盛會 周五登場
雖然多數商品一旦離開門市專櫃就形同「二手」，但骨董車、骨董表的魅力正來自於長久的保養，不再復返的線條與輪廓，形成獨有的時間魅力與價值加乘。由勞力士（ROLEX）贊助的古德伍德骨董車盛會（Goodwood Revival）將在本周五展開，為期三天的活動將包含13場賽事，同時周日閉幕活動上還將票選出「大會車手」（Driver of the Meeting），表揚駕馭與經典的恆常魅力。
勞力士是自2004年起開始成為大會指定計時，以及「勞力士車手俱樂部」（Rolex Drivers’ Club）的冠名贊助。大會定義的骨董車主要集中在1940至1960年代。今年勞力士代言人已退役的名車手Jenson Button將駕駛私人收藏包含1962年款的Jaguar E-type「CUT 8」等賽車，甚至Le Mans 24小時的傳奇「九冠王」Tom Kristensen也將重返賽道，令人格外期待。由於Goodwood Revival從活動入口、技師與參與民眾的服裝都洋溢著鮮明的懷舊風格，但大會則連續第二年在全數13場賽事中使用「可持續燃料」，符合了時代性床新思維，三日活動預計將吸引15萬的入場人次。
周日閉幕時票選出的「大會車手」還將獲贈一只勞力士的Perpetual 1908表款。這是品牌在大量運動風格佔比中少數且定為鮮明的古典斯文設計，除延續Perpetual的恆動精神：使用7140超級天文台認證自動上鍊機芯以及相對中性的39毫米尺寸，表款底蓋並將鐫刻專屬字樣，Tom Kristensen並為此表示，「圈速決定勝負，精準計時是恒久不變的追求——這也是勞力士與賽車精神相通之處。」
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言