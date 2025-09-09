骨董車跑得帥！ROLEX贊助2025古德伍德盛會 周五登場

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
於英國舉辦的Goodwood Revival創立於1998年，並將在本周五舉辦預計吸引15萬人次入場參加。圖／ROLEX提供
雖然多數商品一旦離開門市專櫃就形同「二手」，但骨董車、骨董表的魅力正來自於長久的保養，不再復返的線條與輪廓，形成獨有的時間魅力與價值加乘。由勞力士（ROLEX）贊助的古德伍德骨董車盛會（Goodwood Revival）將在本周五展開，為期三天的活動將包含13場賽事，同時周日閉幕活動上還將票選出「大會車手」（Driver of the Meeting），表揚駕馭與經典的恆常魅力。

勞力士是自2004年起開始成為大會指定計時，以及「勞力士車手俱樂部」（Rolex Drivers’ Club）的冠名贊助。大會定義的骨董車主要集中在1940至1960年代。今年勞力士代言人已退役的名車手Jenson Button將駕駛私人收藏包含1962年款的Jaguar E-type「CUT 8」等賽車，甚至Le Mans 24小時的傳奇「九冠王」Tom Kristensen也將重返賽道，令人格外期待。由於Goodwood Revival從活動入口、技師與參與民眾的服裝都洋溢著鮮明的懷舊風格，但大會則連續第二年在全數13場賽事中使用「可持續燃料」，符合了時代性床新思維，三日活動預計將吸引15萬的入場人次。

周日閉幕時票選出的「大會車手」還將獲贈一只勞力士的Perpetual 1908表款。這是品牌在大量運動風格佔比中少數且定為鮮明的古典斯文設計，除延續Perpetual的恆動精神：使用7140超級天文台認證自動上鍊機芯以及相對中性的39毫米尺寸，表款底蓋並將鐫刻專屬字樣，Tom Kristensen並為此表示，「圈速決定勝負，精準計時是恒久不變的追求——這也是勞力士與賽車精神相通之處。」

由勞力士（ROLEX）贊助的古德伍德骨董車盛會將在本周五展開，從場地以致活動、細節元素皆洋溢著鮮明的懷舊情誼。圖／ROLEX提供
Perpetual 1908腕表的尺寸、份量與厚度是勞力士表款中少數的典雅風格。圖／勞力士提供
ROLEX Perpetual 1908腕表，39毫米、白色黃金、時間顯示，77萬3,500元。圖／勞力士提供
曾獲2009年F1世界冠軍、勞力士代言人Jesnon Button今年將駕駛私人收藏參賽，格外令人期待。圖／ROLEX提供
勞力士代言人Tom Kristensen在日落時分於Goodwood Revival的駕駛情境。圖／ROLEX提供
